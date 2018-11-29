Швейцарский военный репортер: Большой войны между Украиной и Россией не будет

Швейцарского журналиста Андре Видмера (André Widmer) можно назвать военным репортером: он часто бывает в "горячих точках" - Нагорном Карабахе, Восточной Украине... Но пишет, прежде всего, не о боях, обстрелах, атаках, а о прифронтовых буднях, о том, как живут солдаты и гражданское население в тяжелых условиях войны. Репортажи Андре Видмера из Донбасса вошли в его новую книгу "Восточная Украина: забытая война Европы". Он много раз был в Восточной Украине в непосредственной близости от линии разграничения, встречался с людьми по обе стороны фронта, говорил с военными, с местными жителями, с представителями ОБСЕ... Что произвело на него самое сильное впечатление?

Андре Видмер

Андре Видмер: Больше всего меня потрясло, что там еще живут люди, то, как они живут в селах и городках, которые находятся у самой линии фронта, - в Опитне, Марьинке, Нетайлове, Песках... Особенно жутко в маленьких селах, где осталось очень мало людей. Условия там чудовищны. И их жизнь постоянно в опасности.

DW: Можно ли говорить о том, где хуже: по ту или по эту линию фронта?

- Я не могу это сказать. На стороне сепаратистов я не всюду смог попасть, это было трудно. На украинской стороне я мог перемещаться свободнее, проще. Но все равно: как взвесишь, как сравнишь? Всем хуже.

- Как вы считаете, могут ли люди на что-то надеяться? Что станет спокойнее, что ситуация улучшится?.. Или, может быть, наоборот: будет еще хуже?

- Мне трудно говорить за других. Я могу говорить только за себя. Конфликт этот как бы заморожен. Крупные бои прекратились. Но перестрелки идут вдоль линии фронта постоянно, и люди там гибнут. Я думаю, что на этом уровне конфликт и заморожен, и что такое положение останется еще много лет.

Мальчики из села Никишино. На заднем плане - бывший Дом культуры

- Сейчас, после эскалации в Керченском проливе, этот прогноз звучит почти оптимистично...

- Я не являюсь экспертом в области морского права, поэтому не могу оценить происшедшее с правовой, юридической точки зрения. Но, по-моему, нет сомнений в том, что украинская армия должна иметь доступ в Азовское море. Мне представляется все это безрассудной, недалекой провокацией российской стороны. Ситуация очень серьезная. В истории было немало войн, которые подобным образом и начинались.

Надо учитывать также, что в Украине будущей весной предстоят выборы, что в России экономическое положение неблагоприятное. В представлении обоих президентов - и Путина, и Порошенко - это тоже играет определенную роль. И тот, и другой получили возможность продемонстрировать силу и заработать на этом очки. В Украине объявлено военное положение, Россия устанавливает в Крыму новое вооружение. И, несмотря на все это, я все же не думаю, что конфликт в Керченском проливе перерастет сейчас в большую войну. Но вот что будет дальше?

Здесь надо обратить особое внимание на то, что столкновение в Керченском проливе - это, в общем-то, первая открытая, прямая конфронтация между Украиной и Россией, украинскими и российскими военными моряками. Это безусловная эскалация конфликта. Ведь Крым формально захватывала не Россия, а пророссийские "зеленые человечки", на востоке Украины воюют сепаратисты, которых Россия поддерживает, но формально это опять-таки не российские военные. А тут - прямая конфронтация. Еще раз повторю: я не думаю, что будет война между Россией и Украиной. Но такая опасность реальна, угроза остается.

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