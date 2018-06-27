Швейцарские футболисты поплатились за двуглавого орла Албании

ФИФА наказала за провокацию в матче против Сербии двух игроков швейцарской сборной - этнических косоваров. Инцидент вызвал дискуссии в Швейцарии о футболистах иностранного происхождения.
Швейцария снова может рассчитывать на всех своих игроков в предстоящих поединках чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Лидеры команды, этнические албанцы из Косово Гранит Джака и Джердан Шакири, а также капитан Штефан Лихтштайнер избежали возможной дисквалификации за инциденты в матче групповой стадии против сборной Сербии, который состоялся 22 июня в Калининграде.
Решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) оказалось неожиданно мягким как в отношении швейцарцев, так и сербов - в этом случае за поведение болельщиков и заявления руководства их тренера. В понедельник, 25 июня, дисциплинарный комитет ФИФА ограничился наложением денежных штрафов и вынесением предупреждений, хотя регламент предусматривает и более суровое наказание.
Что случилось во время игры Сербия-Швейцария
Меры безопасности на матче Сербия-Швейцария были повышены из-за возможных провокаций, связанных с темой Косово, именно потому, что за швейцарскую сборную играют несколько игроков, родители которых - выходцы из Косово или Албании. У одного из них, Валона Бехрами, есть татуировка с косовским и швейцарским флагами. А Джердан Шакири вышел на игру с сербами в бутсах, на одной из которых был флаг Швейцарии, а на другой - Косово. Перед поединком он разместил их фото в соцсетях. Футбольный союз Сербии безуспешно просил ФИФА запретить Шакири играть в таких бутсах.
Весь матч сербские фанаты освистывали швейцарцев албанского происхождения, а некоторые из них даже кричали "Убей албанца" ("Убий шиптара"). Слово "шиптар" является уничижительным по отношению к албанцам или косоварам. У Сербии и Албании напряженные отношения, в том числе из-за Косово, независимость которого Белград не признает.
На фоне поведения сербских болельщиков Гранит Джака, забив ответный гол в ворота Сербии, сложил руки в жесте, напоминающем двуглавого орла с герба Албании. Затем такого же орла изобразил и Шакири, забивший победный мяч на последней минуте игры. К нему присоединились Джака и, уже из солидарности, капитан команды Штефан Лихтштайнер.
Дисциплинарному комитету ФИФА эти действия не понравились: за провокационные политические жесты Шакири и Джака, имеющие родню в Косово, оштрафованы на 8680 евро каждый. А капитан швейцарцев Штефан Лихтштайнер - на 4340 евро. Футбольный союз Сербии получил предупреждение и заплатит штраф в размере 46 860 евро за демонстрацию болельщиками дискриминационных баннеров и бросание посторонних предметов на поле, а главный тренер сербов Славиша Кокеза - еще 4340 евро за высказывания в адрес судьи.
"Нация в когтях двуглавого орла": горячая дискуссия в Швейцарии
"Ликование с орлами" затмило в Швейцарии на несколько дней и для многих неожиданно удачную игру сборной на ЧМ-2018, и частично даже сам турнир. В стране началась бурная дискуссия о роли футболистов иностранного происхождения. "Нация в когтях двуглавого орла" - как озаглавила свою статью на эту тему бульварная газета Blick. Настроения в обществе разделились. Та же Blick объявила о старте акции в поддержку национальной сборной - уже в течение вторника газета планирует собрать необходимые средства для оплаты штрафа ФИФА, вынесенного игрокам команды Швейцарии.
Многие действующие и бывшие швейцарские футболисты выступили в защиту Джака и Шакири - в пику, например, правоконсервативному изданию Weltwoche, которое днями ранее описывало сборную Швейцарии как "группу ветеранов, состоящую из иностранных легионеров, преимущественно с Балкан, и обогащенную парочкой натурализованных африканцев".
Дискуссия в Швейцарии имеет определенные параллели со скандалом вокруг двух игроков сборной ФРГ, этнических турок Месута Озила (Mesut Özil) и Илкая Гюндогана (Ilkay Gündogan). В середине мая они сфотографировались в Лондоне c президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его избирательной кампании. Гюндоган подарил турецкому лидеру майку с надписью "моему президенту". Дело дошло до призывов исключить обоих футболистов турецкого происхождения из сборной ФРГ за нелояльность.
Однако, в отличие от Германии, дискуссия в Швейцарии о лояльности игроков сборной с миграционными корнями возникает не в первый раз. В течение нескольких лет считалось, что в национальной команде образовался раскол между коренными швейцарцами и швейцарцами из семей мигрантов - в том числе из-за "ликования с двуглавым орлом". Четыре года назад, в ноябре 2014 года, тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, уроженец Боснии, созывал по этому поводу специальное собрание, на нем было решено, что отныне такие жесты больше не повторятся.
Но вот все опять повторилось, хотя игроки и утверждают, что никакого политического смысла в их действиях усматривать не следует. До злополучной игры Шакири объяснял, что флаги "просто рассказывают о моей жизни": "Не волнуйтесь, швейцарский - на моей левой ноге. Сильной", - написал футболист для местной прессы. Да и после оба футболиста открещивались от политической направленности их жеста, называя его "эмоциональной" реакцией.
Им в этот раз поверили многие: товарищи по команде, швейцарские футбольные функционеры и даже правительство страны. Национальная сборная - прекрасный пример переплетения культур, сказал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сам, кстати, потомок итальянских мигрантов.
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