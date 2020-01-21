 Швейцарские власти не стали предъявлять обвинений ″шпионам-сантехникам″ в Давосе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.01.2020

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Европа

Швейцарские власти не стали предъявлять обвинений "шпионам-сантехникам" в Давосе

Как сообщил ряд швейцарских СМИ, в августе в ходе подготовки к ВЭФ в Давосе были остановлены два гражданина РФ с дипломатическими паспортами. Они представились сантехниками, что показалось властям подозрительным.

Давос

Давос

Швейцарская полиция сообщила о задержании двоих россиян в Давосе по подозрению в шпионаже за несколько месяцев до Всемирного экономического форума (ВЭФ). Их отпустили без каких-либо обвинений, подчеркнули швейцарские власти во вторник, 21 января. "Это была регулярная проверка со стороны полиции. У обоих мужчин были российские дипломатические паспорта, но они не были официально зарегистрированы в качестве дипломатов в Швейцарии", - сообщила представитель полиции кантона Граубюнден Анита Сенти.

Секретарь диппредставительства РФ в Берне Станислав Смирнов 21 января указал, что дипломатические паспорта выдаются в России не только дипломатам, но и высокопоставленным чиновникам. По его словам, посольство не было проинформировано об инциденте, о котором сообщили швейцарские издания, в частности, газета Tribune de Genève.

Сантехники с диппаспортами в Давосе

По данным швейцарского издания, в августе 2019 года в Давосе были остановлены два гражданина РФ с дипломатическими паспортами. Полиция Граубюндена приняла решение задержать мужчин для установления личности после того как при проверке документов "по меньшей мере один из них" представился сантехником.

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Трехнедельный отпуск или подготовка к ВЭФ

Швейцарские правоохранительные органы сочли подозрительным, что российские сантехники проводят в фешенебельном курортном городе три недели с 8 по 28 августа. Вместе с тем в их действиях не обнаружили состава преступления, а после освобождения россияне покинули Швейцарию. По данным Tages-Anzeiger, Генпрокуратура Швейцарии не возбудила уголовное дело по факту инцидента в Давосе.

В интервью агентству AFP Станислав Смирнов предположил, что заявление мужчин о том, что они сантехники, было "глупой шуткой".

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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