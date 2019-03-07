Швейцария вернет Узбекистану 130 млн конфискованных франков

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) объявила, что вернет Узбекистану 130 млн швейцарских франков, которые были конфискованы в рамках расследования дела в отношении родственника Гульнары Каримовой - дочери бывшего президента этой среднеазиатской республики. "В рамках мошеннической схемы данные средства были отмыты за границей, главным образом, в Швейцарии. По итогам расследования 130 млн франков конфискованных средств будут возвращены Узбекистану", - говорится в заявлении OAG, обнародованном в понедельник, 24 июня.

В документе не приводится имя родственника, который 24 июня был приговорен Федеральным уголовным судом Швейцарии к штрафу в размере 390 тысяч франков за открытие банковского счета с целью утаить происхождение денежных средств. В настоящее время этот человек отбывает многолетний срок лишения свободы в Узбекистане.

Дело об отмывании денег

В сообщении OAG уточняется, что 130 млн франков были заморожены в рамках дела об отмывании денег, открытого в отношении личного ассистента Каримовой - руководителя дочерней компании российского ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Uzdunrobita . Впоследствии фигурантами расследования стала и сама Гульнара Каримова, а также ее ныне осужденный родственник.

Параллельно Швейцария продолжает связанное с данным делом расследование в отношении пяти других фигурантов. В его рамках заморожено еще 650 млн франков. Швейцарская генпрокуратура отметила, что детали данного дела пока не подлежат разглашению.

Гульнара Каримова в марте была приговорена в Узбекистане к тюремному заключению за нарушение условий содержания под домашним арестом. В том же месяце Каримова была признана виновной в США по делу о коррупционной схеме, в рамках которой она, по данным следствия, принудила три телекоммуникационные компании к взяткам на общую сумму в 865 млн долларов.

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