Шварценеггер не будет судиться с напавшим на него мужчиной

Арнольд Шварценеггер не намерен подавать в суд на мужчину, напавшего на него на спортивном мероприятии в Йоханнесбурге. Об этом актер в воскресенье 19 мая, написал на своей странице в Twitter.

По словам Шварценеггера, он не собирается выдвигать обвинения.

"Я надеюсь, что это был "звонок", и он вернет свою жизнь на правильный путь. Я иду дальше и лучше сосредоточусь на тысячах великих спортсменов, которых встретил на соревнованиях в Африке", - написал актер.

Неизвестный мужчина напал на Шварценеггера в субботу, когда тот встречался с участниками соревнования ArnoldSports. Прыгнув, он ударил актера ногами в спину. Шварценеггер устоял на ногах, а позже написал, что принял удар за случайный толчок в толпе. Сразу после нападения мужчина был задержан, его мотивы до сих пор неизвестны.

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