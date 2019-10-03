Шаман Габышев объявил о возобновлении похода на Москву

Якутский шаман Александр Габышев заявил о намерении возобновить поход на Москву. Как следует из его интервью, опубликованным в четверг, 10 октября, порталом "Якутия.инфо", Габышев собрал отряд единомышленников "для защиты", с которым собирается долететь до того места, где его задержали, и продолжить пеший поход в российскую столицу. "План действий - только идти на Москву и закончить поход в 2021-м году", - сказал Габышев.

Шаман отметил, что почувствовал на себе "карательную психиатрию" и добавил, что сейчас идет ее "самый расцвет, как во времена позднего СССР". При этом Габышев добавил, что учит людей не мстить, а прощать. "Нападение - грех, (можно) только защищаться", - сказал он.

Габышев высказал надежду, что в ближайшее время в России появятся новые партии, новые движения, "политическая жизнь забурлит, люди осмелеют". Кроме того, шаман обратился в президенту РФ Владимиру Путину с призывом добровольно уйти в отставку, "Это будет благо для России, для Якутии, для всего мира", - сказал Габышев, подчеркнув, что его намерения имеют только самый мирный характер. "Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется", - завериш Габышев.

История якутского шамана

Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году "изгнать Путина". 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали, его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, в высказываниях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".

Позднее, 3 октября, было объявлено о признании Габышева невменяемым. Еще через 4 дня должно было начаться обследование шамана независимыми экспертами. Как заявил в интервью DW Алексей Прянишников, координатор организации "Правозащита открытки", предоставившей Габышеву двух адвокатов для защиты по делу об экстремизме, "согласно заключению амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, Габышева признали опасным для себя". По этой версии, шаман "не отдавал отчет своим действиям в период совершения преступления и не отдает сейчас. Признан нуждающимся в принудительном лечении в условиях стационара специализированного типа".

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