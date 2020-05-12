Шамана Габышева поместили в обсерватор психдиспансера

Якутский шаман Александр Габышев, который в 2019 году дважды предпринимал попытку дойти пешком до Москвы, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость", в настоящее время находится в обсерваторе для граждан с подозрением на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 якутского психоневрологического диспансера. Об этом рассказал DW в среду, 13 мая, Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", предоставившей Габышеву адвоката для защиты по делу об экстремизме, которое было заведено на него после его первого похода на Москву.

Днем ранее, 12 мая, группа силовиков взяла штурмом дом сестры Александра Габышева, у которой в последние месяцы проживал шаман, после того как тот отказался открывать им дверь без присутствия своего адвоката. Как рассказал DW Алексей Прянишников, медики и полицейские уже приходили к шаману 6 и 8 мая, требуя от него сдать тест на коронавирус и пытаясь доставить его в обсерватор.

Заразился ли шаман Габышев коронавирусом?

При этом, по словам правозащитника Прянишникова, никаких оснований для диагноза COVID-19 у шамана не было: он соблюдал режим самоизоляции, не покидал регион, у него отсутствовали симптомы заражения коронавирусом и он не общался с пациентами, у которых инфекция был выявлена. В "Правозащите Открытки" считают, что "цель всей этой истории - принудительная изоляция шамана". "Риск, что он заразится коронавирусом, появился именно сейчас, когда он находится в непосредственной близости от пациентов, у которых подозревают COVID-19", - указал Прянишников.

По словам правозащитника, выяснить точное местонахождение Габышева удалось лишь утром 13 мая, после того как помощник его адвоката посетил приемное отделение якутского психоневрологического диспансера. Однако связаться с руководством больницы адвокату шамана Ольге Тимофеевой пока не удалось, несмотря на то, что она отправила адвокатский запрос на имя главврача с требованием объяснить, где находится ее подзащитный. В больнице сообщили, что главврач находится на самоизоляции, говорит Прянишников.

Адвокат шамана готовит жалобу в прокуратуру

Телефон самого Александра Габышева не отвечает, однако правозащитники и его адвокат продолжают пытаться до него дозвониться. Их следующим шагом станет жалоба в прокуратуру на факт задержания шамана и недопуск к нему его адвоката с требованием признать незаконным его помещение в психдиспансер, говорит Прянишников.

По его словам, по данным на утро 13 мая, в городском суде Якутска не было обнаружено иска психоневрологической больницы о принудительном помещении туда Александра Габышева. "Если в ближайшие 48 часов такого иска не будет, это будет означать либо, что шамана силой заставили согласиться на "добровольную" госпитализацию, либо что существует намерение изолировать его в обсерваторе на 14 дней, но пока не понятно для чего", - говорит Прянишников.

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