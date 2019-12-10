 Шамана Александра Габышева задержали на пути в Москву | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2019

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Россия

Шамана Александра Габышева задержали на пути в Москву

После неудачной попытки вручить шаману Александру Габышеву повестку явиться в УФСБ следователь дал указание о его задержании.

Якутский шаман Александр Габышев и его адвокат Ольга Тимофеева (фото из архива)

Якутский шаман Александр Габышев и его адвокат Ольга Тимофеева (фото из архива)

Якутского шамана Александра Габышева, возобновившего 8 декабря путь в Москву с целью "изгнать Путина", во вторник, 10 декабря, повторно задержали. Об этом сообщил DW по телефону Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", предоставившей шаману адвоката для защиты по делу об экстремизме.

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По словам правозащитника, сейчас Габышев находится в одном из отделений полиции, в каком именно - неизвестно. Адвокату шамана Ольге Тимофеевой пока не удалось пообщаться ни со следователем, ни со своим подзащитным, отметил Прянишников. Все, что удалось выяснить на данный момент, - это то, что задержание было проведено по указанию следователя, предположительно из-за неудавшейся попытки вручить Габышеву повестку явиться в управление ФСБ в Якутске для проведения следственных действий.

Как рассказал DW Алексей Прянишников, в понедельник сотрудники ФСБ хотели вручить эту повестку сестре шамана, у которой он проживал до того, как во второй раз отправился в Москву. Однако та отказалась передавать Александру Габышеву повестку, сославшись на то, что не знает, где он сейчас находится.

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