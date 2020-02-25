 Чучела отпущения - главные герои проводов Масленицы по-немецки (фото) | Кадр дня | DW | 25.02.2020

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Кадр за кадром

Чучела отпущения - главные герои проводов Масленицы по-немецки (фото)

Что в России, Украине и Беларуси - Масленица, то в Германии - карнавал, после которого наступает Великий пост.

Церемония сожжения карнавального чучела в кельнском районе Цюндорф (2019 год)

Церемония сожжения карнавального чучела в кельнском районе Цюндорф

Кельн / Дюссельдорф • 26 февраля, в так называемую "пепельную среду", для немецких католиков и протестантов в этом году начинается Великий пост. Накануне во многих городах Германии пройдут последние карнавальные шествия шутов и ряженых. После них состоятся церемонии проводов нынешнего карнавала. В некоторых местах будут жечь соломенные чучела. Правда, связан этот ритуал не с проводами зимы, как в славянской традиции, а с отпущением карнавальных грехов.

Священник зачитывает обвинительный приговор карнавальному чучелу в Кельне (2019 год)

"Священник" зачитывает обвинительный приговор карнавальному чучелу в Кельне

Нуббель - ответственный за карнавальные грехи в Кельне

Например, во многих районах Кельна будут жечь здешних чучел - Нуббелей (Nubbel). Начнутся церемонии по всему городу после наступления темноты. Эти куклы, набитые соломой, все дни уличного карнавала висели над входами в пивные, клубы и прочие подобные заведения. Именно на Нуббелей в Кельне теперь возложат всю ответственность за грехи прошедших веселых дней.

Один из участников церемонии проводов карнавала в Кельне (2019 год)

Один из участников церемонии проводов карнавала в Кельне

Участники карнавала торжественно сопроводят носилки с чучелами к местам публичного сожжения, где "священник" зачитает список грехов, а толпа одобрительно поддержит обвинения. Затем под бой барабанов и карнавальные песни "чучело отпущения" подожгут, облив каким-нибудь очень крепким алкогольным напитком.

Горящий Хоппедиц - проводы карнавала в Дюссельдорфе

Горящий Хоппедиц - проводы карнавала в Дюссельдорфе

Хоппедиц - символ карнавала в Дюссельдорфе

В соседнем Дюссельдорфе во вторник пройдет церемония проводов Хоппедица (Hoppeditz) - главного дюссельдорфского карнавального шута и забияки. В начале каждого сезона, 11 ноября, жители столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия "воскрешают" своего дорого Хоппедица - острого на язык и хулиганистого. Карнавальный сезон в этом городе начинается с первой шутовской речи Хоппедица, а заканчивается символическим сожжением этого фольклорного героя.

Рожденный утонуть да не сгорит

В свою очередь, например, в городе Юлих ответственность за грехи карнавальных дней возлагают на Соломенного Лазаря (Strohmann Lazarus). Сначала его носят по улицам под куплеты, высмеивающие его недостойное поведение. Затем, положив на простыню, подбрасывают в воздух. Вечером Соломенного Лазаря относят на берег реки Рур и сбрасывают в воду.

В этом году карнавальный сезон в Германии был омрачен рядом трагических событий, подробнее о которых - смотрите в наших публикациях ниже.

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    Автор: Наталья Позднякова


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  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

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    Осуществившему наезд водителю - 29 лет, он гражданин Германии и уроженец Фолькмарзена. Сразу после ЧП он был задержан. По данным генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, мужчина получил травмы. Проводить допрос с ним вскоре после инцидента не представлялось возможным. В поле зрения полиции он раньше уже попадал по статье об оскорблениях и о нарушении неприкосновенности жилища.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Среди раненых - несколько детей

    Начальник полиции Франкфурта-на-Майне Герхард Бересвилль (Gerhard Bereswill) сообщил о 30 раненых. Семь из них получили тяжелые травмы. Среди пострадавших - несколько детей. Представитель местной полиции Хеннинг Хинн уточнил, что ряд травм представляют опасность для жизни.

  • Frankfurt Oberstaatsanwalt Alexander Badle (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Расследование взяла на себя генпрокуратура Франкфурта-на-Майне

    Представитель генпрокуратуры Александер Бадле (Alexander Badle) не смог предоставить журналистам информации о мотивах подозреваемого, сославшись на "продолжение расследования". В местной полиции не считают, что имела место политически мотивированная атака. Там, однако, уверены, что "преступное деяние было преднамеренным". В МВД Гессена не исключили теракта.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Пострадавшим желают скорейшего и полного выздоровления

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) пожелала всем пострадавшим "скорейшего и полного выздоровления". Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) написал, что его мысли с ранеными, и поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на ЧП.

  • Karte Volkmarsen

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Небольшой городок в центральной Германии

    Фолькмарзен - небольшой городок в округе Вальдек-Франкенберг с населением около 6800 человек. Он расположен в 30 километрах от Касселя (земля Гессен) в центральной Германии. По оценкам организаторов карнавального шествия, проводившегося в "бешеный понедельник" (Rosenmontag), оно могло собрать около 1500 зрителей и участников.

    Автор: Екатерина Венкина


Контекст

Умышленный наезд в Фолькмарзене: 52 пострадавших, 18 из них - дети

Полиция уточнила число пострадавших и продолжает выяснять мотив водителя, который направил свой автомобиль на участников карнавального шествия в немецком Фолькмарзене. (25.02.2020)  

В Ханау тысячи человек выразили солидарность с жертвами теракта

По оценкам полиции, в мероприятии на месте теракта приняли участие до 10 тысяч человек, среди которых были родственники жертв теракта, посол Турции в ФРГ, обербургомистр Ханау. (23.02.2020)  

В ряде городов Германии из-за непогоды отменены карнавальные шествия

В карнавальное воскресенье в некоторых регионах Германии скорость ветра может достигать 70-100 км/ч. Но в "бешеный понедельник" 24 февраля карнавальные шествия должны состояться. (23.02.2020)  

Антикулинарный тренд из Германии: сладкие пончики с вареной колбасой

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Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

Карнавал в Германии был омрачен произошедшим накануне терактом в Ханау. Основным мотивом карнавального шествия стала борьба против расизма. Об этой и других темах карнавала - фотогалерея DW. (24.02.2020)  

Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

Не менее 30 человек, в том числе несколько детей, ранены после наезда автомобиля на толпу во время карнавального шествия в Фолькмарзене (земля Гессен). Полиция ведет расследование по статье о предумышленном убийстве. (24.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Атака на карнавал в ФРГ, Макаревич о Зеленском и России, коронавирус в Италии. DW Новости  

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