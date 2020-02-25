Чучела отпущения - главные герои проводов Масленицы по-немецки (фото)

Кельн / Дюссельдорф • 26 февраля, в так называемую "пепельную среду", для немецких католиков и протестантов в этом году начинается Великий пост. Накануне во многих городах Германии пройдут последние карнавальные шествия шутов и ряженых. После них состоятся церемонии проводов нынешнего карнавала. В некоторых местах будут жечь соломенные чучела. Правда, связан этот ритуал не с проводами зимы, как в славянской традиции, а с отпущением карнавальных грехов.

"Священник" зачитывает обвинительный приговор карнавальному чучелу в Кельне

Нуббель - ответственный за карнавальные грехи в Кельне

Например, во многих районах Кельна будут жечь здешних чучел - Нуббелей (Nubbel). Начнутся церемонии по всему городу после наступления темноты. Эти куклы, набитые соломой, все дни уличного карнавала висели над входами в пивные, клубы и прочие подобные заведения. Именно на Нуббелей в Кельне теперь возложат всю ответственность за грехи прошедших веселых дней.

Один из участников церемонии проводов карнавала в Кельне

Участники карнавала торжественно сопроводят носилки с чучелами к местам публичного сожжения, где "священник" зачитает список грехов, а толпа одобрительно поддержит обвинения. Затем под бой барабанов и карнавальные песни "чучело отпущения" подожгут, облив каким-нибудь очень крепким алкогольным напитком.

Горящий Хоппедиц - проводы карнавала в Дюссельдорфе

Хоппедиц - символ карнавала в Дюссельдорфе

В соседнем Дюссельдорфе во вторник пройдет церемония проводов Хоппедица (Hoppeditz) - главного дюссельдорфского карнавального шута и забияки. В начале каждого сезона, 11 ноября, жители столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия "воскрешают" своего дорого Хоппедица - острого на язык и хулиганистого. Карнавальный сезон в этом городе начинается с первой шутовской речи Хоппедица, а заканчивается символическим сожжением этого фольклорного героя.

Рожденный утонуть да не сгорит

В свою очередь, например, в городе Юлих ответственность за грехи карнавальных дней возлагают на Соломенного Лазаря (Strohmann Lazarus). Сначала его носят по улицам под куплеты, высмеивающие его недостойное поведение. Затем, положив на простыню, подбрасывают в воздух. Вечером Соломенного Лазаря относят на берег реки Рур и сбрасывают в воду.

В этом году карнавальный сезон в Германии был омрачен рядом трагических событий, подробнее о которых - смотрите в наших публикациях ниже.

Смотрите также:

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Кёльнский собор оплакивает жертв теракта в Ханау Участники карнавального шествия напомнили о жертвах теракта в Ханау. На этом фото карнавальная повозка с фигурой, изображающей плачущий Кёльнский собор и сердце, на котором на кёльнском диалекте написано: "Наше сердце вместе с жителями Ханау". Кульминация карнавала была омрачена еще одной трагедией. В конце дня стало известно о происшествии в Фолькмарзене, где в толпу зрителей въехал автомобиль.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Карнавал против расизма "Ханау - не был началом. Остановите расизм" - написано на этом плакате, который несут участники уличного карнавала в Кёльне

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Нет расизму - главный мотив карнавала "Нет расизму!" - этот лозунг стал главным мотивом на карнавале в Дюссельдорфе, который известен тем, что карнавальные повозки здесь посвящены самым острым темам, волнующим общество. Участники карнавала осуждают подстрекательские речи, призывают препятствовать проявлениям расизма и остановить правых экстремистов.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Внутренняя политика глазами карнавалистов Одна из самых острых политических тем в Германии - результаты выборов в ландтаг Тюрингии, где чуть было не возник фактический союз либералов (FDP) и христианских демократов (CDU) с лидером местного радикального крыла правопопулистской партии АдГ Бьёрном Хёкке. Авторы этой карнавальной повозки считают тюрингских либералов и христианских демократов пособниками крайне правого немецкого политика.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Карнавал сильнее коронавируса Распространение коронавируса - тоже один из мотивов карнавала. Как видно на этом фото, победить его участники карнавала хотят своими методами. Они считают карнавальный вирус более сильным, а сам карнавал - более заразительным.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус "Брекзит" на карнавале Так видят участники карнавала выход Великобритании из ЕС и последствия "Брекзита" для Соединенного Королевства

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Трамп на карнавале в Кёльне Политике Дональда Трампа посвящено множество шуток на карнавале в Кёльне. Эта карнавальная повозка одна из многих, чьим героем стал американский президент.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Бетховен в карнавальной повозке В этом году отмечается 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Не только в Бонне, где родился Бетховен, но и в Кёльне, и в Дюссельдорфе, это событие стало одним из мотивов карнавального шествия.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Грета Тунберг и защита климата Экоактивистка Грета Тунберг и с карнавальной повозки в Дюссельдорфе призывает всех бороться против изменения климата, чтобы спасти планету: "Сделайте, наконец, что-нибудь против грозящей катастрофы"! Автор: Наталья Позднякова

