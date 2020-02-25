Чучела отпущения - главные герои проводов Масленицы по-немецки (фото)

Кельн / Дюссельдорф • 26 февраля, в так называемую "пепельную среду", для немецких католиков и протестантов в этом году начинается Великий пост. Накануне во многих городах Германии пройдут последние карнавальные шествия шутов и ряженых. После них состоятся церемонии проводов нынешнего карнавала. В некоторых местах будут жечь соломенные чучела. Правда, связан этот ритуал не с проводами зимы, как в славянской традиции, а с отпущением карнавальных грехов.
"Священник" зачитывает обвинительный приговор карнавальному чучелу в Кельне
Нуббель - ответственный за карнавальные грехи в Кельне
Например, во многих районах Кельна будут жечь здешних чучел - Нуббелей (Nubbel). Начнутся церемонии по всему городу после наступления темноты. Эти куклы, набитые соломой, все дни уличного карнавала висели над входами в пивные, клубы и прочие подобные заведения. Именно на Нуббелей в Кельне теперь возложат всю ответственность за грехи прошедших веселых дней.
Один из участников церемонии проводов карнавала в Кельне
Участники карнавала торжественно сопроводят носилки с чучелами к местам публичного сожжения, где "священник" зачитает список грехов, а толпа одобрительно поддержит обвинения. Затем под бой барабанов и карнавальные песни "чучело отпущения" подожгут, облив каким-нибудь очень крепким алкогольным напитком.
Горящий Хоппедиц - проводы карнавала в Дюссельдорфе
Хоппедиц - символ карнавала в Дюссельдорфе
В соседнем Дюссельдорфе во вторник пройдет церемония проводов Хоппедица (Hoppeditz) - главного дюссельдорфского карнавального шута и забияки. В начале каждого сезона, 11 ноября, жители столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия "воскрешают" своего дорого Хоппедица - острого на язык и хулиганистого. Карнавальный сезон в этом городе начинается с первой шутовской речи Хоппедица, а заканчивается символическим сожжением этого фольклорного героя.
Рожденный утонуть да не сгорит
В свою очередь, например, в городе Юлих ответственность за грехи карнавальных дней возлагают на Соломенного Лазаря (Strohmann Lazarus). Сначала его носят по улицам под куплеты, высмеивающие его недостойное поведение. Затем, положив на простыню, подбрасывают в воздух. Вечером Соломенного Лазаря относят на берег реки Рур и сбрасывают в воду.
В этом году карнавальный сезон в Германии был омрачен рядом трагических событий, подробнее о которых - смотрите в наших публикациях ниже.
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Автор: Екатерина Венкина