Чудовища подводного мира (фотогалерея)

8 июня отмечается Всемирный день океанов. В мировом океане - более 32 тысяч видов рыб. Мы представляем своеобразный рейтинг самых страшных. Причем не только с виду.
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