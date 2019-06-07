 Чудовища подводного мира (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.06.2019

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Культура и стиль жизни

Чудовища подводного мира (фотогалерея)

8 июня отмечается Всемирный день океанов. В мировом океане - более 32 тысяч видов рыб. Мы представляем своеобразный рейтинг самых страшных. Причем не только с виду.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Тигровая акула

    С тигровыми акулами лучше не встречаться: они нападают даже на китов. Правда, белая акула считается более опасной для человека, и ее не случайно называют акулой-людоедом. На самом деле она питается, в основном, морскими млекопитающими и рыбами. Тигровые и белые акулы достигают 5 метров в длину. Обитают они, главным образом, в прибрежных водах - тропических и субтропических.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Молот-рыба

    Вообще-то это тоже акула, только молотоголовая, но чаще ее называют молот-рыба или рыба-молот. Это одна из самых больших загадок природы. Почему у нее такая голова? Предполагают, что благодаря так широко расставленным глазам у рыбы, достигающей 6 метров в длину, гораздо лучше обзор, что позволяет агрессивной хищнице легче выслеживать добычу.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Звездочет

    Эта рыбка неподвижно поджидает добычу, зарывшись в песок. Заприметив своими огромными глазами проплывающую над нею "закуску" (мелких рыб, крабов, моллюсков), она молниеносно взмывает вверх и, широко разинув рот, заглатывает добычу. У "морской коровки" или "звездочета - ядовитые шипы, и там, где "звездочет" водится, купальщикам надо быть особенно осторожными.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Электрический угорь

    Обитатель морских глубин из отряда гимнотообразных способен генерировать электрический разряд напряжением до 1300 вольт. Свою жертву он выслеживает на огромном расстоянии, а при приближении парализует ее ударом тока. Для человека этот удар не смертельный, но очень болезненный.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Хаулиод

    Эта глубоководная рыбка достигает в длину всего 35 сантиметров, но у нее особенно устрашающий вид. Она берет не размерами, а хваткой. Захватив свою жертву, привлеченную мерцанием длинного, светящегося спинного плавника, хаулиод удерживает ее мертвой хваткой. Кстати, едят хаулиоды всего лишь раз в 10-12 дней - и им хватает.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Иглобрюхие

    Иглобрюхие, - так называется это семейство рыб. В случае опасности они могут наполнять особые полости водой, раздуваясь так, что становятся похожими на шар. В Японии из некоторых видов этих рыб готовят блюдо фугу, которое считается особым деликатесом. Вместе с тем, в печени иглобрюхих может содержаться сильный яд. Чтобы готовить фугу, японские повара должны пройти специальное обучение.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Сиамская бойцовая рыбка

    Эту рыбку, обычное название которой - петушок, мы включили в наш рейтинг подводных чудовищ не из-за опасности, которую она представляет, а из-за драчливого характера ее самцов. Родина ее - Юго-Восточная Азия, но в аквариумах петушка разводят везде. Есть самые разные варианты форм и окраса. Содерэжать их лучше отдельно от других аквариумных рыбок - даже таких, которые больше размером.

  • Чудовища подводного мира

    Чудовища подводного мира

    Морской черт

    Эту хищную рыбу правильно называть удильщиком. Но вид у нее страшный, отсюда - "морской черт". Она ловит добычу своеобразной "удочкой" – особым отростком на голове. На самом деле это луч спинного плавника. На конце его - светящийся "фонарик", который и привлекает добычу. Мясо у морского черта превосходное и пользуется большой популярностью у гурманов.

    Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер


  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Тигровая акула

    С тигровыми акулами лучше не встречаться: они нападают даже на китов. Правда, белая акула считается более опасной для человека, и ее не случайно называют акулой-людоедом. На самом деле она питается, в основном, морскими млекопитающими и рыбами. Тигровые и белые акулы достигают 5 метров в длину. Обитают они, главным образом, в прибрежных водах - тропических и субтропических.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Молот-рыба

    Вообще-то это тоже акула, только молотоголовая, но чаще ее называют молот-рыба или рыба-молот. Это одна из самых больших загадок природы. Почему у нее такая голова? Предполагают, что благодаря так широко расставленным глазам у рыбы, достигающей 6 метров в длину, гораздо лучше обзор, что позволяет агрессивной хищнице легче выслеживать добычу.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Звездочет

    Эта рыбка неподвижно поджидает добычу, зарывшись в песок. Заприметив своими огромными глазами проплывающую над нею "закуску" (мелких рыб, крабов, моллюсков), она молниеносно взмывает вверх и, широко разинув рот, заглатывает добычу. У "морской коровки" или "звездочета - ядовитые шипы, и там, где "звездочет" водится, купальщикам надо быть особенно осторожными.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Электрический угорь

    Обитатель морских глубин из отряда гимнотообразных способен генерировать электрический разряд напряжением до 1300 вольт. Свою жертву он выслеживает на огромном расстоянии, а при приближении парализует ее ударом тока. Для человека этот удар не смертельный, но очень болезненный.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Хаулиод

    Эта глубоководная рыбка достигает в длину всего 35 сантиметров, но у нее особенно устрашающий вид. Она берет не размерами, а хваткой. Захватив свою жертву, привлеченную мерцанием длинного, светящегося спинного плавника, хаулиод удерживает ее мертвой хваткой. Кстати, едят хаулиоды всего лишь раз в 10-12 дней - и им хватает.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Иглобрюхие

    Иглобрюхие, - так называется это семейство рыб. В случае опасности они могут наполнять особые полости водой, раздуваясь так, что становятся похожими на шар. В Японии из некоторых видов этих рыб готовят блюдо фугу, которое считается особым деликатесом. Вместе с тем, в печени иглобрюхих может содержаться сильный яд. Чтобы готовить фугу, японские повара должны пройти специальное обучение.

  • Подводные чудовища

    Чудовища подводного мира

    Сиамская бойцовая рыбка

    Эту рыбку, обычное название которой - петушок, мы включили в наш рейтинг подводных чудовищ не из-за опасности, которую она представляет, а из-за драчливого характера ее самцов. Родина ее - Юго-Восточная Азия, но в аквариумах петушка разводят везде. Есть самые разные варианты форм и окраса. Содерэжать их лучше отдельно от других аквариумных рыбок - даже таких, которые больше размером.

  • Чудовища подводного мира

    Чудовища подводного мира

    Морской черт

    Эту хищную рыбу правильно называть удильщиком. Но вид у нее страшный, отсюда - "морской черт". Она ловит добычу своеобразной "удочкой" – особым отростком на голове. На самом деле это луч спинного плавника. На конце его - светящийся "фонарик", который и привлекает добычу. Мясо у морского черта превосходное и пользуется большой популярностью у гурманов.

    Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Сцифоидная медуза ризостома

    Медузы и их тайны

    Животное с двумя нервными системами

    Медуза - уникальный представитель морской фауны. Это не растение, не рыба, а именно животное. На 98 процентов медуза состоит из воды. Скелета у нее нет, глаз нет, головного мозга тоже нет, но обычно есть фактически сразу две нервные системы. Медузы уже более 500 миллионов лет населяют Землю. На снимке: сцифоидная медуза ризостома, которую из-за формы еще называют "морской цветной капустой".

  • Медуза ризостома

    Медузы и их тайны

    В море и на берегу

    Это тоже разновидность ризостомы, которых насчитывается около 80 различных видов. В летнее время их можно чаще всего встретить близ побережья Атлантического океана и в проливе Ла-Манш, реже - в Средиземном и Северном морях. Из-за большого зонтика (колокола) течение нередко выносит эти медузы на берег. Они ядовиты, но, как правило, для человека не опасны.

  • Гребневики-гермафродиты

    Медузы и их тайны

    Гребневики-гермафродиты

    Гребневики - один из самых распространенных видов медуз. Их особенность - так называемые "гребни" из ресничек, которые могут достигать длины до полутора метров. Они живут почти во всех регионах Мирового океана. Интересно, что большинство разновидностей гребневиков - гермафродиты, они производят и яйца, и сперму.

  • Гигантская сцифоидная медуза Номура

    Медузы и их тайны

    Медуза-гигант

    У большинства медуз тело прозрачное, иногда оно отливает бледно-молочной окраской. Но есть и более яркие разновидности. Например, гигантская медуза Номура (лат. Nemopilema nomurai) из отряда корнеротов (на снимке). По размеру она может достигать двух метров в диаметре, а по весу – 200 килограммов.

  • Плывущая по течению медуза

    Медузы и их тайны

    Плывущая по течению

    Ученые выяснили, что, подобно планктону, медузы плывут по течению: передвигаться самостоятельно им непросто. "Заглатывая" воду своим телом-зонтом, они ее снова выталкивают и с помощью такого толчка продвигаются дальше. Скорость передвижения может достигать десяти километров в час.

  • Медуза цианея

    Медузы и их тайны

    Грациозна и ядовита

    Какими бы красивыми и грациозными ни казались медузы в воде, не следует забывать о том, что контакт со многими из них может закончиться печально - от легкого ожога до летального исхода. Арктическая цианея, прозванная "львиной гривой" или "огненной медузой" (на снимке), касаясь своей жертвы, впрыскивает ей яд, которым снабжены стрекательные клетки щупалец.

  • Биолюминесценция глубоководных медуз

    Медузы и их тайны

    Биолюминесценция

    Глубоководные медузы вида Пелагия-ночесветка (лат. Pelagia noctiluca, на снимке) названы "морскими свечками" за особую способность светиться в темноте, особенно на больших глубинах. С помощью яркого свечения медузы приманивают добычу.

  • Ушастая медуза Аурелия

    Медузы и их тайны

    Жизненный цикл

    Метагенез, то есть чередование полового (медуза) и бесполого поколений (полип), - так характеризуется цикл жизни этих морских животных. Оплодотворенное яйцо медузы превращается в ресничную личинку планулу. Она преобразовывается в полип. Дальнейшее развитие протекает от полипа к медузе, затем цикл повторяется. На снимке: так называемая ушастая медуза Аурелия.

  • Донная сидячая медуза Кассиопея

    Медузы и их тайны

    Сидячая Кассиопея

    Не все медузы путешествуют по морским просторам. Есть среди них и сидячие виды (на снимке: донная сидячая медуза Кассиопея). При этом они не просто сидят или лежат на дне морском, но еще и спят. Выяснилось, что во время сна сокращение купола таких медуз происходит гораздо медленнее: 39 вместо 58 раз в минуту.

  • Светящиеся медузы

    Медузы и их тайны

    Мертвецы жалят

    "Нашествие" медуз наблюдается на морских пляжах мира в последнее время все чаще. Биологи предполагают, что причина кроется в постепенном сокращении популяции морских черепах и некоторых видов рыб, которые питаются медузами. Кстати, если медуза лежит на песке и кажется мертвой, лучше ее все равно не касаться: она и в таком состоянии может ужалить.

    Автор: Ханна Фукс, Инга Ваннер


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Контекст

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8 июня отмечается Всемирный день океанов. В природе существует более 32 тысяч видов рыб. Мы выбрали лишь несколько, чтобы представить своеобразный рейтинг самых страшных. Причем, не только с виду. (30.11.2015)  

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