Чудеса грудного молока (видео)  

На работу в Германию с ребенком

Доступные развлечения

И у досуга есть своя специфика. Например, детских площадок в Германии не так много, как в России. Иногда до ближайшей приходится ехать на машине или общественном транспорте. Торговые центры, аэропорты не обустроены детскими развлекательными уголками в таких масштабах, как это можно увидеть в Москве. Но и брать деньги за то, что ваш ребенок покатается с горки, здесь тоже никто не догадается.