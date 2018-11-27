 Чудеса грудного молока (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.11.2018

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Культура и стиль жизни

Чудеса грудного молока (видео)

Ученые подчеркивают: кормление грудью как для детей, так и для их матерей, - исключительно полезная вещь!

Смотреть видео 04:58
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04:58 мин

Чудеса грудного молока (видео)

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    Кому можно болеть без справки

    Если ребенок заболел, то следует оформить больничный у врача с первого дня. Этого требует трудовое законодательство. Когда болеет взрослый, разрешается оставаться на больничном без справки до трех дней: достаточно сообщить об этом работодателю. Заболел ребенок, а больным сказался родитель (к примеру, чтобы не таскать ребенка по врачам)? За это грозит немедленное расторжение договора.

  • Дети рисуют

    На работу в Германию с ребенком

    Развивающие занятия в рабочее время

    Все развивающие занятия проходят в рабочее время. До четырех лет все курсы, будь то музыка, танцы или рисование, требуют присутствия взрослого: они так и называются "курс для ребенка и родителей" - Eltern-Kind-Kurs. Поэтому малышей обычно приводят папы и мамы. За редким исключением - дедушки и бабушки. А ребенка с няней на занятиях вы здесь вообще вряд ли встретите.

  • Детский сад

    На работу в Германию с ребенком

    Детский сад и работа

    Детские сады бывают муниципальные, частные, при церкви или при фирме- работодателе. Большинство из них работают по традиционной схеме: с 8 до 9 часов утра приводите ребенка, а примерно к пяти - забираете. Учитывая ситуацию на дорогах, работать на полную ставку обоим родителям практически нереально. Определенный контингент мест в саду предполагает укороченный день - ребенка надо забрать до трех.

  • Офис для родителей и детей

    На работу в Германию с ребенком

    Когда офис приходится делить

    Что делает это авто в офисе? В борьбе за кадры немецкие концерны расширяют программы по поддержке сотрудников с детьми. К ним относятся и офисы для родителей и детей - Eltern-Kind-Büro. В специально оборудованное помещение можно прийти с малышом: вы - работаете, он - играет. Конечно, это временное решение и только на крайний случай: ребенка не с кем оставить дома, детский сад не работает.

  • Ребенок с няней

    На работу в Германию с ребенком

    Моя прекрасная няня

    В Германии няня - довольно редкое явление. Даже детей до трех лет предпочитают отдавать в сад или к так называемой "маме на день" - Tagesmutter, у которой до пяти малышей в группе. За детей до трех лет в садах придется платить чуть больше. Некоторые семьи выбирают услуги няни по программе Au pair. На детской площадке вы вряд ли увидите ребенка с няней.

  • Семья на отдыхе

    На работу в Германию с ребенком

    Планируем отпуск заранее

    Сотрудники с детьми школьного возраста берут отпуск во время каникул. Коллеги без детей или с детьми дошкольного возраста, как правило, должны учитывать этот момент, чтобы на предприятии не возникло внезапной нехватки персонала. Это не значит, что вы никогда не сможете взять отпуск в каникулярное время, пока ваш ребенок ходит в сад, но право первого выбора все-таки за коллегами со школьниками.

  • Пробка

    На работу в Германию с ребенком

    Не повод для огорчений

    Может так получиться, что вы замещаете коллегу, который берет отпуск в каникулярное время, и вас попросят не планировать отпуск на этот период в ближайшие годы. Не расстраивайтесь - благодаря этому у вас есть возможность избежать километровых пробок и толпы в аэропорту, которые можно наблюдать к началу каникул и по возращении школьников с родителями из отпуска.

  • Детская площадка

    На работу в Германию с ребенком

    Доступные развлечения

    И у досуга есть своя специфика. Например, детских площадок в Германии не так много, как в России. Иногда до ближайшей приходится ехать на машине или общественном транспорте. Торговые центры, аэропорты не обустроены детскими развлекательными уголками в таких масштабах, как это можно увидеть в Москве. Но и брать деньги за то, что ваш ребенок покатается с горки, здесь тоже никто не догадается.

  • День рождения детей

    На работу в Германию с ребенком

    Без аниматоров и дорогих подарков

    День рождения детей в Германии, конечно, - большой праздник, но, как правило, без аниматоров, толпы взрослых и… дорогих подарков. В среднем на подарок ребенку немцы тратят от 15 до 20 евро. Многие родители придерживаются правила: ребенок приглашает столько гостей, сколько ему исполняется лет. Традиция отмечать дома не канула в прошлое. Здесь охотно устраивают праздник в уютной атмосфере.

    Автор: Марина Борисова


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