 Что угрожает воркующим горлицам - символам мира и любви? | Советы туристам в Германии | DW | 03.12.2019

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Туристу на заметку

Что угрожает воркующим горлицам - символам мира и любви?

Почему обыкновенные горлицы стали в Германии "Птицами года" и от кого их нужно охранять?

Горлицы

В 2020 году немецкие экологи намерены привлечь внимание общественности к проблемам охраны обыкновенных горлиц (нем. Turteltaube) - воркующих символов любви, мира и счастья. Они станут в Германии "Птицами года" (Vogel des Jahres). Соответствующее решение приняли совместно Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельный союз охраны птиц Баварии (LBV).

Как подчеркивают эксперты этих экологических организаций, за последние четыре десятилетия популяция обыкновенных горлиц уменьшилась в Германии почти на 90 процентов. Среди причин этого - сокращение ареалов, подходящих для их обитания и выведения потомства, в частности, из-за расширения сельскохозяйственных площадей, которые возделываются индустриальными методами.

Фотогалерея: "Птицы года" в Германии

  • Обыкновенная горлица

    Немецкие птицы года

    В 2020 году "Птицей года" в Германии станет обыкновенная горлица (нем. Turteltaube). Из-за интенсивного сельского хозяйства ей все труднее найти место для гнездования. К тому же горлицы - жертвы легальной или нелегальной охоты. За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. "Птица года"- проект немецких экологов. К каким другим птицам они пытались привлечь внимание раньше?

  • Полевой жаворонок

    Немецкие птицы года

    2019

    Полевой жаворонок (Feldlerche)

  • Обыкновенный скворец

    Немецкие птицы года

    2018

    Обыкновенный скворец (Star)

  • Серая неясыть

    Немецкие птицы года

    2017

    Серая неясыть (Waldkauz)

  • Черноголовый щегол

    Немецкие птицы года

    2016

    Черноголовый щегол (Stieglitz)

  • Ястреб-тетеревятник

    Немецкие птицы года

    2015

    Ястреб-тетеревятник (Habicht)

  • Grünspecht (imago/McPhoto)

    Немецкие птицы года

    2014

    Зеленый дятел (Grünspecht)

  • Бекас

    Немецкие птицы года

    2013

    Бекас (Bekassine)

  • Галка

    Немецкие птицы года

    2012

    Галка (Dohle)

  • Обыкновенная горихвостка

    Немецкие птицы года

    2011

    Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

  • Большой баклан

    Немецкие птицы года

    2010

    Большой баклан (Kormoran)

  • Обыкновенный зимородок

    Немецкие птицы года

    2009

    Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

  • Обыкновенная кукушка

    Немецкие птицы года

    2008

    Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

  • Обыкновенная пустельга

    Немецкие птицы года

    2007

    Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

  • Обыкновенный поползень

    Немецкие птицы года

    2006

    Обыкновенный поползень (Kleiber)

  • Обыкновенный филин

    Немецкие птицы года

    2005

    Обыкновенный филин (Uhu)

  • Крапивник

    Немецкие птицы года

    2004

    Крапивник (Zaunkönig)

  • Черный стриж

    Немецкие птицы года

    2003

    Черный стриж (Mauersegler)

  • Домовый воробей

    Немецкие птицы года

    2002

    Домовый воробей (Spatz)

  • Большая поганка

    Немецкие птицы года

    2001

    Большая поганка (Haubentaucher)

  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

    2000

    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


Согласно данным NABU, в целом по Европе, включая Россию, сейчас насчитывается всего от трех до шести миллионов пар обыкновенных горлиц, выводящих потомство. Период с мая по сентябрь эти перелетные птицы проводят в Европе, где предпочитают опушки лиственных лесов, граничащих с полями и лугами, а также городские парки. Зимовать улетают в Африку.

По пути туда и обратно жертвами охотников и браконьеров ежегодно становятся от двух до трех миллионов этих птиц только на территории стран Евросоюза, то есть без учета охоты на них в местах зимовки в Северной и Западной Африке. Во время осенней миграции охотиться на них официально разрешено в Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Португалии, а также на Кипре и Мальте. Министерство окружающей среды и охраны природы Германии намерено в ближайшее время подготовить и подать петицию, чтобы добиться полного запрета на отстрел этих птиц в странах ЕС.

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    Утренние сумерки на Нижнем Рейне - в часе езды от Кельна по сонному автобану в сторону границы с Голландией. Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel). Неосвещенная пустая парковка, рядом - несколько домов. Что-то вроде хутора. Предрассветное спокойствие где-то совсем рядом нарушают крики птиц. Здесь зимуют - с октября по март - тысячи сибирских гусей.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Пролог

    Этот утренний шум над Рейном напоминает какофонию гигантского оркестра, когда музыканты настраивают свои инструменты перед концертом. Но вместо симфонии птицы, окончательно проснувшись, вдруг начинают показывать экспрессивный воздушный балет, рванув в небо тысячами крыльев с заливных лугов, на которых провели эту холодную ночь.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Над головой

    Уже ради одного этого момента стоило вставать ни свет ни заря: ехать, спешить от стоянки по тополиной аллее и размокшей грунтовой дорожке в чистое поле, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. По оценкам орнитологов, только в этом районе Германии зиму проводят около 30 тысяч диких гусей с Таймыра и Кольского полуострова. Всего же в Западной Европе их зимует более миллиона.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Соблюдай дистанцию

    Распавшись в небе на группы по несколько семейных пар с выводком прошедшего года, арктические гуси отправляются на пастбища с молодой травой и поля, засеянные озимыми. Охота на гостей из далекой Сибири здесь запрещена, о чем они явно осведомлены. Во всяком случае, подпускают к себе намного ближе, метров на сорок, чем серые немецкие гуси, местные, которые держат дистанцию метров в двести-триста.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Зеленый стол

    Идеальная погода для зимовки - от двух градусов тепла и выше. При этой температуре лучше всего растут молодая трава и всходы зерновых. Следы гусиных пиршеств отчетливо заметны на полях. По бокам они - сочно-зеленые, словно их кто-то обвел валиком с краской, а в центре - желтоватые, методично общипанные гусями. К кромке гуси не подходят: держат дистанцию.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    И гуси сыты, и деньги целы…

    Фермеры на эти набеги сибирских зимовщиков смотрят спокойно. За наносимый озимым ущерб они получают компенсации от властей, только в земле Северный Рейн-Вестфалия - от двух до трех миллионов евро ежегодно. Более того: территории, на которых пасутся гуси, нельзя отводить под другие цели, например, для обустройства песчаных карьеров - бизнес на Нижнем Рейне распространенный и прибыльный.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    При ближайшем рассмотрении

    Гусиный день на зимовке подчиняется строгому и размеренному распорядку. Насытившись, часа в два пополудни они перелетают к воде - основному руслу Рейна, боковым рукавам, заводям, затопленным карьерам. Утоляют жажду, собравшись в более крупные группы. Для простого человека гуси - они и есть гуси. Эксперты, наблюдая в бинокль, помимо сибирских и немецких могут различить еще несколько видов.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    От Сибири до Египта

    Белолобые гуси и гуменники - из России. Серые - местные, живут здесь круглый год. Их популяцию восстановили на Нижнем Рейне в 70-х годах, переселив из Восточной Германии, несмотря на "железный занавес". Встречаются также священные гуси древних египтян - нильские. Их начали привозить в Европу в XVIII веке в качестве декоративных птиц. Вырвавшиеся на свободу - приспособились…

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Редкий гусь

    В трудные времена находчивые нильские гуси Нижнего Рейна кормятся у силосных ям. Некоторые прижились на Майне, во Франкфурте: разгуливают у набережной на фоне небоскребов. Их популяция в Европе увеличивается, чего нельзя сказать о мелком гусе - пискульке. Увидеть его - огромная редкость даже для профессионалов. Родина пискулек - Скандинавия, Сибирь, Урал.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Новые маршруты

    Для "карликовых гусей" (Zwerggans), как их называют на немецком, заповедники Нижнего Рейна являются одним из последних ареалов для надежной зимовки. Ради сохранения вида предпринимаются неординарные меры. Орнитологи сопровождают гусей-пискулек во время сезонной миграции на сверхлегких летательных аппаратах, выступая в роли вожаков, чтобы показать новые маршруты и привести в безопасное место.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Экспедиции и мониторинг

    Немецкие ученые регулярно посещают полярные регионы в летние месяцы, изучают обстановку в местах гнездования. В качестве одной из главных причин снижения популяции разных видов диких гусей в России они называют ухудшение экологической обстановки из-за интенсивной добычи нефти и газа. Вторая причина - охота на птиц, как разрешенная, так и браконьерская.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Ценный ресурс

    Каждый год немецкие ученые крепят на нескольких гусях передатчики, с помощью которых через спутники отслеживают пути их передвижения между Сибирью и Западной Европой. Раньше данные в режиме реального времени публиковались в интернете, но сейчас это делается с двухнедельной задержкой. Выяснилось, что экологический ресурс обнаружили российские охотники…

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Скромное вознаграждение

    Таким образом, они с точностью до нескольких метров были осведомлены, где находятся перелетные птицы и корректировали свои планы. Один такой охотник, подстреливший и гуся с передатчиком, обратился к немцам с деловым предложением - вернуть им ценный прибор за вознаграждение в две тысячи евро. Что, конечно, ниже его стоимости. Немецкие экологи только развели руками от такой наглости...

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси выбирают Германию

    Зимняя радуга

    Вечером над поймой Рейна появилась зимняя радуга - явление редкое, как и некоторые птицы, зимующие здесь на заливных лугах... В заповеднике Бислихер Инзель работает небольшой музей с информационным центром и кафе (Bislicher Insel 11, 46509 Xanten). Проводятся экскурсии.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.nabu.de

Информация о проекте на сайте немецкой экологической организации NABU

Аудио- и видеофайлы по теме

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