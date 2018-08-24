Что такое любовь: тайны Эроса, Tinder и Нарцисс

В бременской картинной галерее Kunsthalle проходит выставка "Что такое любовь? От Амура до Tinder" (What is Love? Von Amor bis Tinder). В беседе с куратором выставки Ясмин Микайн (Jasmin Mickein) корреспондент DW попыталась найти ответ на вечный вопрос: что такое любовь? Есть ли вообще ответ на него?

Ясмин Микайн: Конечно, это очень сложная, разносторонняя тема. Она стала еще сложнее с тех пор, как появилось представление о романтической любви, поскольку с тех пор человек обладает свободой в выборе партнера и формы партнерских отношений. И однозначного ответа на этот вопрос нет. Наша выставка рассматривает два интересных аспекта, которые помогают понять, что такое любовь.

У любви очень позитивный имидж. Принято считать, что бог любви Амур или Эрос, как его называли древние греки, - само совершенство во всех отношениях. Но в его истории есть любопытные детали, которые показывают некоторые стороны любви. Амур - сын Венеры, богини любви и красоты. Но не от мужа, а от любовника, бога войны Марса. То есть, незаконнорожденный ребенок.

На выставке в Бремене

Есть еще один аспект. Амура принято изображать ребенком. Легенда гласит, что он не хотел расти. И начал расти только тогда, когда у него появился брат, с которым он мог играть. Имя брата Амура-Эроса - Антерос, бог взаимной любви. То есть, если судить по древнему мифу, оставаясь в рамках его символики, любовь вырастает, расцветает только тогда, когда встречает ответную любовь. А тем, кто не отвечает взаимностью, да еще насмехается над любящими, Антерос мстит.

DW: Выставка подразделяется на разделы "Земное счастье", "Пары в мифологии", "Эротика" и "Идеализация красоты", а также "Любовь к самому себе". Почему вы включили этот последний раздел в экспозицию?

- Все разделы представляют для меня очевидные элементы партнерских отношений и любви. "Любовь к самому себе" - один из существенных аспектов этой темы. В фондах нашего музея есть картины, которые очень хорошо его отражают. Они изображают людей, смотрящих на свое отражение в зеркале. С одной стороны, они отсылают к мифу о Нарциссе, с другой - показывают своего рода саморефлексию. Есть здесь и третий момент, актуальный как раз в наше время. Ту функцию, которую выполняло зеркало в истории культуры, можно сравнить с селфи, столь популярным в эпоху мобильных телефонов.

- Но если саморефлексия несет в себе положительное значение, то самовлюбленный взгляд на себя при помощи селфи подразумевает скорее нечто отрицательное? Разве не так?

- В разделе "Любовь к самому себе" этот аспект рассматривается с различных точек зрения. Немецкий психоаналитик, социолог и философ Эрих Фромм (Erich Fromm) в книге "Искусство любить" утверждает, что любить - значит не столько найти подходящий объект для любви, сколько обладать способностью любить. И только если человек испытывает любовь к себе (не нарциссическую, конечно), он способен вступить в здоровые партнерские отношения с другим человеком.

- Еще один раздел выставки называется "Идеализация красоты". И тут, как мне кажется, прослеживается скорее негативное видение этого феномена.

- Можно провести параллель с темой интернет-знакомств, ведь и здесь люди ищут в определенном смысле свое отражение. Кроме того, онлайн-дейтинг критикуют именно потому, что в нем критериями выбора являются, прежде всего, внешние данные участников. А эти критерии воспринимаются как поверхностные.

Помимо этого, в разделе "Идеализация красоты" мы хотели показать, что красота всегда играла важную роль в искусстве - для художников, которые влюблялись в женщин или предлагали им стать натурщицами. В этом разделе мы рассказываем о трех красавицах, известных в истории искусства: о музе Пикассо Сильветт, о возлюбленной Ансельма Фейербаха Анне Ризи и об итальянской натурщице Виттории Кальдони, которая позировала многим известным художникам.

- Вы затронули тему онлайн-дейтинга. Она проходит красной нитью во всех пяти разделах выставки. В рамках одной видеоинсталяции, например, актеры зачитывают вслух переписку людей, которые общаются в Tinder, самом популярном сегодня приложении для сетевых знакомств...

- Авторы этой инсталляции - из Германии, из Бремена. Есть также, например, перформанс голландского автора, в котором рассказывается о Grindr, приложении для дейтинга для геев. То есть на выставке мы рассказываем не только о Tinder, а об онлайн-знакомствах вообще.

Все пять работ на эту тему выполнены в различной технике. Это фотографии, перформанс, видео, рисунки. Кроме того, их авторы затрагивают различные аспекты темы онлайн-дейтинга. В работе, которую вы упомянули, речь идет о коммуникации в цифровом пространстве - искусственной, тяжеловесной и в то же время поверхностной. Что в такой же степени относится и к другим платформам, например, к Facebook или к WhatsApp. В этом смысле можно говорить об ограниченности беседы, в которой чувства выражаются при помощи эмодзи и отсутствуют жесты, мимика, голоса…

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