Что с рейтингом Путина: послание не помогло?

Послание Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы, сообщают российские СМИ. Карикатурист Сергей Елкин о напрасных надеждах президента России.
Смотрите также:
Какой маневр придумал президент РФ со льготами по налогу на квартиры и есть ли за границей органические продукты? DW проанализировала полное обещаний послание Путина. (20.02.2019)
Опрошенные DW западные политологи оценили ключевые моменты послания Владимира Путина Федеральному собранию. По их мнению, речь российского президента в этом году вызвала как минимум два вопроса. (20.02.2019)
Путин пытается остановить падение рейтингов с помощью послания к Федеральному собранию. Но его обещания расходятся с реальностью в России, за которую он сам несет ответственность, полагает Инго Маннтойфель. (20.02.2019)