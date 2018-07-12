Что стало со звездами футбола прошлых лет (фото)

Как некогда лучшие игроки планеты выглядят сегодня? Властно ли время над великими бомбардирами и голкиперами? В этой фотоподборке - выбор DW.
Смотрите также:
Президент "Баварии" назвал организацию чемпионата мира по футболу превосходной. Ранее высокий уровень оценил легендарный футболист Маттеус, раскритикованный за встречу с Путиным. (12.07.2018)
Болельщики команды России, как и фанаты других сборных, активно используют в качестве талисмана флаг своей страны. (07.07.2018)
Чемпионат мира по футболу, который проходит в России, - это не только голы, поражения и победы. Это настоящий праздник. Особенно - на трибунах стадионов. (05.07.2018)
Как часто мы слышим в дни чемпионата мира свисток арбитра! А впервые он прозвучал на футбольном поле 140 лет назад. Об этом и других нововведениях в футболе - в фотогалерее DW. (10.07.2018)
СМИ похвалили и раскритиковали сборную РФ в матче с испанцами: российские игроки отдали на поле все, что могли, и проявили командный дух, но происходящее там мало напоминало футбол. (02.07.2018)
По случаю ЧМ-2018 сразу несколько московских музеев посвятили свои экспозиции футболу. DW рассказывает о самых интересных выставках. (30.06.2018)
После выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу российские болельщики полюбили не только усы тренера Черчесова, но и ноги вратаря Акинфеева. Сергей Елкин знает, что рисует. (02.07.2018)