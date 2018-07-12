 Что стало со звездами футбола прошлых лет (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.07.2018

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Культура и стиль жизни

Что стало со звездами футбола прошлых лет (фото)

Как некогда лучшие игроки планеты выглядят сегодня? Властно ли время над великими бомбардирами и голкиперами? В этой фотоподборке - выбор DW.

  • Пеле

    Звезды мирового футбола

    Пеле в 1958 году

    Бразилец Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по версии ФИФА.

  • Пеле

    Звезды мирового футбола

    Пеле сегодня

    Сейчас великому футболисту 77 лет. До сих пор он массу времени уделяет общественной деятельности, пропаганде спорта. Известен также как киноактер, телекомментатор, бизнесмен, автор и исполнитель собственных песен.

  • Марадона

    Звезды мирового футбола

    Диего Армандо Марадона в 1986 году

    Чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. Одно из прозвищ великого аргентинца - "Микеланджело от футбола". Входит в тройку лучших футболистов прошлого века и всех времен.

  • Марадона

    Звезды мирового футбола

    Марадона сейчас

    Сейчас ему - 57 лет. Он является председателем правления белорусского клуба "Динамо-Брест". Марадона приехал на ЧМ-2018 в Россию, где активно болел (как на фото - на стадионе в Нижнем Новгороде) за сборную Аргентины.

  • Франц Беккенбауэр

    Звезды мирового футбола

    Франц Беккенбауэр в 1974 году

    Немецкий "кайзер" Франц Беккенбауэр (Franz Anton Beckenbauer) родился в 1945 году, сейчас ему - 72 года. Был участником трех чемпионатов мира. В 1966 году завоевал "серебро", в 1970-м - "бронзу", а в 1974 (на фото) - "золото".

  • Франц Беккенбауэр

    Звезды мирового футбола

    Франц Беккенбауэр в наши дни

    В 1990 году снова выиграл чемпионат мира, но уже не как игрок на поле, а в качестве тренера сборной Германии.

  • Роналдо

    Звезды мирового футбола

    Роналдо в 1998 году

    По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, является одним из лучших игроков в истории футбола. Двукратный чемпион мира (в 1994 и 2002 гг.), вице-чемпион мира (1998 г.).

  • Роналдо

    Звезды мирового футбола

    Роналдо сейчас

    Ему 41 год. Бразильский футболист приехал на ЧМ-2018 в Россию и даже поучаствовал в церемонии открытия чемпионата. На фото: Роналдо в Казани наблюдает за матчем Франция - Аргентина.

  • Олег Блохин

    Звезды мирового футбола

    Олег Блохин в 1972 году

    Один из лучших футболистов в истории советского футбола. Рекордсмен сборной СССР по футболу по количеству проведенных за нее игр и забитых голов.

  • Олег Блохин

    Звезды мирового футбола

    Олег Блохин в наши дни

    На фото - в качестве тренера сборной Украины на матче Украина - Швеция на чемпионате Европы 2012 года. В прошлом году Блохину исполнилось 65 лет.

  • Роберто Баджо

    Звезды мирового футбола

    Роберто Баджо в 1994 году

    Выступал за сборную Италии на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 гг. Лучший игрок мира и Европы 1993 года, серебряный призер чемпионата мира 1994 года, бронзовый призер чемпионата мира 1990 года. Единственный итальянский футболист, забивавший мячи на трех чемпионатах мира. Известен как "божественный хвостик" - за особенный стиль прически, связанный с вероисповеданием футболиста (Баджо - буддист).

  • Роберто Баджо

    Звезды мирового футбола

    Роберто Баджо сейчас

    Включен в список величайших футболистов XX века по версии журнала World Soccer. После окончания карьеры игрока занялся благотворительностью. С 2002 года - Посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В 2012 году получил тренерскую лицензию UEFA Proen. В прошлом году отметил 50-летие.

  • Бобби Чарльтон

    Звезды мирового футбола

    Бобби Чарльтон в 1966 году

    Сэр Роберт Чарльтон - английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель "Золотого мяча" 1966 года. Признается многими одним из величайших футболистов Англии всех времен. В прошлом году ему исполнилось 80 лет.

  • Роберт Чарльтон

    Звезды мирового футбола

    Сэр Роберт Чарльтон сегодня

    Чарльтону более 47 лет принадлежал рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии, пока в сентябре 2015 года его не превзошел Уэйн Руни. В 1994 году Бобби Чарльтон был посвящен в рыцари. На фото - с супругой. В этом сезоне он предпочел отправиться на Уимблдонский турнир, а не на футбольный чемпионат.

  • Герд Мюллер

    Звезды мирового футбола

    Герд Мюллер в 1974 году

    Этот немецкий нападающий - один из лучших бомбардиров в истории футбола. Чемпион мира 1974 года, чемпион Европы 1972 года. Долгое время Мюллеру принадлежал рекорд по количеству голов, забитых на чемпионатах мира, пока на ЧМ-2006 Роналдо не превзошел это достижение.

  • Герд Мюллер

    Звезды мирового футбола

    Герд Мюллер сейчас

    Сейчас ему 72 года. Живет он в доме престарелых под Мюнхеном, страдает болезнью Альцгеймера. До недавнего времени работал в тренерском штабе "Баварии". По опросам, проведенным среди жителей Германии накануне ЧМ-2018, был выбран лучшим немецким футболистом всех времен, опередив Клозе, Беккенбауэра и многих других.

  • Жюст Фонтен

    Звезды мирового футбола

    Жюст Фонтен в 1958 году

    Лучший бомбардир чемпионата мира 1958 года. Рекордсмен чемпионатов мира по количеству голов на одном чемпионате: 13 голов на ЧМ-1958. В тот год Франция завоевала "бронзу", но их нападающий запомнился болельщикам навсегда. Фонтен - в центре, товарищи по команде несут его на руках.

  • Жюст Фонтен

    Звезды мирового футбола

    Жюст Фонтен сейчас

    После завершения карьеры игрока очень недолго работал тренером сборной Франции. Также тренировал французские клубы и сборную Марокко. В этом году ему исполнится 85 лет.

  • Карлос Вальдеррама

    Звезды мирового футбола

    Карлос Вальдеррама в 1990 году

    Рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей. Дважды признавался футболистом года в Южной Америке. Всегда выделялся на поле своей прической. Единственный колумбийский футболист, вошедший в список 125 величайших футболистов ФИФА.

  • Карлос Вальдеррама

    Звезды мирового футбола

    Карлос Вальдеррама сейчас

    Он, конечно, немного изменился (ему - 56 лет), но прическе остался верен. Колумбийские болельщики приходят на стадионы в париках "под Вальдерраму". На фото: Вальдеррама на стадионе "Открытие Арена" ("Спартак") в Москве болеет за своих, гимн перед матчем Колумбия - Англия.

  • Юрген Клинсман

    Звезды мирового футбола

    Юрген Клинсман в 1990 году

    Чемпион мира 1990 года, вице-чемпион Европы 1992 года, чемпион Европы 1996 года. С 2004 по 2006 годы тренировал сборную Германии. На этом посту его сменил нынешний тренер - Йоахим Лёв.

  • Юрген Клинсман

    Звезды мирового футбола

    Юрген Клинсман сейчас

    Под его руководством Германия завоевала "бронзу" на "домашнем" ЧМ-2006, проиграв в полуфинале итальянцам и выиграв у Португалии матч за третье место. До 2016 года тренировал футбольную сборную США. Сейчас Клинсману 53 года, поговаривают, что в ближайшем будущем он может стать тренером сборной Японии.

  • Дино Дзофф

    Звезды мирового футбола

    Дино Дзофф в 1976 году

    Самый возрастной игрок, когда-либо побеждавший на чемпионате мира по футболу: на момент победы Италии на ЧМ-1982 ему, основному вратарю, капитану и лидеру сборной, было 40 лет. По оценкам ведущих футбольных организаций и журналов, входит в тройку лучших вратарей XX века - после Льва Яшина и Гордона Бэнкса.

  • Дино Дзофф

    Звезды мирового футбола

    Дино Дзофф сейчас

    Был тренером сборной Италии. Под его руководством команда стала вице-чемпионом Европы в 2000 году. В феврале звезде итальянского футбола исполнилось 76 лет.

  • Рууд Гуллит

    Звезды мирового футбола

    Рууд Гуллит в 1987 году

    Нидерландский футболист входит в 30 лучших игроков XX века по версиям разных объединений и журналов. Чемпион Европы 1988 года.

  • Рууд Гуллит

    Звезды мирового футбола

    Рууд Гуллит в наши дни

    Сейчас ему - 55. В 2011 году Гуллит стал главным тренером российского клуба "Терек", но контракт был расторгнут по инициативе клуба - из-за "исключительно плохих результатов". В мае 2017 года Гуллит вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов, став помощником Дика Адвоката.

  • Ринат Дасаев

    Звезды мирового футбола

    Ринат Дасаев в 1986 году

    Советский футбольный вратарь был одним из лучших голкиперов мира 1980-х годов. Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года.

  • Ринат Дасаев

    Звезды мирового футбола

    Ринат Дасаев сегодня

    Ему - 61 год. Он тренерует вратарей и принимает участие в турнирах "ветеранов".

  • Хидэтоси Наката

    Звезды мирового футбола

    Хидэтоси Наката в 2002 году

    Он выступал за сборную Японии на Олимпиаде-2000, выигрывал чемпионат Азии 2000 года, а также участвовал в чемпионатах мира 1998, 2002 и 2006 годов и Кубке конфедераций 2005 года. Он - один из первых японцев, ярко проявивших себя в европейском клубном футболе.

  • Хидэтоси Наката

    Звезды мирового футбола

    Хидэтоси Наката сейчас

    Ушел из футбола, когде ему было 29 лет. Стал фотомоделью, рекламировал нижнее белье, получив прозвище "японский Бекхэм". Занялся ресторанным бизнесом. Модные эксперты называют его иконой стиля. Наката входит в список самых стильных спортсменов XXI века. В этом году ему исполнился 41 год.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Пеле

    Звезды мирового футбола

    Пеле в 1958 году

    Бразилец Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по версии ФИФА.

  • Пеле

    Звезды мирового футбола

    Пеле сегодня

    Сейчас великому футболисту 77 лет. До сих пор он массу времени уделяет общественной деятельности, пропаганде спорта. Известен также как киноактер, телекомментатор, бизнесмен, автор и исполнитель собственных песен.

  • Марадона

    Звезды мирового футбола

    Диего Армандо Марадона в 1986 году

    Чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. Одно из прозвищ великого аргентинца - "Микеланджело от футбола". Входит в тройку лучших футболистов прошлого века и всех времен.

  • Марадона

    Звезды мирового футбола

    Марадона сейчас

    Сейчас ему - 57 лет. Он является председателем правления белорусского клуба "Динамо-Брест". Марадона приехал на ЧМ-2018 в Россию, где активно болел (как на фото - на стадионе в Нижнем Новгороде) за сборную Аргентины.

  • Франц Беккенбауэр

    Звезды мирового футбола

    Франц Беккенбауэр в 1974 году

    Немецкий "кайзер" Франц Беккенбауэр (Franz Anton Beckenbauer) родился в 1945 году, сейчас ему - 72 года. Был участником трех чемпионатов мира. В 1966 году завоевал "серебро", в 1970-м - "бронзу", а в 1974 (на фото) - "золото".

  • Франц Беккенбауэр

    Звезды мирового футбола

    Франц Беккенбауэр в наши дни

    В 1990 году снова выиграл чемпионат мира, но уже не как игрок на поле, а в качестве тренера сборной Германии.

  • Роналдо

    Звезды мирового футбола

    Роналдо в 1998 году

    По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, является одним из лучших игроков в истории футбола. Двукратный чемпион мира (в 1994 и 2002 гг.), вице-чемпион мира (1998 г.).

  • Роналдо

    Звезды мирового футбола

    Роналдо сейчас

    Ему 41 год. Бразильский футболист приехал на ЧМ-2018 в Россию и даже поучаствовал в церемонии открытия чемпионата. На фото: Роналдо в Казани наблюдает за матчем Франция - Аргентина.

  • Олег Блохин

    Звезды мирового футбола

    Олег Блохин в 1972 году

    Один из лучших футболистов в истории советского футбола. Рекордсмен сборной СССР по футболу по количеству проведенных за нее игр и забитых голов.

  • Олег Блохин

    Звезды мирового футбола

    Олег Блохин в наши дни

    На фото - в качестве тренера сборной Украины на матче Украина - Швеция на чемпионате Европы 2012 года. В прошлом году Блохину исполнилось 65 лет.

  • Роберто Баджо

    Звезды мирового футбола

    Роберто Баджо в 1994 году

    Выступал за сборную Италии на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 гг. Лучший игрок мира и Европы 1993 года, серебряный призер чемпионата мира 1994 года, бронзовый призер чемпионата мира 1990 года. Единственный итальянский футболист, забивавший мячи на трех чемпионатах мира. Известен как "божественный хвостик" - за особенный стиль прически, связанный с вероисповеданием футболиста (Баджо - буддист).

  • Роберто Баджо

    Звезды мирового футбола

    Роберто Баджо сейчас

    Включен в список величайших футболистов XX века по версии журнала World Soccer. После окончания карьеры игрока занялся благотворительностью. С 2002 года - Посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В 2012 году получил тренерскую лицензию UEFA Proen. В прошлом году отметил 50-летие.

  • Бобби Чарльтон

    Звезды мирового футбола

    Бобби Чарльтон в 1966 году

    Сэр Роберт Чарльтон - английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель "Золотого мяча" 1966 года. Признается многими одним из величайших футболистов Англии всех времен. В прошлом году ему исполнилось 80 лет.

  • Роберт Чарльтон

    Звезды мирового футбола

    Сэр Роберт Чарльтон сегодня

    Чарльтону более 47 лет принадлежал рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии, пока в сентябре 2015 года его не превзошел Уэйн Руни. В 1994 году Бобби Чарльтон был посвящен в рыцари. На фото - с супругой. В этом сезоне он предпочел отправиться на Уимблдонский турнир, а не на футбольный чемпионат.

  • Герд Мюллер

    Звезды мирового футбола

    Герд Мюллер в 1974 году

    Этот немецкий нападающий - один из лучших бомбардиров в истории футбола. Чемпион мира 1974 года, чемпион Европы 1972 года. Долгое время Мюллеру принадлежал рекорд по количеству голов, забитых на чемпионатах мира, пока на ЧМ-2006 Роналдо не превзошел это достижение.

  • Герд Мюллер

    Звезды мирового футбола

    Герд Мюллер сейчас

    Сейчас ему 72 года. Живет он в доме престарелых под Мюнхеном, страдает болезнью Альцгеймера. До недавнего времени работал в тренерском штабе "Баварии". По опросам, проведенным среди жителей Германии накануне ЧМ-2018, был выбран лучшим немецким футболистом всех времен, опередив Клозе, Беккенбауэра и многих других.

  • Жюст Фонтен

    Звезды мирового футбола

    Жюст Фонтен в 1958 году

    Лучший бомбардир чемпионата мира 1958 года. Рекордсмен чемпионатов мира по количеству голов на одном чемпионате: 13 голов на ЧМ-1958. В тот год Франция завоевала "бронзу", но их нападающий запомнился болельщикам навсегда. Фонтен - в центре, товарищи по команде несут его на руках.

  • Жюст Фонтен

    Звезды мирового футбола

    Жюст Фонтен сейчас

    После завершения карьеры игрока очень недолго работал тренером сборной Франции. Также тренировал французские клубы и сборную Марокко. В этом году ему исполнится 85 лет.

  • Карлос Вальдеррама

    Звезды мирового футбола

    Карлос Вальдеррама в 1990 году

    Рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей. Дважды признавался футболистом года в Южной Америке. Всегда выделялся на поле своей прической. Единственный колумбийский футболист, вошедший в список 125 величайших футболистов ФИФА.

  • Карлос Вальдеррама

    Звезды мирового футбола

    Карлос Вальдеррама сейчас

    Он, конечно, немного изменился (ему - 56 лет), но прическе остался верен. Колумбийские болельщики приходят на стадионы в париках "под Вальдерраму". На фото: Вальдеррама на стадионе "Открытие Арена" ("Спартак") в Москве болеет за своих, гимн перед матчем Колумбия - Англия.

  • Юрген Клинсман

    Звезды мирового футбола

    Юрген Клинсман в 1990 году

    Чемпион мира 1990 года, вице-чемпион Европы 1992 года, чемпион Европы 1996 года. С 2004 по 2006 годы тренировал сборную Германии. На этом посту его сменил нынешний тренер - Йоахим Лёв.

  • Юрген Клинсман

    Звезды мирового футбола

    Юрген Клинсман сейчас

    Под его руководством Германия завоевала "бронзу" на "домашнем" ЧМ-2006, проиграв в полуфинале итальянцам и выиграв у Португалии матч за третье место. До 2016 года тренировал футбольную сборную США. Сейчас Клинсману 53 года, поговаривают, что в ближайшем будущем он может стать тренером сборной Японии.

  • Дино Дзофф

    Звезды мирового футбола

    Дино Дзофф в 1976 году

    Самый возрастной игрок, когда-либо побеждавший на чемпионате мира по футболу: на момент победы Италии на ЧМ-1982 ему, основному вратарю, капитану и лидеру сборной, было 40 лет. По оценкам ведущих футбольных организаций и журналов, входит в тройку лучших вратарей XX века - после Льва Яшина и Гордона Бэнкса.

  • Дино Дзофф

    Звезды мирового футбола

    Дино Дзофф сейчас

    Был тренером сборной Италии. Под его руководством команда стала вице-чемпионом Европы в 2000 году. В феврале звезде итальянского футбола исполнилось 76 лет.

  • Рууд Гуллит

    Звезды мирового футбола

    Рууд Гуллит в 1987 году

    Нидерландский футболист входит в 30 лучших игроков XX века по версиям разных объединений и журналов. Чемпион Европы 1988 года.

  • Рууд Гуллит

    Звезды мирового футбола

    Рууд Гуллит в наши дни

    Сейчас ему - 55. В 2011 году Гуллит стал главным тренером российского клуба "Терек", но контракт был расторгнут по инициативе клуба - из-за "исключительно плохих результатов". В мае 2017 года Гуллит вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов, став помощником Дика Адвоката.

  • Ринат Дасаев

    Звезды мирового футбола

    Ринат Дасаев в 1986 году

    Советский футбольный вратарь был одним из лучших голкиперов мира 1980-х годов. Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года.

  • Ринат Дасаев

    Звезды мирового футбола

    Ринат Дасаев сегодня

    Ему - 61 год. Он тренерует вратарей и принимает участие в турнирах "ветеранов".

  • Хидэтоси Наката

    Звезды мирового футбола

    Хидэтоси Наката в 2002 году

    Он выступал за сборную Японии на Олимпиаде-2000, выигрывал чемпионат Азии 2000 года, а также участвовал в чемпионатах мира 1998, 2002 и 2006 годов и Кубке конфедераций 2005 года. Он - один из первых японцев, ярко проявивших себя в европейском клубном футболе.

  • Хидэтоси Наката

    Звезды мирового футбола

    Хидэтоси Наката сейчас

    Ушел из футбола, когде ему было 29 лет. Стал фотомоделью, рекламировал нижнее белье, получив прозвище "японский Бекхэм". Занялся ресторанным бизнесом. Модные эксперты называют его иконой стиля. Наката входит в список самых стильных спортсменов XXI века. В этом году ему исполнился 41 год.

    Автор: Дарья Брянцева


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    Турнир в Испании запомнился сенсациями первого раунда. Бельгийцы обыграли действующих чемпионов мира - аргентинцев с Марадоной. Честь африканского футбола не посрамили алжирцы, выигравшие у действующих чемпионов Европы - немцев (момент матча - на фото). Аутсайдеры из Северной Ирландии забили гол испанцам, которым даже 30-минутное численное преимущество не помогло сравнять счет.

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    Нежданные триумфы чемпионатов мира

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  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1966. Эффектные встречи с Северной Кореей

    Не менее эффектным было выступление на турнире 1966 года сборной Северной Кореи (фото). КНДР, новичок футбольных чемпионатов, обыграла сборную Италии и вышла в четвертьфинал, где со счетом 3:0 поначалу даже вела против Португалии. В 2010 году корейцы снова вышли на старт и на этот раз уступили команде Бразилии, но с минимальным разрывом - 1:2.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1966. Сенсационный дебют Португалии

    Впервые вышедшая на международный уровень сборная Португалии в групповом раунде выиграла все свои матчи, разгромила даже Бразилию со счетом 3:1 и сенсационно дошла до полуфинала. В итоге португальцы заняли третье место, выиграв со счетом 2:1 у сборной СССР. Португалец Эйсебиу стал лучшим бомбардиром турнира с девятью забитыми мячами.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1954. Бернское чудо Германии

    Германия играла со сборной Венгрии, фаворитом турнира, два раза. На групповом этапе турнира в Швейцарии она сначала проиграла венграм с разгромным счетом 3:8, но в финале (фото) выиграла у казавшихся непобедимыми фаворитов со счетом 3:2.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1950. Моральный триумф США

    Матч США - Англия на групповом этапе турнира в Бразилии завершился со счетом 1:0. Англия впервые выступала на мировых первенствах ФИФА, но за предыдущие годы выиграла 23 матча из 30. США предыдущие семь матчей проиграли с общим счетом 45:2. Обе команды не вышли из группы, но американцы уезжали домой триумфаторами, одержав моральную победу. В следующий раз США попали на чемпионат мира в 1990 году.

    Автор: Элла Володина


  • Сборная Венгрии, 1954 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1954 год: Венгрия

    Равных этой блестящей команде тогда не было. На групповом этапе сборная Венгрии обыграла Германию с разгромным счетом 8:3. И в финале в Берне, где команды снова встретились, уже к десятой минуте венгры забили два мяча. А дальше - сенсация! Немцы вырвали победу 3:2, впервые став чемпионами мира по футболу. Они продемонстрировали тогда невиданную волю к победе.

  • Матч Италия - Северная Корея

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1966 год: Италия

    До этого матча его итог ни у кого не вызывал сомнений: конечно же, итальянцы выиграют у Северной Кореи. Но на 39-й минуте кореец Пак Ду Ик (на снимке) забил решающий гол. Так как итальянцы перед этим проиграли и сборной СССР, из группы они не вышли. А КНДР в четвертьфинале даже вела против Португалии 3:0, но гениальный Эйсебиу сумел переломить ход игры - португальцы победили тогда 5:3.

  • Матч Италия - Германия, 1970 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1970 год: Германия

    Легендарный полуфинал 1970 года закончился победой итальянцев со счетом 4:3. Немцы лишь на последней минуте основного времени сравняли счет - 1:1, а в дополнительное время обе команды забили пять голов, показав великолепную игру. Франц Бекенбауэр (на снимке) сломал ключицу, но заменить его уже не могли, и ему пришлось доиграть. Это тоже вошло в историю.

  • Матч Франция - Германия, 1982 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1982 год: Франция

    Этот матч называют "великим". В полуфинале ЧМ-1982 французы вели против Германии в дополнительное время 3:1. Но на 102-й минуте (!) не игравший с начала из-за травмы и вышедший на замену Карл-Хайнц Румменигге забил невероятный гол (на снимке). Затем немцы сравняли счет и выиграли послематчевые пенальти.

  • Матч СССР - Бельгия, 1986 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1986 год: СССР

    Чемпионат мира в Мексике. Сборная СССР, основу которой составляли футболисты киевского "Динамо", начала лихо: демонстрировала быструю комбинационную игру, много забивала. А вот бельгийцы еле вышли из своей несильной группы. Но в 1/8 финала они оказались сильнее советской команды, несмотря на то, что та дважды вела в счете. Итог - 4:3 в пользу Бельгии, в которой блистал Энцо Шифо (на снимке).

  • Роберто Баджо

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1994 год: Италия

    Звезда итальянской команды Роберто Баджо готов провалиться сквозь землю. Он только что не забил решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти в финале ЧМ-1994. Матч Бразилия-Италия закончился со счетом 0:0. Все решали пенальти. И все решил промах Баджо - лучшего бомбардира Европы и мира на тот момент.

  • Французские болельщики в 2002 году

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2002 год: Франция

    Провал сборной Германии на ЧМ в России - не первый случай, когда действующие чемпионы мира даже не выходят из своей группы. В 2002 году, например, такая участь постигла французов. Они проиграли в своей группе Дании и Сенегалу, вничью сыграли с Уругваем. Обладатели Кубка мира бесславно отправились домой, даже не забив ни одного гола!

  • Болельщица из Бразилии

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2014 год: Бразилия

    8 июля стало черным днем бразильского календаря: сборная страны проиграла Германии в полуфинале ЧМ-2014 с разгромным счетом 1:7. Это крупнейшее поражение в истории сборной Бразилии. Немцы уже после первого тайма вели 5:0. Стадион плакал... Кстати говоря, после этого матча сборная Германии опередила бразильцев по числу мячей, забитых на чемпионатах мира. Сейчас Бразилия снова впереди.

  • Плачущая болельщица сборной Германии

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2018 год: Германия

    27 июня 2018 года Германия впервые в истории чемпионатов мира по футболу не вышла из своей группы, заняв в ней последнее место. Громкое поражение со счетом 0:2 против Южной Кореи навсегда останется в памяти болельщиков. 28 июня сборная Германии бесславно покинула Россию.

    Автор: Ефим Шуман


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