Что советует посмотреть в Германии The New York Times

В список 52 лучших мест для туристических поездок в 2019 году по версии The New York Times (52 places to go in 2019) включены сразу три цели в Германии: столица Баварии Мюнхен, восточногерманский город Дессау и Фризские острова в Северном море. Рейтинг, входящий в число самых авторитетных в мире, составляют корреспонденты и репортеры этого влиятельного американского издания: по одной цели на каждую неделю года.

Мюнхен - в первой пятерке

Мюнхен вообще вошел в первую пятерку после карибского острова Пуэрто-Рико, руин древнего индийского города Хампи, калифорнийской Санта-Барбары и Панамы. Решающую роль при включении баварской столицы в этот список сыграл не знаменитый пивной праздник Октоберфест, который там проходит, а богатая культурная жизнь этого города. В частности, как отмечают авторы рейтинга, Мюнхенский камерный театр (Münchener Kammerspiele) и Резиденц-театр (Residenztheater) входят в число самых креативных в Европе. В целом на разных сценических площадках города только с января по май этого года запланировано более трех десятков премьер.

Особого упоминания The New York Times также заслужили Городская галерея в доме Ленбаха (Lenbachhaus), в которой можно увидеть работы художников из группы "Синий всадник" (Алексея Явленского, Василия Кандинского, Габриэлы Мюнтер, Франца Марка, Августа Маке, Марианны Веревкиной и Пауля Клее), а также Баварская государственная опера (Bayerische Staatsoper) под руководством Кирилла Петренко.

Необычные экскурсии по Мюнхену Ночной сторож Увлекательную экскурсию по историческим местам Мюнхена обещает фирма Weis(s)e Stadtvogel. В качестве гида выступает ночной сторож (Nachtwächter), знающий в городе все лазейки, потаенные уголки и много историй из жизни простых и знатных его обитателей прошлых веков.

Необычные экскурсии по Мюнхену Горничная Мари-Луиза Дворец Нимфенбург и Мюнхенскую резиденцию можно посетить в сопровождении разговорчивой горничной Мари-Луизы (Kammerzofe Marie Louise), которая хорошо помнит, что делал в городе легендарный Казанова, а также много других пикантных историй. Практическая часть экскурсии состоит из обучения туристов придворным поклонам и навыкам элегантного поднятия и спуска по лестницам.

Необычные экскурсии по Мюнхену Олимпийский стадион Олимпийский стадион (Olympiastadion) возвели в баварской столице в 1968-1972 годах. Его висячие перекрытия-оболочки похожи на гигантские шатры. Во время специальной тематической экскурсии по крыше "Zeltdach-Tour" можно узнать много интересного об этой архитектурной достопримечательности и насладиться видом на город, а особо смелым участникам вниз предлагают спуститься на канате - прямо на поле.

Необычные экскурсии по Мюнхену Средства передвижения Некоторые туристы предпочитают ходить по городам исключительно пешком, но в Мюнхене им будет трудно удержаться от соблазна все же воспользоваться транспортом. Выбор здесь огромный: от экскурсий на двухэтажных автобусах - до поездок на каретах и лимузинах, а также исторических трамваях. Метро тоже не стоит игнорировать. В мюнхенской подземке есть станции, которые вполне заслуживают внимания.

Необычные экскурсии по Мюнхену Сегвей Двухколесными самобалансирующимися самокатами Сегвей (Segway) в Германии уже мало кого удивишь. В последние годы они стали вполне распространенным средством группового или индивидуального передвижения туристов по городским тротуарам и улицам. Мюнхен - не исключение. Новички для начала могут прокатиться по Английскому саду, сделав остановку у ручья Айсбах, где собираются мюнхенские серфингисты.

Необычные экскурсии по Мюнхену Вкусные экскурсии В том, что в Мюнхене можно хорошо и вкусно поесть, вряд ли кто сомневается. Выбор пивных и ресторанов в баварской столице огромный, а для особых чревоугодников здесь предлагают специальные вкусные экскурсии (Schlemmertouren) по знаменитому продовольственному рынку Виктуалиенмаркт.

Необычные экскурсии по Мюнхену Кофейный тур Мюнхен славится своим пивом, но кофейные традиции здесь тоже очень давние. Туристическая фирма Stattreisen München предлагает тематическую экскурсию "От турецкого напитка - до кофе на вынос" по лучшим кофейням баварской столицы. Начинается она перед старейшим в городе кафе - Tambosi, ведущим свою историю с 1775 года.

Необычные экскурсии по Мюнхену Темное прошлое "Палачи, проститутки и ведьмы" или "Чума, холера и сифилис" - так называются два тематических тура, посвященных Мюнхену времен темного Средневековья. Проводят их гости из прошлого - экскурсоводы в исторических костюмах. Участники смогут узнать, например, что за три с половиной века до конца XVII столетия город пережил целых двадцать пять чумных эпидемий, не говоря о других напастях и бедствиях.

Необычные экскурсии по Мюнхену Истории для детей В заключение упомянем о специальных экскурсиях для детей, которые предлагает туристическое агентство "Городские детективы" ("Stadtdetektive"). Их герои - расточительные принцессы, властолюбивые герцоги и другие исторические персонажи оставили в городе свои следы, увлекательные поиски которых будут интересны не только юным участкам этих прогулок. Автор: Танкред Гугиш, Максим Нелюбин



Выбор авторов рейтинга подтверждает общий тренд последних лет - рост туристической популярности всей Баварии - не только Мюнхена и других городов, но также горных альпийских регионов, дворцов, замков и других достопримечательностей этой южногерманской федеральной земли. Согласно данным земельного статистического ведомства, число иностранных туристов в Баварии в 2018 году увеличилось более чем на шесть процентов.

100-летие Баухауса

Следующая немецкая цель среди "52 places to go in 2019" находится на 26 месте. Это восточногерманский город Дессау в Саксонии-Анхальт. Главную роль в том, что отметили именно его, сыграл 100-летний юбилей Высшей школы строительства и художественного конструирования (Bauhaus). Баухаус был создан в 1919 году в Веймаре Вальтером Гропиусом (Walter Gropius). Позже эта школа, ставшая колыбелью современных архитектуры и дизайна, переехала в Дессау, а затем некоторое время работала в Берлине - до закрытия в 1933 году после прихода к власти в Германии национал-социалистов.

Помимо главного корпуса Баухауса в Дессау сохранилось много других зданий, в которых жили и работали преподаватели и студенты этого учебного заведения, а также некоторые здания, построенные по их проектам. Сейчас они имеют статус памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом сентябре в преддверии юбилейного года в Дессау был открыт новый Музей Баухауса (Bauhaus-Museum), который, по мнению составителей рейтинга, обязательно следует посетить любителям архитектуры.

Вокруг света по следам Баухауса У истоков функционализма Bauhaus - это Высшая школа строительства и художественного конструирования (Hochschule für Bau und Gestaltung), основанная 12 апреля 1919 года в Веймаре в результате объединения Саксонско-Веймарских Высшей школы изобразительных искусств и Школы прикладного искусства. Возглавил Баухаус (на русском принято и другое написание: Баухауз) немецкий архитектор Вальтер Гропиус (на снимке).

Вокруг света по следам Баухауса Ремесло и искусство Школа создавалась с уникальной для своего времени целью - объединить ремесла и искусства. В Баухаусе преподавали архитектуру и живопись, столярное, ткацкое и гончарное дело, использовали фотографию. Новаторство пионеров Баухауса состояло в решительном намерении переломить многовековую традицию и убрать из дизайна избыточное украшательство, научить людей ценить простоту и минимализм.

Вокруг света по следам Баухауса Интернациональный авангард В Баухаусе преподавали известные художники, скульпторы, дизайнеры, представители мирового художественного авангарда: Лионель Фейнингер и Пауль Клее, Василий Кандинский и Ласло Мохой-Надь, Лотар Шрейер и Оскар Шлеммер, Герхард Маркс и Адольф Мейер, Йоганнес Иттен и Йозеф Альберс. Преподавателей и учеников объединяли левые взгляды и космополитизм.

Вокруг света по следам Баухауса Дизайн для массового производства В 1919 году был опубликован "Манифест" - программа художественного движения, сформировавшегося в стенах школы. "Манифест" провозглашал принцип равенства изящных и прикладных искусств, декларировал как цель повышение качества и эстетики промышленных изделий, которые должны быть утилитарными, удобными, красивыми и доступными по цене. Архитектура провозглашалась ведущим направлением в дизайне.

Вокруг света по следам Баухауса Утилитарно и красиво Функция определяет форм, - в этом суть идей Баухауса. Вальтер Гропиус говорил: "Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым и красивым". Типовые строения строгих геометрических форм, лампа-шар и мебель из трубок, - все это иконы дизайна XX века. Шахматы Йозефа Хартвига выделяют визуально иерархию отдельных фигур.

Вокруг света по следам Баухауса Легендарные вечеринки Ученики и преподаватели Баухауса любили и умели веселиться. Костюмированные вечеринки повышали публичную известность школы и способствовали развитию креативности. Из импровизированных постановок рождались полноценные спектакли с музыкой и танцами. Широкую известность приобрели балеты для фигур с механическим управлением. На снимке: костюмы для "Балета триад".

Вокруг света по следам Баухауса Нацисты закрыли школу В 1925 году власти Веймара перестали субсидировать авангардную школу, и она переехала в Дессау, в новое здание, построенное по проекту Гропиуса. В 1931 году школа переехала в Берлин, где в 1933 году, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, ее закрыли. Баухаус существовал всего 14 лет, но за это короткое время определил новые стандарты в искусстве.

Вокруг света по следам Баухауса Баухаус в Тель-Авиве Идеи Баухауса стали очень популярными и распространились по всему миру. Эмигрировавшие в Палестину выпускники школы строили в интернациональном стиле в Тель-Авиве. Свыше 4000 таких зданий до сих пор стоят в центре города. Это самая самая большая концентрация такой архитектуры в мире. В 2003 году "Белый город" Тель-Авива был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вокруг света по следам Баухауса Баухаус в СССР Баухаус работал и в Советском Союзе. В Москву переехал бывший директор школы Ханнес Майер с учениками (в общей сложности, около сорока человек). Но работать в СССР было сложно, и по политическим причинам очень многие проекты авангардной немецкой школы так и не были реализованы. Но заветы Баухауса легко прочитываются и в советском конструктивизме, и даже в минимализме хрущевской архитектуры.

Вокруг света по следам Баухауса Стул Василия Кандинского Минимализм дизайна комфортной, легко комбинируемой и недорогой мебели изобрели не в IKEA. Идеи Баухауса давно уже давно стали классикой модерна и вдохновляют дизайнеров во всем мире. Знаменитый стул "Василий" из холста и полых металлических трубок Марсель Брёйер создал в 1925 году и посвятил его художнику Василию Кандинскому, назвав в его честь. Автор: Элла Володина



Экологический туризм на Северном море

На 30 месте в туристическом рейтинге The New York Times находятся Фризские острова, расположенные в Северном море перед побережьем Германии, а также соседних Дании и Нидерландов. Здешнее прибрежное мелководье - Ваттовое море внесено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Авторы The New York Times включили эти места в свой список лучших туристических целей в качестве успешного примера развития устойчивого туризма, способствующего охране окружающей среды и экономическому благополучию региона.

Ваттовое море Ваттовое море. Остров Йюст (Juist)

Ваттовое море Ваттовое море. Тюлени

Ваттовое море Ваттовое море. Остров Шпикерог (Spiekeroog)

Ваттовое море Ваттовое море. Морские ракушки

Ваттовое море Ваттовое море. Курорт Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording)

Ваттовое море Ваттовое море. Прогулка по берегу

Ваттовое море Ваттовое море. Перелетные птицы на острове Боркум (Borkum)

Ваттовое море Ваттовое море. Птичий остров Нордероогзанд (Norderoogsand)

Ваттовое море Ваттовое море. Набережная в Бюзуме (Büsum)

Ваттовое море Ваттовое море во время заката Автор: Максим Нелюбин



В 2018 году в список включались западногерманские федеральные земли, а в 2017 году в него попал Гамбург.