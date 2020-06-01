Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску?

Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.
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