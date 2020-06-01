 Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 01.06.2020

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Мир

Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску?

Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: Гагарин протягивает руку Илону Маску

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    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

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    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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