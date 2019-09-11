 Что Серебренников будет делать в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.09.2019

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Культура и стиль жизни

Что Серебренников будет делать в Берлине

Подписка о невыезде больше не действует, поэтому Кирилл Серебренников может теперь лично заняться ранее запланированными зарубежными проектами.

Здание театра Deutsches Theater Berlin

Здание театра Deutsches Theater Berlin

Кирилл Серебренников теперь может работать и в России, и за ее пределами. Мера пресечения - подписка о невыезде - была отменена решением судьи Мещанского суда Москвы Ирины Аккуратовой 11 сентября. Российского режиссера уже давно и с нетерпением ждут в Берлине как минимум в двух театрах.

Deutsches Theater

На сцене берлинского "Немецкого театра" (Deutsches Theater Berlin) на 8 марта 2020 года запланирована премьера спектакля "Декамерон" по собранию новелл Джованни Боккаччо. Несомненно, "Декамерон" - один из величайших литературных шедевров всех времен. Большинство новелл посвящено теме любви. В книге много эротики, что, видимо, и делает ее привлекательной для широкого круга читателей. "Декамерон" Боккаччо часто называют "Человеческой комедией" - по аналогии с "Божественной комедией" Данте.

Контекст

Судья вернула дело "Седьмой студии" в прокуратуру после экспертизы из-за очевидных противоречий - Серебренников и его сотрудники потратили на проекты больше, чем им дало государство. (11.09.2019)

По словам адвоката Дмитрия Харитонова, эксперты пришли к выводу, что Серебренников "не украл у государства" средства, "а сэкономил". Мещанский суд перенес слушания на 23 августа. (16.08.2019)

Репетиции спектакля по новеллам Джованни Бокаччо начнутся в январе, а его премьера намечена на март 2020 года, сообщил Немецкий театр. (24.04.2019)

Постановка Кирилла Серебренникова "Нуреев" признана лучшим спектаклем в балете, а его же "Маленькие трагедии" - лучшей работой режиссера в драме. (16.04.2019)

Мосгорсуд отменил домашний арест худрука "Гоголь-центра". Ранее Мещанский суд Москвы продлил арест режиссера до 4 июня. (08.04.2019)

Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. DW спросила его друзей и коллег в Европе, как они отреагировали на такую новость. Какие у них планы? (08.04.2019)

Некоторые участники торжественной церемонии высказались в поддержку Кирилла Серебренникова, Олега Сенцова, а также всех творцов, "страдающих в заключении". (31.03.2019)

В Гамбурге в это воскресенье проходит премьера оперы "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом в Москве. (10.03.2019)

В оперном театре Цюриха с успехом прошла премьера оперы "Cosi fan tutte" в постановке Кирилла Серебренникова, который уже больше года находится под домашним арестом в Москве. (05.11.2018)

До сих пор Кирилл Серебренников ставил в Германии только оперные спектакли. "Декамерон" станет первой работой российского режиссера в немецком драматическом театре.

Komische Oper

В берлинской "Комической опере" (Komische Oper) на 14 июня 2020 года запланирована постановка оперы Игоря Стравинского "Похождения повесы". Сюжет прост, но глубок: Том Рейкуэлл бросает любимую ради наслаждений Лондона в компании дьявола и в итоге оказывается в психиатрической лечебнице. Это редчайший случай, когда источником сюжета для оперного композитора послужил цикл гравюр: в восьми офортах английского художника 18-го века Уильяма Хогарта, которые так и назывались "Похождения повесы", Стравинский фактически увидел готовую пьесу.

Сцена берлинского оперного театра Komische Oper Кириллу Серебренникову хорошо знакома: в 2012 году музыкально-театральный эксперимент "American Lulu" привел в восторг столичную публику. А в 2016 году в Берлине состоялась премьера "Севильского цирюльника" Россини в постановке Кирилла Серебренникова. 

Без подписки о невыезде

Напомним, судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова в среду, 11 сентября, вернула в прокуратуру уголовное дело "Седьмой студии", по которому обвиняемым проходит режиссер Кирилл Серебренников. Это произошло, по словам судьи, из-за ошибок в обвинительном заключении. В частности, проведенной экспертизой было установлено, что на реализованные проекты "Седьмой студии" было потрачено больше денег, чем на них выделило государство, тогда как Серебренникова и его сотрудников обвиняют как раз в хищении государственных средств. Аккуратова постановила отменить меры пресечения, назначенные обвиняемым. Все они находились до сих пор под подпиской о невыезде.

Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Следствие утверждает, что ущерб по делу составляет 133 млн рублей. Фигурантами дела являются режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Кроме того, заочное обвинение предъявлено Екатерине Вороновой, являвшейся в разное время продюсером и генпродюсером "Седьмой студии".

Все обвиняемые, кроме Масляевой, не признают вину и утверждают, что выделенные из бюджета деньги расходовали исключительно на постановку спектаклей.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Ссылки в интернете

Сайт оперного театра Komische Oper

Сайт берлинского драматического театра Deutsches Theater

Аудио- и видеофайлы по теме

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