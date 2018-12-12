 Что русскому - борщ, то немцу - рекорд (фото) | Кадр дня | DW | 12.12.2018

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Кадр за кадром

Что русскому - борщ, то немцу - рекорд (фото)

Борщ - первое, о чем вспоминают многие немцы, если речь заходит о традиционной русской или украинской кухне, но выговорить это слово для них - задача не из легких.

Борщ

12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.

Декабрьские кадры из Германии

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


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  • Кислое жаркое - Sauerbraten

    Что немцы едят зимой

    Кислое жаркое - Sauerbraten

    Сегодня для этого блюда обычно берут говядину. Ее маринуют от трех до десяти дней в уксусе или вине с луком, морковью и пряностями - или покупают уже маринованной. В Германии известно множество региональных вариантов маринада. Мясо тушат. Оно получается мягким и кисловатым на вкус. Подают с горячей маринованной красной капустой и картофельными клецками.

  • Рулет из говядины - Rinderrouladen

    Что немцы едят зимой

    Рулет из говядины - Rinderrouladen

    Тонко нарезанное мясо намазывают горчицей, кладут сверху ломтики соленого огурца, бекон или другую начинку и сворачивают. Скрепленный зубочистками или шпагатом рулет обжаривают и потом тушат в бульоне или винном соусе не меньше часа. Это традиционное немецкое блюдо подают обычно с картофельным пюре и тушеной капустой.

  • Клецки или кнедлики - Knödel или Klösse

    Что немцы едят зимой

    Клецки или кнедлики - Knödel или Klösse

    Немцы не жалеют сил и времени на приготовление национального варианта этого популярного в Европе блюда из картофеля. Сырой картофель натирают на терке, отжимают с помощью пресса и смешивают с пюре из отварной картошки. Из этой массы, в которую при желании добавляют кусочки поджаренного хлеба, лепят шарики, которые затем бросают в кипящую воду. Подают как гарнир или как отдельное блюдо.

  • Картофельные оладьи - Kartoffelpuffer

    Что немцы едят зимой

    Картофельные оладьи - Kartoffelpuffer

    В Германии драники тоже готовят из натертого картофеля с добавлением яиц и муки, а подают, в зависимости от региона, с яблочным пюре, яблочным сиропом или сиропом из сахарной свеклы, черным хлебом со сливочным маслом, тушеной капустой или супом из зеленой фасоли.

  • Суп с блинной стружкой - Flädlesuppe

    Что немцы едят зимой

    Суп с блинной стружкой - Flädlesuppe

    Чтобы тесто не размякло, нарезанные тонкими полосками блинчики опускают в бульон непосредственно перед подачей на стол. Суп из крепкого и прозрачного говяжьего или куриного бульона согревает и придает силу.

  • Шпецле с сыром - Käsespätzle

    Что немцы едят зимой

    Шпецле с сыром - Käsespätzle

    Сырое тесто выжимается через перфорированные пластины или соскребается со специальной дощечки в кипящую воду. Шпецле имеют пористую поверхность и могут быть круглыми или продолговатыми. Используется как гарнир к основным блюдам или с добавками (например, с сыром) как самостоятельное блюдо.

  • Швабские вареники - Maultaschen

    Что немцы едят зимой

    Швабские вареники - Maultaschen

    Наряду с шампанским, пармезаном и другими региональными деликатесами, чье название защищено как торговая марка, это фирменное блюдо швабской кухни также носит "титул" НПМТ (наименование места происхождения товара). Согласно легенде, "немецкие вареники" изобрели хитрые швабы на юге Германии: они ели мясо и во время Великого поста, пряча его в тесто, дабы не гневить Всевышнего.

  • Кудрявая капуста - Grünkohl

    Что немцы едят зимой

    Кудрявая капуста - Grünkohl

    Кале или грюнколь с древнейших времен пользуется популярностью в Европе. В Германии ее тушат с картофелем и подают с копчеными колбасками, но у каждого региона есть свой рецепт. На севере Германии грюнколь имеет культовый статус. Здесь в осенние и зимние месяцы кудрявая капуста, которая под воздействием мороза становится слаще и ароматнее на вкус, почитается как королева стола.

  • Немецкие голубцы - Kohlrouladen

    Что немцы едят зимой

    Немецкие голубцы - Kohlrouladen

    В Германии для голубцов используется белокочанная или савойская капуста, а заворачивается в нее крепко сдобренный специями мясной фарш с кусочками бекона.

  • Яйца в горчичном соусе - Eier mit Senfsosse

    Что немцы едят зимой

    Яйца в горчичном соусе - Eier mit Senfsosse

    Мясные блюда составляют основу немецкой кухни. Даже в овощной салат немцы не преминут положить хотя бы кусочек ветчины или бекона. Но даже в меню самой традиционной пивной обязательно найдется блюдо и для вегетарианцев. Просто и вкусно: яйца в горчичном соусе с вареным картофелем в качестве гарнира.

    Автор: Элла Володина


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