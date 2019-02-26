Что разрешено звезде? Как танцовщика Полунина простили в Мюнхене

Билеты на понедельничное (не самое удобное!) представление балета "Спартак" в Баварской государственной опере раскуплены. Наверняка еще и потому, что 25 марта на сцену в Мюнхене в роли известного античного бунтовщика выйдет современный кумир одних и антигерой других: танцовщик Сергей Полунин.

Правда, Полунину, чтобы выступить там в качестве приглашенного солиста, потребовалось получить отдельное разрешение. Артисту, как подтвердили DW, пришлось объясняться с руководством. Все дело - в оскорбительных высказываниях, которые Полунин сделал в Instagram в адрес танцовщиков-гомосексуалов, а также полных людей.

Скандал стоил Полунину роли в Париже. Но не в Мюнхене

В середине января, узнав об этом, Парижская опера объявила о расторжении ранее заключенного контракта с артистом по той причине, что публичные высказывания Полунина "не соответствуют ее ценностям". Несмотря на многочисленные просьбы, Полунин, российско-украинская звезда балета с имиджем "плохого парня", извиняться за свои слова не стал. Руководству Баварской оперы - интенданту Николаусу Бахлеру (Nikolaus Bachler) и руководителю труппы Игорю Зеленскому - он объяснил, что, действительно, хотел устроить провокацию "комментариями в социальных сетях", чтобы "привлечь внимание к таким темам, как опасность ожирения". От гомофобии и расизма артист дистанцировался. На просьбу DW о комментарии Сергей Полунин не отреагировал.

Публика Полунину простила

Руководство государственного балета в Мюнхене такое объяснение приняло. Публика тоже: на выступлении с участием Полунина во второй половине января зрители, по его собственным словам, аплодисментами вызывали труппу семь раз на поклон.

Сергей Полунин во время своего шоу "Sacre" 20 февраля 2019 года в Красноярске

Пресса писала о Полунине, но история с танцором в Германии широкой общественной дискуссии не вызвала. "Если честно, я удивлена, - сказала в интервью DW ведущий немецкий танцевальный критик Дорион Вайкман (Dorion Weickmann) из журнала Tanz. - Было бы дело в Берлине или Штутгарте, был бы скандал".

С одной стороны, действия Полунина - банальный пиар-ход, считает основательница посвященного балету издания Ballett-Journal Гизела Зонненбург (Gisela Sonnenburg). "Он знает, что такими примитивными оскорблениями настроит многих против себя и окажется в центре урагана, где чувствует себя комфортно. Потому что там он совсем один такой", - сказала она DW в интервью.

К пиару не стоит относиться слишком всерьез, но и терпеть оскорбления тоже нельзя, говорит она: "Художники не освобождаются автоматически от ответственности за высказывания только потому, что у них есть уникальные таланты". Полунину, по ее мнению, не хватает понимания, что своими действиями он вредит самому балету: "Треть балетного мира гомосексуальна, а тут выходит гетеросексуал и оскорбляет гомосексуалов. Ну что это?".

Дорион Вайкман тоже считает высказывания Полунина недопустимыми - "no go", как она говорит: "У нас - свобода мнений, но чего нельзя делать - это унижать и оскорблять других". Разумеется, танцора судят по качеству его танца, продолжила Вайкман, но если уж артист проявляет себя в публичной сфере, то невозможно проигнорировать этот факт.

Провокация? Игнорируй. Смотри на танец, говорят другие

В целом мнения разделились, говорит Кэтрин Ньюмарк (Catherine Newmark), философ и журналист ряда немецких изданий, пишущая о культуре: "Позиция одних заключалась в том, что высказывания настолько неприемлемы, что после этого невозможно переносить самого художника. Вторая позиция: можно дистанцироваться от его мнения, если вам нравится его искусство". Наконец, не стоит забывать и протесты украинских активистов в Германии с призывами к Баварской опере отказаться от услуг танцора, напомнила Ньюмарк в разговоре с DW. Полунин родился в Украине, но недавно получил российское гражданство и выколол себе на груди татуировку с портретом президента Владимира Путина.

Полунин с татуировкой Владимира Путина на груди

Ньюмарк относится к тем, кто предлагает не обращать внимания на высказывания человека, потратившего, по ее словам, всю жизнь на совершенствование в "старомоднейшем" из искусств, но при этом "рассуждающего о вещах, как ваш дедушка". "Я считаю его мнение некрасивым и глупым, но должна ли я полностью отвергнуть какого-то человека, чьи другие способности мне кажутся заслуживающими восхищения?" - сказала она DW. Вокруг много людей с глупыми мнениями - проблема Полунина в том, что он их высказывает, не понимая, насколько находится под наблюдением общественности, считает Ньюмарк.

Реакция Баварской оперы: "Друг не захотел бросить друга"

Тем временем решение Баварской оперы не отказываться от услуг Полунина вызвало у критиков в Германии сдержанное понимание. "Я могу понять Игоря Зеленского в том смысле, что старого друга - а они давно знакомы - бросать он не захотел, тем более сразу после проступка", - сказала Зоннебург. "Игорь Зеленский, который пару лет назад вытащил танцовщика из наркотической зависимости, наверняка четко предупредил его, чтобы такое (резкие заявления в соцсетях. - Ред.) больше не повторялось. Посмотрим, удастся ли это Полунину", - добавила Дорион Вайкман.

Центральный вопрос ситуации с Полуниным и других подобных дискуссий: где находится черта, за которую художнику нельзя переходить, рассуждает Кэтрин Ньюмарк. В Германии принято воспринимать художника одновременно в двух ипостасях - как артиста и как человека, способного служить примером для подражания. И все же мы нередко разделяем между художником и человеком - в зависимости от контекста, вида искусства, фигуры самого артиста, говорит Ньюмарк.

Она уверена, что преступления, связанные с насилием, в любом случае следует воспринимать как красную черту, за которой общество должно отвернуться от артиста. В то же время она, например, сомневается, что, несмотря на движение #MeToo, зрители перестанут смотреть старые фильмы, снятые в студии Харви Вайнштейна, обвиненного в преступлениях на сексуальной почве. Так или иначе "существует определенная эластичность по отношению к людям, которых мы знаем и которые говорят не очень обдуманные вещи", считает она.

Но, возможно, терпение по отношению к Полунину в Мюнхене все же исчерпано. После "Спартака" новых ангажементов у Сергея Полунина, как сказали DW в Баварской государственной опере, на их сцене пока нет.

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