 Что пьют немцы в холодную погоду | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.12.2018

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Культура и стиль жизни

Что пьют немцы в холодную погоду

Чай - самый популярный напиток в мире, разумеется, после воды. В Германии даже есть свои рекордсмены по чаепитию. Впрочем, согреваеются немцы не только чаем...

  • По-фризски

    Горячие напитки по-немецки

    По-фризски

    В среднем по 300 литров чая в год выпивает каждый житель Восточной Фризии. Таким образом, восточные фризы считаются чемпионами мира по чаепитию. Горячий напиток они заваривают исключительно из крепких сортов черного чая, как, например, ассам, кладя на дно чашки леденцовый сахар и добавляя сливки, которые отмеряются особой ложечкой.

  • Чай с пряностями

    Горячие напитки по-немецки

    Чай с пряностями

    Горячий чай хорош сам по себе. А чтобы согреться быстрее, знатоки советуют добавить в черный (не зеленый - он охлаждает!) чай еще и согревающие пряности: имбирь, корицу, гвоздику и черный перец.

  • Напиток лимонный

    Горячие напитки по-немецки

    Напиток лимонный

    Чудеса творит и этот плод. Напиток под названием "Горячий лимон" (Heiße Zitrone) с ломтиком имбиря и ложкой ароматного меда согревает, снабжает изрядной порцией витамина С и изгоняет простуду.

  • Кофе

    Горячие напитки по-немецки

    Кофе

    Его можно считать рекордсменом по моментальному согреванию, особенно в сочетании с гвоздикой, кардамоном и корицей. В Германии кофе считается чуть ли ни самым популярным среди горячих напитков.

  • Капельным способом

    Горячие напитки по-немецки

    Капельным способом

    Как ни парадоксально, но заядлые кофеманы снова возвращаются к упрощенному приготовлению кофе: через фильтр. Главное - кипяток должен быть крутым, тогда пропущенный через горячий "душ" молотый кофе готов к употреблению через пару минут. Так он сохраняет температуру и большую часть полезных веществ, утверждают эксперты.

  • Какао

    Горячие напитки по-немецки

    Какао

    Этот напиток просто волшебный. Он согревает, умиротворяет и делает счастливым. Хотите согреться быстро? Добавьте щепотку перца.

  • Глинтвейн классический

    Горячие напитки по-немецки

    Глинтвейн классический

    Никакого секрета здесь нет: красное вино, сахар и пряности - бадьян, корица, гвоздика. Но… все зависит от сорта вина, пропорций, степени охлаждения пьющего и компании, в которой распивается этот чудодейственный напиток.

  • Пунш c яичным ликером

    Горячие напитки по-немецки

    Пунш c яичным ликером

    Впрочем, этот популярный у немцев напиток можно приготовить не только с готовым ликером, но и со свежими яичными желтками. Их нужно растереть с сахаром, добавить корицу, лимонный сок, белое вино и немного рома. Напиток нагреть (не выше 70 градусов) и - готово!

  • Зимние вариации

    Горячие напитки по-немецки

    Зимние вариации

    В приготовлении зимнего, особо горячего и даже горящего (Feuerzangenbowle) пунша, ограничений нет. Подходят любые комбинации нагретого сока и вина, сдобренные не только корицей, ванилью или кардамоном, но и такими фруктами, как яблоки или гранаты.

  • Фетшнапс

    Горячие напитки по-немецки

    Фетшнапс

    Этот горячительный напиток можно перевести как "жирная водка" (Fettschnaps). Для его приготовления сахар растапливают на сковороде вместе со сливочным маслом, затем добавляют плитку шоколада, чашку кипятка и чашку шнапса. Все нагревается - готово! Поговаривают, что скоро "жирная водка" вытеснит легендарный глинтвейн.

    Автор: Инга Ваннер


  • По-фризски

    Горячие напитки по-немецки

    По-фризски

    В среднем по 300 литров чая в год выпивает каждый житель Восточной Фризии. Таким образом, восточные фризы считаются чемпионами мира по чаепитию. Горячий напиток они заваривают исключительно из крепких сортов черного чая, как, например, ассам, кладя на дно чашки леденцовый сахар и добавляя сливки, которые отмеряются особой ложечкой.

  • Чай с пряностями

    Горячие напитки по-немецки

    Чай с пряностями

    Горячий чай хорош сам по себе. А чтобы согреться быстрее, знатоки советуют добавить в черный (не зеленый - он охлаждает!) чай еще и согревающие пряности: имбирь, корицу, гвоздику и черный перец.

  • Напиток лимонный

    Горячие напитки по-немецки

    Напиток лимонный

    Чудеса творит и этот плод. Напиток под названием "Горячий лимон" (Heiße Zitrone) с ломтиком имбиря и ложкой ароматного меда согревает, снабжает изрядной порцией витамина С и изгоняет простуду.

  • Кофе

    Горячие напитки по-немецки

    Кофе

    Его можно считать рекордсменом по моментальному согреванию, особенно в сочетании с гвоздикой, кардамоном и корицей. В Германии кофе считается чуть ли ни самым популярным среди горячих напитков.

  • Капельным способом

    Горячие напитки по-немецки

    Капельным способом

    Как ни парадоксально, но заядлые кофеманы снова возвращаются к упрощенному приготовлению кофе: через фильтр. Главное - кипяток должен быть крутым, тогда пропущенный через горячий "душ" молотый кофе готов к употреблению через пару минут. Так он сохраняет температуру и большую часть полезных веществ, утверждают эксперты.

  • Какао

    Горячие напитки по-немецки

    Какао

    Этот напиток просто волшебный. Он согревает, умиротворяет и делает счастливым. Хотите согреться быстро? Добавьте щепотку перца.

  • Глинтвейн классический

    Горячие напитки по-немецки

    Глинтвейн классический

    Никакого секрета здесь нет: красное вино, сахар и пряности - бадьян, корица, гвоздика. Но… все зависит от сорта вина, пропорций, степени охлаждения пьющего и компании, в которой распивается этот чудодейственный напиток.

  • Пунш c яичным ликером

    Горячие напитки по-немецки

    Пунш c яичным ликером

    Впрочем, этот популярный у немцев напиток можно приготовить не только с готовым ликером, но и со свежими яичными желтками. Их нужно растереть с сахаром, добавить корицу, лимонный сок, белое вино и немного рома. Напиток нагреть (не выше 70 градусов) и - готово!

  • Зимние вариации

    Горячие напитки по-немецки

    Зимние вариации

    В приготовлении зимнего, особо горячего и даже горящего (Feuerzangenbowle) пунша, ограничений нет. Подходят любые комбинации нагретого сока и вина, сдобренные не только корицей, ванилью или кардамоном, но и такими фруктами, как яблоки или гранаты.

  • Фетшнапс

    Горячие напитки по-немецки

    Фетшнапс

    Этот горячительный напиток можно перевести как "жирная водка" (Fettschnaps). Для его приготовления сахар растапливают на сковороде вместе со сливочным маслом, затем добавляют плитку шоколада, чашку кипятка и чашку шнапса. Все нагревается - готово! Поговаривают, что скоро "жирная водка" вытеснит легендарный глинтвейн.

    Автор: Инга Ваннер


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