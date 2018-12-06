Что пьют немцы в холодную погоду?

Чай - самый популярный напиток в мире, разумеется, после воды. В Германии даже есть свои рекордсмены по чаепитию. Впрочем, согреваеются немцы не только чаем...
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