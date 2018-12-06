Что пьют немцы в холодную погоду?

Горячие напитки по-немецки

Пунш c яичным ликером

Впрочем, этот популярный у немцев напиток можно приготовить не только с готовым ликером, но и со свежими яичными желтками. Их нужно растереть с сахаром, добавить корицу, лимонный сок, белое вино и немного рома. Напиток нагреть (не выше 70 градусов) и - готово!