Что происходит с Tut.by и другими медиа в Беларуси. Взгляд изнутри

Массовые обыски проходят у сотрудников Tut.by 18 мая. Буквально перед самым их началом шеф-редактор портала Марина Золотова специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" написала том, что сейчас происходит с медиа в Беларуси. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

19 мая - что значит эта дата для вас? У нас на Tut.by в этот день будет праздник. На свободу выходит наша коллега, журналистка Катя Борисевич. Она провела за решеткой полгода - за статью о том, что в крови избитого до смерти Романа Бондаренко не было алкоголя.

Катерина Борисевич

Ее обвинили в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия. С точки зрения белорусских властей, эта информация вызвала "повышение напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям". То есть "напряжение в обществе" вызвал не сам факт насильственной смерти Романа Бондаренко, не отсутствие задержанных за это преступление, а статья о том, что избитый до смерти человек был трезв! Суд в Минске признал Катерину Борисевич и доктора Артема Сорокина (который подтвердил информацию о том, что Роман Бондаренко был трезв) виновными и назначил им наказание в виде шести месяцев лишения свободы и двух лет лишения свободы с отсрочкой соответственно, а также штраф.

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

История Кати Борисевич - одна из тысяч, иллюстрирующих правовой беспредел, в котором оказалась Беларусь после выборов 2020 года. Число задержанных по политическим мотивам к концу 2020 года превысило отметку в 30 тысяч человек. Месяц назад прокуратура заявила о более чем трех тысячах "протестных" уголовных дел. Правозащитники признали политзаключенными более 370 человек. Каждый день в Беларуси проходят политические судебные процессы.

Репрессии против журналистов в Беларуси

Работа журналистов негосударственных медиа никогда не была простой в Беларуси. У нас в стране нет независимых телеканалов и радиостанций, негосударственные газеты не раз были на грани закрытия, журналисты независимых СМИ постоянно сталкивались с проблемами в получении информации, не допускались на важные мероприятия. Но с таким уровнем давления и репрессий мы столкнулись впервые.

Журналистов, освещающих предвыборные пикеты и акции протеста, стали задерживать еще в мае прошлого года - их увозили в отделения милиции, якобы для проверки документов, а через несколько часов отпускали. 27 августа на площади Свободы в Минске задержали сразу два десятка представителей медиа. Всего в 2020 годужурналистов в Беларуси задерживали 477 раз.

А в сентябре сотрудникам СМИ, работающим на акциях протеста, стали давать "сутки". Несмотря на синие жилеты, документы, на многочисленные фото- и видеозаписи. Судьи выносят решения на основании показаний свидетелей-силовиков. Они выступают по видеосвязи, их лица скрыты балаклавами или масками, а личные данные изменены "в целях безопасности".

Так судили журналиста Tut.by Алексея Судникова. 4 сентября 2020 года

Всего в 2020 году 97 журналистов отсидели сутки административного ареста, из них пятеро - корреспонденты Tut.by. 62 журналиста пострадали от действий силовиков.

В ноябре дошло до уголовного преследования. 15 ноября были задержаны корреспонденты телеканала "Белсат". Их обвинили в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок". В феврале 2021 года 27-летняя Катерина Андреева (Бахвалова) и 23-летняя Дарья Чульцова были приговорены к двум годам колонии за стрим с акции протеста, который они вели из квартиры жилого дома! А 19 ноября была задержана наша Катя Борисевич.

Затем появилось уголовное дело в отношении четырех сотрудников "Пресс-клуба", в отношении журналистки Ксении Луцкиной, медиаменеджера Андрея Александрова, журналиста Анджея Почобута. Все они содержатся в СИЗО. В настоящее время 16 журналистов - 16 заложников - находятся за решеткой: отбывают административное или уголовное наказание либо ожидают суда.

Tut.by и другие. Давление на независимые СМИ

Угроза жизни, здоровью или свободе журналиста - наша самая большая тревога. Но это не единственная проблема, с которой столкнулись белорусские СМИ в прошлом и в этом году.

Марина Золотова

К нескольким десяткам интернет-ресурсов заблокирован доступ, у журналистов, работающих на иностранные СМИ, отозвали аккредитации, ряд негосударственных газет лишены возможности печататься в Беларуси, исключены из государственной системы подписки и распространения. Tut.by - самое популярное белорусское онлайн-издание с охватом более 60 процентов интернет-аудитории - лишили статуса СМИ.

Журналистам все сложнее делать свою работу: нас не аккредитовали на суд над Виктором Бабарико и на другие резонансные процессы. А 14 мая у Дома правосудия в Минске была задержана журналистка Tut.by Любовь Касперович - она освещала процесс по"делу студентов". Ее посчитали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и дали 15 суток ареста. Люба очень хотела встретить Катю Борисевич. Теперь Катя будет встречать Любу.

И это давление не прекращается, наоборот - нарастает. Весной парламент принял сразу несколько законов, которые ставят под угрозу нормальное функционирование СМИ в Беларуси. Теперь под запретом прямые эфиры с акций протеста, сотрудники милиции смогут запрещать журналистам фото- и видеосъемку. Также существенно расширили понятие экстремизма, в частности им будет считаться "распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан Беларуси, сведений, дискредитирующих Беларусь" и "дискредитация органов государственной власти и управления". За нарушение законодательства о СМИ будет предусмотрена и уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.

Как на нас повлияло давление и репрессии со стороны властей? Сложно найти подходящее слово. Сталкиваясь с правовым беспределом, ты чувствуешь полную незащищенность. Но не отчаяние. Потому что у этой медали есть и обратная сторона. Солидарность. Сплоченность коллег - и внутри редакции, и за ее пределами. Нет больше конкуренции - все готовы подставить плечо друг другу, подежурить у отделения милиции, у изолятора временного содержания, помочь собрать передачу. Мы чувствуем солидарность и поддержку нашей аудитории. Нам стало сложнее самим освещать события, но у нас появились сотни корреспондентов в разных уголках страны, которые присылают нам фото и видео, сообщают детали о происходящем. И эта солидарность придает нам сил и помогает смотреть в будущее с оптимизмом.

Автор: Марина Золотова, главный редактор портала Tut.by

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.



Смотрите также: