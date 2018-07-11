Что происходит с реальными зарплатами в России

Зарплаты в России растут, опережая инфляцию. С таким утверждением выступили за последнее время сразу два министра - Антон Силуанов, возглавляющий Минфин РФ, и Максим Топилин, руководитель Минтруда. По итогам года, по их словам, индексации зарплат россиян также покроют рост потребительских цен.

Эксперты, между тем, считают, что эти прогнозы не совсем обоснованы, и призывают смотреть не только на усредненную статистику. Что в реальности происходит с зарплатами в России в 2018 году - в материале DW.

Динамика уровня зарплат в РФ: официальные данные и пояснения чиновников

Выступая на заседании Совета Федерации в конце июня, вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что с начала года реальные зарплаты россиян увеличились на 9%. Его прогноз на конец года - рост на 6,3%. "Это рост над инфляцией (министерство финансов ожидает по итогам 2018 года инфляцию около 3%. - Ред.)", - заявил он. Министр труда привел еще более позитивные данные - увеличение реальных зарплат за 3-4 месяца года на 10% - и подчеркнул, что такого не было в России с начала 2000-х годов.

Антон Силуанов

По данным Росстата, максимальный рост реальной зарплаты в России действительно был достигнут в 2000 году. Тогда он превысил 20%. Наихудший показатель за последние 17 лет был зафиксирован в 2015 году - минус 9%. В 2016 году рост составил 0,8%, в 2017-м - 2,9%.

Министр труда объясняет успехи этого года тем, что возник "дисбаланс на рынке труда". "Рабочих рук нет", - сообщил он в эфире радиостанции "Говорит Москва". В свою очередь, министр финансов считает, что рост зарплат обеспечен общим подъемом экономики и выполнением задач, поставленных президентом.

Фактор президентских выборов и реальное положение дел

Директор департамента аналитических бизнес-решений рекрутинговой компании HeadHunter Наталья Данина приводит причину улучшения уровня зарплат, немного отличающуюся от официальной. "В этом году в преддверии президентских выборов бюджетникам массово и достаточно серьезно проиндексировали зарплаты. К моменту проведения выборов (прошли 18 марта 2018 года. - Ред.) работники бюджетных учреждений уже имели повышенные зарплаты. Это единственная причина, которая вызвала на макроэкономическом уровне такое серьезное повышение показателя", - заявила Данина DW.

Перед президентскими выборами в РФ бюджетникам серьезно проиндексировали зарплаты

При этом если проводить более тщательный анализ и фокусироваться на частном секторе, то можно увидеть несколько иную картину. "Наше исследование (обзор HeadHunter о зарплатах в частном секторе за первое полугодие 2018 года. - Ред.) показывает, что зарплаты в России растут крайне низкими темпами. В прошлом году они впервые с 2015 года начали небольшой рост, он продолжался и в первом квартале этого года, но по результатам полугодия зарплаты снова встали", - сообщила Данина.

Не слишком позитивные данные приводят и в рекрутинговой компании Antal. В исследовании, проведенном ею в этом году среди более чем 8,5 тысячи респондентов, говорится, что в 2018 году повышение зарплаты коснулось наименьшего количества людей за последние три года. 41% участников опроса сказали, что их зарплата увеличилась, в то время как в 2016 и 2017 годах тех, у кого заработная плата выросла, было на несколько процентных пунктов больше. В докризисном 2014 году зарплаты росли у 64% участников исследования", - отмечают в Antal.

Региональный, отраслевой и корпоративный аспекты

Ситуация в столичных городах выглядит хуже, чем в целом по стране. Как следует из обзора HeadHunter, рост зарплат в Москве и Подмосковье в этом году нулевой, а в Санкт-Петербурге и вовсе минусовой (-2%). "Регионы несколько дольше находились в минусовой зоне, поэтому они растут по сравнению со столицами опережающими темпами, корректируясь под условно докризисный уровень. Хотя до показателей 2014 года зарплаты в среднем по стране до сих пор не выросли", - указывает Наталья Данина.

По данным Antal, наиболее распространенная средняя прибавка к зарплате, которую получили в этом году те, кого коснулась индексация, составила 1-5%. Наименее охотно зарплаты повышают в сельском хозяйстве. Причин тому несколько, рассказал DW руководитель практики Agro Antal Россия Артем Васильев: "Больших заработков в этом сегменте не было исторически. К тому же современное сельское хозяйство - капиталоемкий бизнес, и агропромышленные компании пока вынуждены закупать технологии, оборудование у иностранных производителей и инвестировать в развитие технологий, из-за чего средств на фонд оплаты труда остается крайне мало".

Самые щедрые работодатели оказались среди компаний в таких сферах, как фармацевтика, потребительские товары и информационные технологии. По-прежнему чаще, как показало исследование Antal, заработная плата растет у сотрудников международных компаний. В них получили повышение 52% респондентов против 30% в российских компаниях. "При этом в российских компаниях чаще повышают на больший процент. В них треть опрошенных получили повышении на 20% и более, в международных компаниях только 15% сотрудников могут похвастаться такой прибавкой", - говорится в отчете.

Прогнозы роста зарплат на конец 2018 года

Профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Журавлев считает преждевременным и в целом бессмысленным говорить о том, что средний рост реальных зарплат по итогам года в России превысит официальную инфляцию. По его словам, озвучиваемая чиновниками статистика имеет слишком обобщенный характер и не отражает положения дел в отдельных отраслях.

Даже если рассматривать более или менее стабильную бюджетную сферу, здесь устойчивых источников повышения зарплат эксперт не видит. Что касается инфляции, по прогнозу Журавлева, реальный рост потребительских цен в стране может превысить 10%, официальные же данные будут оставаться низкими в силу того, что это выгодно и удобно для госстатистики.

Наталья Данина настроена более позитивно. "Думаю, мы останемся по итогам года с зарплатой, чуть-чуть догнавшей инфляцию. И это только при условии, если не произойдет никаких макроэкономических шоков на мировом уровне. Пока нет признаков того, что зарплаты будут резко расти или падать", - поделилась она своим прогнозом.

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