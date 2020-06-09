Что продают немцам в автоматах: гномов, шутки, колбасу (фотогалерея)

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Пиццамат

Вы захотели подкрепиться? Вам - круглосуточная пицца! Такими "пиццаматами" в Германии можно было воспользоваться и раньше, но во время пандемии, как сообщает информагентство dpa, продажи через них увеличились. Этот, например, установлен в баварском Аугсбурге. Он рассчитан на 80 полуфабрикатов двух видов, которые выпекает всего за три минуты!