Что продают немцам в автоматах: гномов, шутки, колбасу (фотогалерея)

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Германии появились автоматы по продаже защитных масок. Что еще предлагают немцам бесконтактно и круглосуточно?
В Германии сейчас насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в Тюрингии в 1890 году. (09.08.2019)
70 лет назад в Берлине придумали рецепт легендарной сосиски под соусом карри. Вскоре этот фастфуд завоевал весь мир. А какие еще виды сосисок, колбасок и сарделек любят немцы? (05.09.2019)
Число вегетарианцев в Германии растет, и все меньше немцев едят колбасу и сосиски. Но в пересчете на душу населения в ФРГ потребляют в два раза больше мяса, чем в среднем в мире. (10.08.2019)
В витринах немецких булочных - пряники в виде Деда Мороза. А на рождественских ярмарках эти деликатесы готовят прямо на глазах у восхищенной публики. (24.12.2018)
Вы что-нибудь уже слышали про хёри бюлле, флёнц и пумперникель? (16.11.2016)
Кулинарное путешествие по Германии: от лейпцигской всячины - до швабских пельменей. (26.12.2013)
31 октября в Германии отмечается юбилей Реформации. Продолжим рассказ о жизни Мартина Лютера, начатый накануне этого праздничного дня. (31.10.2017)
После макаронных изделий блюда из картофеля - самое любимое лакомство немцев. Как и с чем едят картошку в Германии, вы узнаете из нашей кулинарной фотогалереи. (15.09.2019)
Осень - горячая пора для виноделов. В Германии насчитывается, в общей сложности, тринадцать виноградарских и винодельческих областей. В чем их особенности? (18.09.2016)
В 2018 году многодневные поездки на велосипедах по Германии совершило 5,5 миллиона человек. Число однодневных туров составило почти 260 миллионов. (16.04.2019)