 Что посмотреть в Дрездене (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Что посмотреть в Дрездене (видео)

Предлагаем вам совершить экскурсию по достопримечательностям этого города.

Смотреть видео 03:11

Дрезден: по следам Августа Сильного (видео)

Смотрите также:

  • Дрезден

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Столицу Саксонии Дрезден называют "Флоренцией на Эльбе". В число важнейших здешних достопримечательностей входят церковь Фрауэнкирхе, Галерея старых мастеров в Цвингере, Опера Земпера, а также Дрезденский замок-резиденция (справа на этой фотографии). В конце сентября 2019 года здесь была завершена реконструкция парадных залов времен Августа Сильного.

  • Памятник Августу Сильному в Дрездене

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Август Сильный (1670-1733) правил Саксонией почти четыре десятилетия. Он существенно укрепил позиции этого курфюршества в Европе, а также внес огромный вклад в его культурное развитие. 300 лет назад в здешней резиденции было завершено оформление новых парадных залов, заказанных Августом Сильным по случаю важного события, юбилей которого сейчас отмечают в городе театрализованными представлениями…

  • Участники костюмированного исторического праздника в Дрездене, посвященного 300-летию свадьбы Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Осенью 1719 года в Дрездене состоялась самая роскошная свадьба эпохи - бракосочетание принца Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской, дочери императора Священной Римской империи. Событие отмечали сорок дней. Отец жениха не только устроил пышный праздник, но и подготовил в своем замке новые парадные залы, чтобы достойно принять гостей и произвести на них должное впечатление.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Первое упоминание замка на этом месте датировано концом XIII века. За много столетий резиденция не раз перестраивалась, дополнялась, расширялась. Например, в середине XVI века здесь было обустроено тайное хранилище для сокровищ, денег и ценных документов, в котором позже расположилась знаменитая коллекция драгоценностей - музей "Зеленый свод".

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Замок очень сильно пострадал в 1945 году во время воздушных налетов. Затем полтора десятилетия он находился под временной кровлей. К восстановлению интерьеров приступили в 1960-е годы. Основные работы были завершены лишь в начале 2010-х годов, однако реконструкция парадных залов потребовала больше времени, знаний, усилий и средств. В конце нынешнего сентября здесь побывали первые посетители.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Реконструкцию парадных залов можно смело назвать уникальным проектом. В нем принимало участие около 300 реставрационных мастерских и фирм со всей Европы. Перед ними была поставлена задача не только восстановить все в оригинальном виде по фотографиям 1920-1940-х годов, старым гравюрам, письмам и другим документам, но и сделать это с помощью технологий эпохи барокко - старых, забытых, утраченных.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Золотую парчу, например, изготовили на специальной мануфактуре во Франции. Расшивали все вручную - шестнадцать человек в Академии художеств в немецком городе Галле. Для одной лишь парадной спальни потребовалось полтора километра шелкового бархата и три с половиной километра золотой парчи.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    В 1697 году саксонский курфюрст Август Сильный также получил титулы короля Польского и великого князя Литовского. Для церемонии коронации тогда был изготовлено это облачение - орнат, который можно увидеть теперь в одном из парадных залов.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Среди многочисленных экспонатов также представлена эта королевская похоронная корона Августа Сильного. Помимо парадных залов в Дрезденском замке-резиденции, сейчас вновь открыта для посетителей коллекция фарфора. Именно во время правления Августа Сильного в 1710 году в саксонском городе Майсене (ранее по-русски - Мейсен) была открыта первая в Европе фарфоровая мануфактура.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    На реконструкцию парадных залов в Дрездене было потрачено, в общей сложности, 34,4 миллиона евро из федерального и земельного бюджетов. Расположенные в замке собрания и коллекции открыты для посетителей ежедневно кроме вторника с 10:00 до 18:00. Входной билет - 12 евро, до 17 лет - бесплатно.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

Фрауэнкирхе - барочное сердце Дрездена (фото)

На восстановление этого храма в 1996-2005 годах было потрачено 180 миллионов евро. Из них 115 миллионов евро пришлось на пожертвования со всего мира. (26.11.2018)  

Август Сильный: король и ловелас

О нем слагали легенды: якобы он запросто ломал подковы и у него было триста детей. Как бы там ни было, но Август превратил Дрезден в блистательную столицу Саксонии. (03.09.2013)  

Разрушенный после бомбардировок Дрезден предстанет на круговой панораме

Ядегар Азизи, автор широко известных панорамных картин, хочет показать, во что превратился Дрезден, один из прекраснейших городов Европы, после бомбардировки 1945 года. (15.01.2014)  

Золотая осень в Дрездене

Знаменитая церковь Фрауэнкирхе отражается в воде, собравшейся на крыше одного из дрезденских домов. (21.10.2016)  

Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

На реконструкцию и восстановление этих исторических залов в Дрезденском замке-резиденции ушло много лет и было потрачено более 34 миллионов евро. (01.10.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дрезден: по следам Августа Сильного (видео)  

Музеи Дрездена  

Дрезден - сокровищница искусства на Эльбе (видео)  

Фрауэнкирхе - #DailyDrone  

Также по теме

Дрезден: по следам Августа Сильного (видео) 06.11.2019

Предлагаем вам совершить экскурсию по достопримечательностям этого города.

DW Daily Drone Frauenkirche

Германия сверху: Восставшая из руин - церковь Фрауэнкирхе в Дрездене (видео) 07.10.2019

В этом дрезденском храме ежегодно бывает около двух миллионов человек, а мы сегодня полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.

Bildergalerie Deutsche Sehenswürdigkeiten

Достопримечательности Германии: Дрезденский Цвингер (фото) 30.12.2018

Выдающийся памятник барочной архитектуры в саксонской столице.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Крот стал животным года (фото)

Обыкновенный крот на футбольном поле

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера