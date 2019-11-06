Что посмотреть в Дрездене (видео)

Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

Замок очень сильно пострадал в 1945 году во время воздушных налетов. Затем полтора десятилетия он находился под временной кровлей. К восстановлению интерьеров приступили в 1960-е годы. Основные работы были завершены лишь в начале 2010-х годов, однако реконструкция парадных залов потребовала больше времени, знаний, усилий и средств. В конце нынешнего сентября здесь побывали первые посетители.