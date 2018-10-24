 Что посмотреть в Германии в 2019 году? Советы путеводителя Lonely Planet | Советы туристам в Германии | DW | 26.10.2018

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Туристу на заметку

Что посмотреть в Германии в 2019 году? Советы путеводителя Lonely Planet

Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным странам следующего года. Германия оказалась на втором месте.

Главное здание Баухауса в Дессау

Главное здание Баухауса в Дессау

В десятку лучших стран для туристических поездок в 2019 году по версии популярного международного издательства Lonely Planet ("Лоунли Планет") вошли Шри-Ланка, Германия, Зимбабве, Панама, Киргизстан, Иордания, Индонезия, Беларусь, Сан-Томе и Принсипи, а также Белиз. Германия, оказавшаяся на втором месте, последний раз попадала в этот список девять лет назад.

Немецкие юбилеи 2019 года

Как сообщает агентство dpa, среди основных поводов посетить Германию в следующем году авторы путеводителя называют два предстоящих юбилея - 30-летие падения Берлинской стены и 100-летие основания Высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус.

Баухаус был основан Вальтером Гропиусом (Walter Gropius) в Веймаре в 1919 году. В 1926 году переехал в Дессау, в 1932 году - в Берлин, где вскоре после этого был закрыт пришедшими к власти в Германии национал-социалистами. 100-летие основания Баухауса будет широко отмечаться весь следующий год - кстати, не только в Германии, но и за рубежом. Эстетические и практические идеи, концепции и разработки преподавателей и студентов этой высшей школы оказали решающее влияние на современные дизайн и архитектуру - причем, влияние это продолжается до сих пор. "Во всех трех городах открыты новые превосходные музеи Баухауса. В юбилейной программе также значится много сопроводительных мероприятий и выставок по всей стране", - говорится в путеводителе.

"Германия очаровывает и впечатляет"

Авторы ежегодника "Lonely Planets Best in Travel 2019" рекомендуют запланировать на поездку по Германии две недели. Про многие эти места мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике, поэтому ссылок будет много. Среди обязательных пунктов программы - посещение концерта в потрясающей Эльбской филармонии в Гамбурге и знаменитых вечеринок в берлинских клубах, а также остановки в Дессау, Веймаре, Мюнхене и на романтическом Среднем Рейне

Особого упоминания также заслужили Кельн и Франкфурт-на-Майне - очень своеобразные города, но одновременно похожие друг на друга разносторонней культурной жизнью, гастрономическим разнообразием и богатой историей. "Германия очаровывает и впечатляет - в том числе, и тех, кто здесь живет", - считает издательство.

Также стоит обязательно заглянуть в Национальный парк  Саксонская Швейцария под Дрезденом - взобраться на здешние скалы, чтобы насладиться потрясающими ландшафтами. В свою очередь, в Баварии все пути ведут в бывшие резиденции короля Людвига II - замки Нойшванштайн и Линдерхоф.

Говоря о Германии в целом, авторы "Лоунли Планет" отмечают особое сочетание традиций и устремления в будущее. Здесь можно подняться на горы в Баварских Альпах, посетить многочисленные замки, покататься на велосипеде по виноградникам, выпить пива в уютных кабачках, искупаться на курортах Балтики и Северного моря, а также посетить места, связанные с именами великих композиторов, ученых, писателей, философов - таких как Бетховен, Эйнштейн, Гёте или Маркс.

Туристические рейтинги

Всего издательство "Лоунли Планет" готовит три списка ТОП-10 - лучших стран, городов и регионов. Выпуск 2019 года - четырнадцатый такой путеводитель. До сих пор немецкие цели для туристов попадали в него лишь несколько раз. В 2018 году в десятке самых интересных городов мира на четвертом месте оказался Гамбург. В 2016 году Бавария попала в десятку лучших туристических регионов - на восьмое место. В список лучших стран Германия включалась до сих пор лишь один раз. В 2010 году она оказалась на втором месте после Сальвадора.

"Best in Travel" - один из многочисленных редакционных рейтингов для путешественников, издающихся ежегодно. Известностью также пользуются, например, списки "52 места, которые нужно посетить в мире" издательства "New York Times". В этот список на следующий год попали Западные земли Германии - на 23 место, а в первую тройку вошли Новый Орлеан (США), Колумбия и Базиликата (Италия). Среди достопримечательностей Западной Германии особого упоминания "New York Times" заслужили Пещеры древнейшего искусства ледникового периода, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году, а также первый в мире пассажирский поезд на водороде, запущенный в Нижней Саксонии  в 2018 году.

Помимо редакционных, то есть составляемых авторами на основе собственных критериев, в мире существует множество туристических рейтингов на основе опросов или статистики. Один из них - список 100 самых популярных немецких достопримечательностей по версии Национального комитета Германии по туризму (DZT).

Смотрите также: 
Всемирное наследие в Германии

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

    Автор: Максим Нелюбин


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