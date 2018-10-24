Что посмотреть в Германии в 2019 году? Советы путеводителя Lonely Planet

Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным странам следующего года. Германия оказалась на втором месте.
В десятку лучших стран для туристических поездок в 2019 году по версии популярного международного издательства Lonely Planet ("Лоунли Планет") вошли Шри-Ланка, Германия, Зимбабве, Панама, Киргизстан, Иордания, Индонезия, Беларусь, Сан-Томе и Принсипи, а также Белиз. Германия, оказавшаяся на втором месте, последний раз попадала в этот список девять лет назад.
Немецкие юбилеи 2019 года
Как сообщает агентство dpa, среди основных поводов посетить Германию в следующем году авторы путеводителя называют два предстоящих юбилея - 30-летие падения Берлинской стены и 100-летие основания Высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус.
Баухаус был основан Вальтером Гропиусом (Walter Gropius) в Веймаре в 1919 году. В 1926 году переехал в Дессау, в 1932 году - в Берлин, где вскоре после этого был закрыт пришедшими к власти в Германии национал-социалистами. 100-летие основания Баухауса будет широко отмечаться весь следующий год - кстати, не только в Германии, но и за рубежом. Эстетические и практические идеи, концепции и разработки преподавателей и студентов этой высшей школы оказали решающее влияние на современные дизайн и архитектуру - причем, влияние это продолжается до сих пор. "Во всех трех городах открыты новые превосходные музеи Баухауса. В юбилейной программе также значится много сопроводительных мероприятий и выставок по всей стране", - говорится в путеводителе.
"Германия очаровывает и впечатляет"
Авторы ежегодника "Lonely Planets Best in Travel 2019" рекомендуют запланировать на поездку по Германии две недели. Про многие эти места мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике, поэтому ссылок будет много. Среди обязательных пунктов программы - посещение концерта в потрясающей Эльбской филармонии в Гамбурге и знаменитых вечеринок в берлинских клубах, а также остановки в Дессау, Веймаре, Мюнхене и на романтическом Среднем Рейне.
Особого упоминания также заслужили Кельн и Франкфурт-на-Майне - очень своеобразные города, но одновременно похожие друг на друга разносторонней культурной жизнью, гастрономическим разнообразием и богатой историей. "Германия очаровывает и впечатляет - в том числе, и тех, кто здесь живет", - считает издательство.
Также стоит обязательно заглянуть в Национальный парк Саксонская Швейцария под Дрезденом - взобраться на здешние скалы, чтобы насладиться потрясающими ландшафтами. В свою очередь, в Баварии все пути ведут в бывшие резиденции короля Людвига II - замки Нойшванштайн и Линдерхоф.
Говоря о Германии в целом, авторы "Лоунли Планет" отмечают особое сочетание традиций и устремления в будущее. Здесь можно подняться на горы в Баварских Альпах, посетить многочисленные замки, покататься на велосипеде по виноградникам, выпить пива в уютных кабачках, искупаться на курортах Балтики и Северного моря, а также посетить места, связанные с именами великих композиторов, ученых, писателей, философов - таких как Бетховен, Эйнштейн, Гёте или Маркс.
Туристические рейтинги
Всего издательство "Лоунли Планет" готовит три списка ТОП-10 - лучших стран, городов и регионов. Выпуск 2019 года - четырнадцатый такой путеводитель. До сих пор немецкие цели для туристов попадали в него лишь несколько раз. В 2018 году в десятке самых интересных городов мира на четвертом месте оказался Гамбург. В 2016 году Бавария попала в десятку лучших туристических регионов - на восьмое место. В список лучших стран Германия включалась до сих пор лишь один раз. В 2010 году она оказалась на втором месте после Сальвадора.
"Best in Travel" - один из многочисленных редакционных рейтингов для путешественников, издающихся ежегодно. Известностью также пользуются, например, списки "52 места, которые нужно посетить в мире" издательства "New York Times". В этот список на следующий год попали Западные земли Германии - на 23 место, а в первую тройку вошли Новый Орлеан (США), Колумбия и Базиликата (Италия). Среди достопримечательностей Западной Германии особого упоминания "New York Times" заслужили Пещеры древнейшего искусства ледникового периода, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году, а также первый в мире пассажирский поезд на водороде, запущенный в Нижней Саксонии в 2018 году.
Помимо редакционных, то есть составляемых авторами на основе собственных критериев, в мире существует множество туристических рейтингов на основе опросов или статистики. Один из них - список 100 самых популярных немецких достопримечательностей по версии Национального комитета Германии по туризму (DZT).
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