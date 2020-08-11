 Что подавали на стол герои сказок братьев Гримм (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.08.2020

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Культура и стиль жизни

Что подавали на стол герои сказок братьев Гримм (фотогалерея)

Хлеб, яблоки, каша фигурируют в знаменитых сказках братьев Гримм. Чем можно полакомиться и сегодня, путешествуя по следам сказочных героев? Сказочно вкусно!

  • Корзина для пикника

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    По Немецкой дороге сказок

    Путешествуя по Немецкой дороге сказок (Deutsche Märchenstraße), можно не только полюбоваться ландшафтами и архитектурными шедеврами, но и продегустировать то, чем лакомились герои известных сказок. Многое из этих "сказочных" яств "виртуальные" туристы вполне могут приготовить и на собственной кухне.

  • По Немецкой дороге сказок

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    "Tischlein deck dich!" - скатерть-самобранка

    А на ней - сырокопченая колбаса из свинины "Ahle Worscht" ("старая колбаса") из Касселя, пфаффенбергский сыр (Pfaffenberger Käse) из молока местных коров, ржаной хлеб, копченый окорок и знаменитая брынза из овечьего молока, с помощью которой хитроумный портняжка обвел вокруг пальца грозного великана.

  • Яблочный пирог

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Пирог Красной Шапочки

    Кроме бутылки вина для бабушки в корзинке Красной Шапочки был еще и пирог. Скорее всего - яблочный. На сдобное тесто (по 250 г сливочного масла и сахара, 4 яйца, 500 г муки, пакетик разрыхлителя теста и 2 ст. л. молока, все комнатной температуры) уложить дольки яблок, выпекать около 50 минут (180 °C).

  • Салат

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Рапунцель - в честь салата!

    Rapunzel - полевой салат с приятным ореховым вкусом. Именно его украдкой съела мать героини одноименной сказки, заточенной в высокую башню… Очень вкусно с заправкой из йогурта, сыворотки, простокваши или пахты со сладкой (фрукты, ягоды) или острой (горчица) нотой - с кубиками картофеля и поджаренным беконом.

  • Суфле

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Сырное суфле храброго портняжки

    Салат красавицы с самыми длинными волосами отлично сочетается с воздушным суфле из 5 яиц (взбить по-отдельности), 250 г нежирного творога, 2 ст. л. крахмала, 160 г тертого твердого сыра, соли, перца и муската. В смазанном маслом горшочке выпекать около получаса (210-220°C).

  • Кнедли

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Кнедли, как их гномы едят

    Популярные в Германии кнедли (Knödeln) готовят из поджаренных кусочков черствого хлеба, репчатого лука, шкварок (или тофу) c добавлением сметаны, двух яиц и двух ложек муки. "Шарики" отваривают в кипящей воде. У семи гномов их подают с салатом из капусты и черемши с соусом из уксуса и растительного масла.

  • Похлебка

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Айнтопф разбойника

    Отведать густой похлебки из корнеплодов (пастернак, морковь, свекла), репчатого лука, чеснока и чечевицы, сваренной в котле над костром, можно даже у коварного карлика по имени Румпельштильцхен (Rumpelstilzchen). Осторожно: перца в его котле может оказаться более чем достаточно!

  • Сладкая каша

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Сладкая каша или "Горшочек, вари!"

    В сказке о волшебном горшочке "Der süße Brei" она варилась из пшенки. Есть и "миндальный" вариант: сварить стакан молока с миндалем (по 60 граммов тертого и рубленного), ложкой меда и ложкой молотых сухарей. Охладить, добавить 3 взбитых (белок отдельно от желтка) яйца, охладить и украсить ягодами.

  • Рагу

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Рагу из дичи по рецепту Белоснежки

    Став хозяйкой в доме семи гномов, Белоснежка подавала на стол все, что можно добыть в лесу. Рагу из дичи (с вином, луком, яблоками или грушами и лесными грибами) лучше томить в печи на умеренном огне (160-180°C) около 3 часов. Подавать с ломтем ржаного хлеба с отрубями.

  • Сельд

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Селедка Бременских музыкантов

    Сельдь обжарить. Политая перед подачей уксусным маринадом с кольцами репчатого лука и гарниром из гороха или фасоли сельд- традиционное яство в Бремене и сегодня. Но в те сказочные времена такая рыба считалась едой бедняков.

  • Пуддинг

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Краснеющая девушка...

    Так можно перевести десерт "Errötendes Mädchen", который конечно же подавали в день 16-летия Спящей красавицы (Dornröschen). Готовят его традиционно из пахты (500 мл), брусники (200 г желе), желатина (5 пластин), взбитых сливок (250 мл), сахара (100 г) и одного лимона.

  • Вареники

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Вареники от Золушки

    Готовят эти сказочного вкуса вареники - Powidltascherln - из картофельного теста с начинкой из сливового повидла. Тесто - из картофельного пюре, двух ложек манной крупы, ложки сливочного масла, 1 яйца, щепотки муската и 100 г муки. Отваренные "повидлташерлн" посыпать тертыми сухарями, обжаренными в масле.

  • Суп из тыквы

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Суп из самого волшебного овоща

    Тыква хоть и появилась в сказке о Золушке довольно поздно, но… Не менее волшебным вкусом (и действием) обладает и приготовленный из нее суп-пюре: кубики тыквы, лука, пастернака обжарить, залить овощным бульоном, стаканом белого вина, сварить. Пропустить через сито, добавить апельсиновый сок, семена, орехи и кокосовую стружку. Готово!

  • Запеканка

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Запеканка Гензель и Гретель

    Крошки хлеба помочь бедным детям из сказки "Гензель и Гретель" не смогли, но в пряничном домике им удалось перехитрить злую ведьму. Теперь в печь они отправляют запеканку из вчерашнего хлеба, взбитых с молоком (½ литра) яиц (3-4), пучка зелени и предварительно обжаренных лука и грибов. Запекать около 45 минут (160°C).

    Автор: Инга Ваннер


  • Корзина для пикника

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    По Немецкой дороге сказок

    Путешествуя по Немецкой дороге сказок (Deutsche Märchenstraße), можно не только полюбоваться ландшафтами и архитектурными шедеврами, но и продегустировать то, чем лакомились герои известных сказок. Многое из этих "сказочных" яств "виртуальные" туристы вполне могут приготовить и на собственной кухне.

  • По Немецкой дороге сказок

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    "Tischlein deck dich!" - скатерть-самобранка

    А на ней - сырокопченая колбаса из свинины "Ahle Worscht" ("старая колбаса") из Касселя, пфаффенбергский сыр (Pfaffenberger Käse) из молока местных коров, ржаной хлеб, копченый окорок и знаменитая брынза из овечьего молока, с помощью которой хитроумный портняжка обвел вокруг пальца грозного великана.

  • Яблочный пирог

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Пирог Красной Шапочки

    Кроме бутылки вина для бабушки в корзинке Красной Шапочки был еще и пирог. Скорее всего - яблочный. На сдобное тесто (по 250 г сливочного масла и сахара, 4 яйца, 500 г муки, пакетик разрыхлителя теста и 2 ст. л. молока, все комнатной температуры) уложить дольки яблок, выпекать около 50 минут (180 °C).

  • Салат

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Рапунцель - в честь салата!

    Rapunzel - полевой салат с приятным ореховым вкусом. Именно его украдкой съела мать героини одноименной сказки, заточенной в высокую башню… Очень вкусно с заправкой из йогурта, сыворотки, простокваши или пахты со сладкой (фрукты, ягоды) или острой (горчица) нотой - с кубиками картофеля и поджаренным беконом.

  • Суфле

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Сырное суфле храброго портняжки

    Салат красавицы с самыми длинными волосами отлично сочетается с воздушным суфле из 5 яиц (взбить по-отдельности), 250 г нежирного творога, 2 ст. л. крахмала, 160 г тертого твердого сыра, соли, перца и муската. В смазанном маслом горшочке выпекать около получаса (210-220°C).

  • Кнедли

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Кнедли, как их гномы едят

    Популярные в Германии кнедли (Knödeln) готовят из поджаренных кусочков черствого хлеба, репчатого лука, шкварок (или тофу) c добавлением сметаны, двух яиц и двух ложек муки. "Шарики" отваривают в кипящей воде. У семи гномов их подают с салатом из капусты и черемши с соусом из уксуса и растительного масла.

  • Похлебка

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Айнтопф разбойника

    Отведать густой похлебки из корнеплодов (пастернак, морковь, свекла), репчатого лука, чеснока и чечевицы, сваренной в котле над костром, можно даже у коварного карлика по имени Румпельштильцхен (Rumpelstilzchen). Осторожно: перца в его котле может оказаться более чем достаточно!

  • Сладкая каша

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Сладкая каша или "Горшочек, вари!"

    В сказке о волшебном горшочке "Der süße Brei" она варилась из пшенки. Есть и "миндальный" вариант: сварить стакан молока с миндалем (по 60 граммов тертого и рубленного), ложкой меда и ложкой молотых сухарей. Охладить, добавить 3 взбитых (белок отдельно от желтка) яйца, охладить и украсить ягодами.

  • Рагу

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Рагу из дичи по рецепту Белоснежки

    Став хозяйкой в доме семи гномов, Белоснежка подавала на стол все, что можно добыть в лесу. Рагу из дичи (с вином, луком, яблоками или грушами и лесными грибами) лучше томить в печи на умеренном огне (160-180°C) около 3 часов. Подавать с ломтем ржаного хлеба с отрубями.

  • Сельд

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Селедка Бременских музыкантов

    Сельдь обжарить. Политая перед подачей уксусным маринадом с кольцами репчатого лука и гарниром из гороха или фасоли сельд- традиционное яство в Бремене и сегодня. Но в те сказочные времена такая рыба считалась едой бедняков.

  • Пуддинг

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Краснеющая девушка...

    Так можно перевести десерт "Errötendes Mädchen", который конечно же подавали в день 16-летия Спящей красавицы (Dornröschen). Готовят его традиционно из пахты (500 мл), брусники (200 г желе), желатина (5 пластин), взбитых сливок (250 мл), сахара (100 г) и одного лимона.

  • Вареники

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Вареники от Золушки

    Готовят эти сказочного вкуса вареники - Powidltascherln - из картофельного теста с начинкой из сливового повидла. Тесто - из картофельного пюре, двух ложек манной крупы, ложки сливочного масла, 1 яйца, щепотки муската и 100 г муки. Отваренные "повидлташерлн" посыпать тертыми сухарями, обжаренными в масле.

  • Суп из тыквы

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Суп из самого волшебного овоща

    Тыква хоть и появилась в сказке о Золушке довольно поздно, но… Не менее волшебным вкусом (и действием) обладает и приготовленный из нее суп-пюре: кубики тыквы, лука, пастернака обжарить, залить овощным бульоном, стаканом белого вина, сварить. Пропустить через сито, добавить апельсиновый сок, семена, орехи и кокосовую стружку. Готово!

  • Запеканка

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Запеканка Гензель и Гретель

    Крошки хлеба помочь бедным детям из сказки "Гензель и Гретель" не смогли, но в пряничном домике им удалось перехитрить злую ведьму. Теперь в печь они отправляют запеканку из вчерашнего хлеба, взбитых с молоком (½ литра) яиц (3-4), пучка зелени и предварительно обжаренных лука и грибов. Запекать около 45 минут (160°C).

    Автор: Инга Ваннер


   

Контекст

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