Что подавали на стол герои сказок братьев Гримм (фотогалерея)

Кулинарные соблазны немецких сказок

Рагу из дичи по рецепту Белоснежки

Став хозяйкой в доме семи гномов, Белоснежка подавала на стол все, что можно добыть в лесу. Рагу из дичи (с вином, луком, яблоками или грушами и лесными грибами) лучше томить в печи на умеренном огне (160-180°C) около 3 часов. Подавать с ломтем ржаного хлеба с отрубями.