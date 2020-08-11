Что подавали на стол герои сказок братьев Гримм (фотогалерея)

Хлеб, яблоки, каша фигурируют в знаменитых сказках братьев Гримм. Чем можно полакомиться и сегодня, путешествуя по следам сказочных героев? Сказочно вкусно!
2 апреля - Международный день детской книги. Мы выбрали для вас лучшие немецкие детские книги, которые точно стоит прочитать на карантине.
День рассказывания сказок отмечается в Германии 26 февраля. И, наверняка, очень многим детям будут в этот день рассказывать (или читать) сказки братьев Гримм.
Традиционным немецкий завтрак уже не назовешь. За последние 70 лет он обогатился международными продуктами. Сегодня многие немцы завтракают в стиле фьюжен.
Супы в Германии едят далеко не каждый день и не в каждой семье. Но рецептов супов в немецкой кухне много. На выбор - наиболее популярные из них.
Кто не знает сказку о Белоснежке, ее злой мачехе, волшебном зеркальце и семи гномах! И вот сказка стала былью: в баварском городке найдена надгробная плита с ее могилы.