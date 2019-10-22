Что ответит бундестаг на петицию по Голодомору

Петиция на сайте немецкого бундестага о признании Голодомора в Украине в 1932-1933 годах геноцидом, которая появилась в мае 2019 года, собрала свыше 56 тысяч подписей. Таким образом, она набрала больше минимального числа подписей (50 тысяч), необходимого для рассмотрения депутатами. Петицию могли подписать граждане любой страны, которые зарегистрировались на сайте бундестага. Внесена она была украинской общиной Мюнхена.

Украина, 1932 год

В понедельник, 21 октября, документ обсуждали на открытом заседании петиционного комитета бундестага, членами которого являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.

Государственный министр при МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth), выступивший на заседании, выразил позицию внешнеполитического ведомства страны. МИД Германии считает, что петиция должна быть отклонена по формальным признакам. В частности, потому, что во многом искусственно устроенный Кремлем голод имел и других жертв, например, в России.

Немецкий политик: Германия должна поддержать петицию по Голодомору

Как заявил в интервью DW один из членов комитета, депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Вац (Arnold Vaatz), эта аргументация является формальной отговоркой. Несколько лет назад подобная петиция уже рассматривалась в бундестаге, и МИД отреагировал на нее подобными же доводами.

Памятник жертвам Голодомора в Вашингтоне

Вац указал, что "много государств уже высказались относительно того, как они смотрят на Голодомор, а именно: что это был геноцид. И понятно, что голос Германии в этом контексте имел бы существенный вес. Отказываться от такого (шага. - Ред.) - это, на мой взгляд, довольно неуклюжий способ отгородиться от данного вопроса".

Однако, отметил депутат, очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией. Таким образом, можно ожидать, что петиционный комитет не передаст петицию в МИД с просьбой воплотить ее в жизнь, а отклонит ее.

Последнее слово по Голодомору скажет бундестаг

Какое бы решение ни было принято комитетом, парламенту должно быть сообщено о нем. И тогда бундестаг может либо подтвердить, либо отклонить его. Предложения комитета по поводу разных петиций подаются пакетом, чтобы проголосовать за них вместе. В случае, когда в комитете существуют разногласия по той или иной петиции, в бундестаг может быть подана заявка на то, чтобы голосовать по этому вопросу отдельным пунктом.

Вероятнее всего, добавил Вац, такая заявка будет подана по вопросу Голодомора, если комитет решить не передавать петицию в МИД. Пока же комитету предстоит обработать полученные мнения. Судя по всему, полагает Вац, до конца года он примет то или иное решение.

По информации МИД Украины, на данный момент Голодомор признали геноцидом 24 государства, в том числе Великобритания, Италия, Испания, Польша, Чехия, Аргентина, Австралия и Канада. В конце 2018 года аналогичное решение принял Конгресс США.

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