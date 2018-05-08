Что останется от советских гарнизонов в бывшей ГДР

Когда в 1994 году закончился вывод Западной группы войск (советских, с 1992 года перешедших под юрисдикцию РФ. - Ред.) с территории бывшей ГДР, в новых федеральных землях объединившейся Германии остались сотни опустевших военных городков и казарм, тысячи прочих объектов армейской недвижимости. Со временем подавляющее их большинство исчезло.

Сотрудники германо-российского музея "Берлин-Карлсхорст" (бывший советский "Музей капитуляции") при помощи экспертов Центра военной истории бундесвера в Потсдаме и Германского исторического института в Москве решили создать электронную базу данных об этих объектах. 28 марта на церемонии презентации в музее они включили в немецкой сети первую часть интерактивной документации "Советские военные городки в Германии" .

Из истории советских войск в ГДР

После капитуляции гитлеровской Германии часть войск из состава 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в июне 1945 года была объединена в Группу советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). Численность этой группы составляла в первое время около миллиона солдат и офицеров, позднее - примерно 500 тысяч.

Задача советских войск в Германии, рассказал на презентации историк Кристоф Майснер (Christoph Meißner), заключалась в обеспечении реализации решений Потсдамской конференции держав антигитлеровской коалиции, охране западной границы советской оккупационной зоны и демонтаже немецких промышленных объектов по репарациям.

Советские танки на улицах Берлина 17 июня 1953 года

"Но, в первую очередь, ГСОВГ служила отстаиванию военных и политических интересов Советского Союза, - отметил историк. - И создание ГДР в октябре 1949 года ничего в этом плане не изменило". Показательный пример, напомнил он, подавление с помощью советских танков восстания в ГДР 17 июня 1953 года.

В 1954 году СССР признал суверенитет ГДР, из названия Группы советских войск в Германии было исключено слово "оккупационные", но ее задачи, по словам Майснера, остались прежними. Группа (с 1989 года Западная группа войск) была своего рода "государством в государстве". Ведь предусмотренные соглашением о дислокации консультации с властями ГДР были чистой формальностью.

"Например, расследованием преступлений, совершенных военнослужащими, - сказал историк, - занималась советская военная прокуратура, а не, как это было предусмотрено соглашением, правоохранительные органы ГДР". Майснер имеет в виду изнасилования, грабежи и просто несчастные случаи, которые, по его словам, стоили жизни многим жителям ГДР.

Военный городок № 2 в Фогельзанге

Контакты между советскими, а позднее российскими военнослужащими с местным населением были ограниченными, но не только формальными в рамках официальных мероприятий отделений Общества германо-советской дружбы.

Одно из сохранившихся строений в военном городке в Вюнсдорфе

Марио Хоффман (Mario Hoffmann), собравший информацию о военном городке № 2 в местечке Фогельзанг, рассказал корреспонденту DW о том, что, например, советские солдаты порой помогали местным совхозникам на уборке урожая или лесных работах, советские танки расчищали суровой зимой 1985 года дороги от снега. Немецкие же строители и ремесленники часто выполняли заказы на территории военного городка.

В Фогельзанге, по данным Хоффмана, располагался штаб 25-й танковой дивизии, расквартированной в его окрестностях. Вывод начался в 1991 году и закончился в 1994-м. Сейчас от прежней разветвленной инфраструктуры почти ничего не осталось, а последние еще сохранившиеся объекты скоро будут снесены. Все попытки местных активистов создать в Фогельзанге, как в некоторых других бывших военных городках на востоке Германии, нечто подобное музею или приспособить строения под другие цели оказались тщетными.

Чтобы оставить хоть какую-то память о прошлом, Хоффман по собственной инициативе установил в местечке Люшен у замурованного бункера, в котором находился склад ядерных боеприпасов, информационный щит, рассказывающий историю этого конкретного места. А для музея "Берлин-Карлсхорст" он помог сохранить, в частности, стелу с профилем Ленина и одну из караульных вышек. "Это ведь и наша история, - сказал Хоффман, - и прежде, чем все исчезнет, надо хоть пару вещей сберечь для грядущих поколений".

"Клуб солдатский", "баня", "музей"…

Основу интерактивной документации составляют описи военных городков, которые были переданы немецкой стороне в начале 90-х годов уже после объединения Германии. В настоящее время они находятся в Федеральном военном архиве во Фрайбурге.

В Вюнсдорфе был даже бассейн

Описи содержат упрощенные схемы расположения зданий и сооружений, а также их перечень: "казарма", "клуб солдатский", "склад", "конюшня", "баня", "овощехранилище", "музей"…Такие, в частности, сведения указаны в описи военного городка № 9 в самом Карлсхорсте.

Данных о численности и составе расквартированных здесь войск и их вооружении в таких документах нет. Не указаны в них и названия частей и соединений, что представляет особый интерес для военных историков. Кое-какие сведения составители базы данных получили из архива во Фрайбурге. Некоторой информацией поделились западные спецслужбы, активно шпионившие за советскими войсками в ГДР. Но главная надежда была на архив генерального штаба российских вооруженных сил, рассказал Маттиас Уль (Matthias Uhl) из Германского исторического института в Москве.

Благодаря личным контактам, сотрудники института получили доступ к архивным документам - подробным отчетам, которые каждый год отправлял в Генштаб командующий советскими войсками в Германии. Эти отчеты дают исчерпывающее представление о структуре и возможностях, которыми они обладали. Правда, пока в немецкой базе данных есть сведения только за 1946 год. Копировать документы в архиве нельзя, пояснил Уль, поэтому пришлось переписывать от руки. До сих пор успели переписать только за один год. А рассекречены отчеты вплоть до 1982 года.

Информацию за этот период - с 1946 до 1982 года - он считает чрезвычайно важной для историков, поскольку она позволяет узнать, как менялась советская военная стратегия, какие части и соединения выводились, какими заменялись, что происходило в периоды обострения холодной войны. Еще ценнее станет база данных, если будут рассекречены архивы вплоть до 1991 года, когда было принято решение в выводе российских войск из Германии.

Но Уль не сомневается, что и в России новая электронная документация вызовет большой интерес. В разное время военную службу в Германии проходили от 10 до 20 миллионов советских призывников, многие из которых до сих пор поддерживают связи, переписываются и наверняка захотят узнать подробности своей службы в бывшей ГДР.

Навигация по базе данных

В общей сложности в интерактивной документации "Советские военные городки в Германии" содержатся сведения о 1115 военных городках Западной группы войск, 3956 гарнизонах по состоянию на 1946 год, 1300 номеров полевой почты, полученные из архива во Фрайбурге.

Навигация по сайту предельно простая. Интересующие пользователя сведения, в том числе, на русском языке можно получить из карты Германии, щелкнув на расположенные на ней геопункты бывших военных объектов, или по списку конкретных регионов и городов бывшей ГДР, в которых были расквартированы части Западной группы войск или находились ее военные объекты.

Геопункты на карте сгруппированы по кластерам разных цветов. В зеленых находились до 10 военных объектов Западной группы войск, в желтых - от 10 до 100, в оранжевых - еще больше. Больше всего желтых кластеров вдоль западной границы бывшей ГДР, а оранжевый только один - в Берлине и вокруг него.

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