Что ожидает лихачей на пункте сбора вторсырья (фото)

Гамбург • Пять километров в час - такое ограничение скорости действует на территории пункта приема вторичного сырья в гамбургском районе Хуммельсбюттель, но многие водители соответствующий знак, установленный на въезде, просто игнорируют - не желают тащиться со скоростью пешехода на последних метрах к заветной цели, стремясь побыстрее избавиться от мусора и ненужных вещей, чтобы заняться другими делами. Например, продолжить дома ремонт, заехать в мебельный магазин, посадить в саду куст роз или выбрать новый телевизор.

Что принимают на пунктах вторсырья

В таких центрах - Recyclinghof или Wertstoffcenter - жители немецких городов и сельских коммун могут бесплатно расстаться со старой мебелью, бытовой техникой, садовыми и прочими отходами, которые не помещаются в контейнеры для бытового мусора или запрещены для утилизации таким способом - например, люминесцентных ламп, автомобильных аккумуляторов, остатков бытовой химии или краски и даже отслуживших свой срок солнечных батарей.

В разных местах действуют свои правила относительно количества и так далее, но в общем и целом работают такие центры везде примерно одинаково. Привозишь все ненужное на своей машине или прицепе - говоришь сотруднику центра, что привез - тот называет тебе номера контейнеров или площадок, куда это нужно нести или сбрасывать, заехав на рампу.

Фейковый скоростной радар в Гамбурге

Настоящий радар в одном из немецких городов

Фейковые радары - не редкость

Некоторое время назад решить проблему поголовного несоблюдения скоростного режима в этом месте помог случай. Один из клиентов привез на утилизацию фейковый стационарный радар. Такие самодельные макеты иногда пытаются устанавливать жители улиц, уставшие от лихачей. Однако власти подобным народным инициативам не очень рады и требуют все удалить - особенно, если псевдо-радар размещен на общественной территории.

Зачем добру пропадать - решили специалисты по вторичному сырью, дали кандидату на утилизацию второй шанс - установили на въезде в центр. По информации агентства dpa, поделившегося фотографиями объекта, нерабочий радар действует замечательно. Правда, как сообщила газета Hamburger Morgenpost со ссылкой на руководство центра, мера носит все же временный характер. Фейковый радар уже привлек внимание к теме - выполнил задачу, так что через какое-то время будет убран.

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