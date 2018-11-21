Что общего у религии, спорта и секса?

Состояние экстаза известно человеку с незапамятных времен. Оно сопровождается чувствами возбуждения, ликования, наслаждения, которые настолько сильны, что люди порой, их испытывая, переходят черту привычного восприятия. Экстаз - это предельные восторг и радость, положительные ощущения в чрезвычайно сильной форме. Их запредельность и анормальность одновременно привлекают и отталкивают. Издавна люди сознательно пользовались различными практиками, чтобы достичь экстаза. В то же время, состояние исступления, когда человек не владеет собой, может таить в себе и определенную опасность, а на стороннего наблюдателя производить весьма отпугивающее и неприятное впечатление.
Жанн Беннер, "Экстаз"
Пожалуй, именно этот двойственный характер экстаза и делает его столь привлекательным для художника. Как показывает выставка "Экстаз" в Художественном музее Штутгарта, интерес к этому феномену в искусстве не ослабевает с античности до наших дней. На примере 230 произведений из области изобразительного искусства, перформанса и видеоарта экспозиция прослеживает историю экстаза с художественно-исторической и культурно-социологической точки зрения. Выставка освящает разнообразные стороны и источники этого явления: культ Диониса(этого античного бога называют еще Бахусом или Вакхом), религиозное упоение, шаманизм, восторг спортивных болельщиков, восхищение танцем и музыкой, радость любви, экстаз в молодежной культуре, а также "расширение сознания" при помощи наркотиков.
Экстаз - культурный феномен на биологической основе
При всем разнообразии причин, которые могут вызвать состояние экстаза, основа у них общая - биохимическая. Гормон эндорфин, который вырабатывается естественным путем в головном мозге, в больших количествах может вызвать экстатические эмоции. Эндорфины сходны по своему действию с опиатами, и могут так же, как и эти наркотические вещества, уменьшать боль и влиять на эмоциональное состояние человека. Экстаз, эйфория оставляют неизгладимые впечатления в силу сопутствующих им мощных чувств. Интенсивность восприятия этих радикальных эмоций зависит и от того, насколько испытывающий их человек готов им предаваться.
Различные культуры по-разному оценивают феномен экстаза. В определенные эпохи это явление переживало настоящую конъюнктуру. Интенсивные религиозные переживания являются важной темой в христианской мистике Средневековья и культуре барокко. Экстатические моменты прослеживаются и в восторженности, свойственной романтизму. На рубеже XIX и XX веков, на вершине первой волны популярности немецкого философа Фридриха Ницше (Friedrich Nitzsche), известного, в частности, своей критикой морали, экстаз по-настоящему вошел в моду. Для движения хиппи в 1960-х и 1970-х годах "расширение сознания" при помощи наркотиков было своего рода синонимом свободы. Собственно, стремление людей испытывать экстазы различной интенсивности прослеживается и сегодня.
Точки зрения на экстаз
Выставка в Штутгарте рассматривает экстаз как один из древнейших антропологических феноменов: он существовал в различных эпохах и культурах, продолжает существовать и в наши дни, а его оценка обществом постоянно меняется.
Ловис Коринт, "Возвращающиеся домой вакханты"
На протяжении столетий художников привлекала тема вакханалий. Так в античности называли празднования в честь Вакха - бога вина и веселья. Этому мотиву в живописи посвящен один из разделов выставки. Его представляют, в частности, картина 1898 года немецкого художника Ловиса Коринта "Возвращающиеся домой вакханты" и произведение американской художницы Элеоноры Антин "Триумф Пана" 2004 года (фотография вверху страницы).
Изображение религиозного экстаза христиан можно увидеть на полотнах многих европейских художников. Единение человека с богом являлось одной из важнейших тем в живописи Ренессанса и барокко.Картина французского художника середины XIX века Жанна Беннера "Экстаз" является примером более поздней интерпретации этой темы.
Как показывает экспозиция, экстатические эмоции охватывают человека и в танце, причем как в танце сценическом, так и во время раскрепощенного движения под музыку на вечеринках. Отдельно выставка рассматривает музыку как источник мощных эмоций. Этой теме посвящен целый этаж экспозиции, в залах которого разместилась инсталляция с использованием звука и света под названием Dream House американского композитора-минималиста Ла Монте Торнтон Янга и его жены Мэриан Зазила. Комбинация световых эффектов, гармоничных звуков, не связанных в мелодию, и движений позволяет посетителям получить ощущения, выходящие за рамки обыденных.
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На музыкальной волне
Музыка вызывает порой сильнейшие эмоции. Как именно это происходит, показывает инсталляция Dream House американского композитора-минималиста Ла Монте Торнтон Янга и его жены Мэриан Зазила. Произведение 1990-го года является частью выставки "Экстаз", которая проходит в художественном музее Штутгарта.
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Под маской смерти
Пляска смерти или макабр - популярный сюжет в живописи со времен Средневековья. Смерть возглавляет процессию танцующих людей, которые направляются к своим могилам. Высокую эмоциональность момента передал экспрессионист Эрнст Людвиг Кирхнер. Полотно "Пляска смерти Мэри Вигман" было написано им в 1928 году.
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В честь божества
Античные вакханалии, празднования в честь Вакха (он же Дионис или Бахус), бога вина и веселья, - это массовые гуляния, подобные оргиям. Их участники сознательно доводили себя до экстаза. На картине бельгийского художника Гюстава Ванеза (возможно написание Густав ван Айзе) "Вакханка" 1902 года показана одна участница действа.
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Под зорким взором совы
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Автор: Ольга Солонарь
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Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева