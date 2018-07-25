 Что общего у Меркель с Нетребко и Гергиевым? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.07.2019

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Культура и стиль жизни

Что общего у Меркель с Нетребко и Гергиевым?

В Байройте стартует фестиваль музыки Рихарда Вагнера - одно из важнейших событий культурной жизни Германии. Главные звезды этого сезона - Анна Нетребко и Валерий Гергиев.

Ангела Меркель с супругом на открытии Байройтского фестиваля в 2001 году

Ангела Меркель с супругом на открытии Байройтского фестиваля в 2001 году. НА тот момент Меркель - еще не канцлер, но уже председатель ХДС

В Байройте в четверг, 25 июля, стартует фестиваль музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Это одно из важнейших событий культурной жизни Германии, наряду с Берлинским кинофестивалем и Франкфуртской книжной ярмаркой. Тот, кто хочет прослыть ценителем и знатоком немецкой культуры, должен хоть раз в жизни отслушать хотя бы одну оперу Вагнера в Байройте.

Контекст

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25 июля начинается Байройтский фестиваль - самый большой оперный фестиваль в Германии. Ни один культурный форум мира не овеян таким количеством легенд - и предрассудков. (24.07.2018)

Дамам приходилось непросто с капризным гением. Тем не менее, рядом с Вагнером на протяжении всей его жизни находились замечательные женщины: жены, возлюбленные, музы. (03.08.2015)

25 июля в Байройте премьерой оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры" откроется очередной международный фестиваль музыки Вагнера. (24.07.2007)

Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками". (25.07.2018)

25 июля стартует музыкальный фестиваль в Байройте. Этот город и этот фестиваль сыграли немалую роль в истории немецкого национализма и национал-социализма. (25.07.2018)

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Особенности фестиваля этого сезона - новая постановка "Тангейзера" и 40-градусная жара. На красной дорожке сегодня ожидают большого количества очень открытых платьев - фестивальный театр Фестшпильхаус кондиционерами не снабжен. На премьеру должна прибыть Ангела Меркель (Angela Merkel) - знаток музыки Вагнера и завсегдатай фестиваля. Канцлер с супругом приезжают на открытие Байройтского фестиваля каждый год, и с этого мероприятия начинается ежегодный летний отпуск четы Меркель-Зауэр. Премьерный наряд канцлера потом традиционно активно обсуждается в прессе. 

Гергиев и Нетребко в Байройте

Дирижировать "Тангейзером" будет Валерий Гергиев - художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, а также главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра. Но среди звезд фестиваля этого сезона есть и другие российские имена.

Партию Венеры на премьере "Тангейзера" будет исполнять меццо-сопранистка Елена Жидкова - выпускница санкт-петербургской консерватории, лауреат самой престижной российской театральной премии "Золотая маска", блиставшая на сценах крупнейших мировых оперных театров. А партию Эльзы Брабантской в "Лоэнгрине" 14 и 18 августа должна исполнить Анна Нетребко - звезда мирового масштаба, обладательница всех возможных музыкальных премий планеты.

Главные сюрпризы Байройтского фестиваля: молодость и женственность

В преддверии фестиваля его руководительница и правнучка великого композитора Катарина Вагнер (Katharina Wagner) сообщила на пресс-конференции о том, чего стоит ждать от нынешнего сезона, и, что еще интереснее, чего стоит ждать от сезона будущего.

В 2020 году в Байройте ожидается премьера новой постановки тетралогии "Кольцо нибелунга" - это главное событие Байройтского фестиваля, и новой постановки ждут несколько лет. Ставить "Золото Рейна", "Валькирию", "Зигфрида" и "Гибель богов" поручено 29-летнему австрийскому режиссеру Валентину Шварцу (Valentin Schwarz). А дирижировать "Кольцом" будет 39-летний финский музыкант Пиетари Инкинен. Знатоки не без скепсиса утверждают, что правнучка Вагнера решила сделать ставку на пока не сильно засветившихся молодых людей, потому что, как говорил ее отец и внук композитора Вольфганг Вагнер (Wolfgang Wagner), "в Байройте может быть только одна звезда, и зовут ее Рихард Вагнер".

Еще один сюрприз 2020 года - это то, что в Фестшпильхаусе прозвучит Девятая симфония Бетховена (Ludwig van Beethoven). Исключение обусловлено 250-летием композитора, которое будет широко отмечаться по всей Германии в следующем году (обычно в Байройте можно услышать исключительно произведения Рихарда Вагнера).

Катарина Вагнер сделала еще одно сенсационное для консервативной байройтской публики заявление: в 2021 году дирижировать одной из основных постановок в Фестшпильхаусе будет женщина. Кто именно, пока неизвестно.

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    Вагнеровский фестиваль

    Ангела Меркель (Angela Merkel) начинает свой отпуск с посещения Байройтского фестиваля. В таком праздничном наряде она появилась на открытии 25 июля в этом году.

  • Ангела Меркель

    Меркель на отдыхе

    Любовь к классике

    А так Ангела Меркель выглядела на летнем фестивале в Байройте в 2015 году. В однобортных жакетах на трех пуговицах дизайнера Беттины Шёнбах (Bettina Schoenbach) канцлер появляется не только в бундестаге, но и на светских мероприятиях.

  • Ангела Меркель

    Меркель на отдыхе

    Не на один раз

    А вот это платье, в котором канцлер ФРГ впервые появилась на публике в 2008 году, она надевала как минимум дважды. Журналисты заметили, что в таком же платье она приехала в Байройт и в 2012 году. Наряд подвергли критике из-за глубокого декольте.

  • Байройт - 2012

    Меркель на отдыхе

    Скандальные носочки

    В 2012 году на вагнеровском фестивале обсуждали не только откровенное декольте Ангелы Меркель, но и капроновые носочки, которые канцлер надела вместе с вечерними туфлями. Удобство превыше всего!

  • Ангела Меркель

    Меркель на отдыхе

    Итальянские каникулы

    Обычно после вагнеровского фестиваля Ангела Меркель путешествует со своим мужем Йоахимом Зауэром (Joachim Sauer) по странам Европы. В 2012 году они отправились на вулканический остров Искья. Белая кепка - лучшее спасение от итальянского солнца.

  • Ангела Меркель на отдыхе

    Меркель на отдыхе

    Любимый головной убор

    Эту же кепку она взяла с собой на тот же итальянский остров в 2015 году.

  • Ангела Меркель с мужем

    Меркель на отдыхе

    Верность традициям

    На вулканическом острове Искья супруги отдыхали и летом 2007 года. Этот снимок был сделан, когда канцлер с мужем покупали свежую рыбу.

  • Ангела Меркель на отдыхе

    Меркель на отдыхе

    Активный отдых

    Флисовая толстовка появляется практически на всех отпускных фотографиях канцлера. Ангела Меркель предпочитает активных отдых и удобную одежду. Итальянская провинция Больцано (или Боцен) - еще одно излюбленное место. Здесь в 2006 году она оправилась в поход по горам в компании знаменитого альпиниста и путешественника Райнхольда Месснера (справа).

  • Ангела Меркель на отдыхе

    Меркель на отдыхе

    Красный - новый черный!

    На фото - еще не канцлер, но уже успешный политик Ангела Меркель во время прогулки по национальному парку Ясмунд на острове Рюген. Снимок был сделан в 2002 году.

    Автор: Ксения Сафронова


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Отпускной гардероб Ангелы Меркель: что изменилось?

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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Ссылки в интернете

Сайт Байройтского фестиваля

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