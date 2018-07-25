Что общего у Меркель с Нетребко и Гергиевым?

В Байройте в четверг, 25 июля, стартует фестиваль музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Это одно из важнейших событий культурной жизни Германии, наряду с Берлинским кинофестивалем и Франкфуртской книжной ярмаркой. Тот, кто хочет прослыть ценителем и знатоком немецкой культуры, должен хоть раз в жизни отслушать хотя бы одну оперу Вагнера в Байройте.

Особенности фестиваля этого сезона - новая постановка "Тангейзера" и 40-градусная жара. На красной дорожке сегодня ожидают большого количества очень открытых платьев - фестивальный театр Фестшпильхаус кондиционерами не снабжен. На премьеру должна прибыть Ангела Меркель (Angela Merkel) - знаток музыки Вагнера и завсегдатай фестиваля. Канцлер с супругом приезжают на открытие Байройтского фестиваля каждый год, и с этого мероприятия начинается ежегодный летний отпуск четы Меркель-Зауэр. Премьерный наряд канцлера потом традиционно активно обсуждается в прессе.

Гергиев и Нетребко в Байройте

Дирижировать "Тангейзером" будет Валерий Гергиев - художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, а также главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра. Но среди звезд фестиваля этого сезона есть и другие российские имена.

Партию Венеры на премьере "Тангейзера" будет исполнять меццо-сопранистка Елена Жидкова - выпускница санкт-петербургской консерватории, лауреат самой престижной российской театральной премии "Золотая маска", блиставшая на сценах крупнейших мировых оперных театров. А партию Эльзы Брабантской в "Лоэнгрине" 14 и 18 августа должна исполнить Анна Нетребко - звезда мирового масштаба, обладательница всех возможных музыкальных премий планеты.

Главные сюрпризы Байройтского фестиваля: молодость и женственность

В преддверии фестиваля его руководительница и правнучка великого композитора Катарина Вагнер (Katharina Wagner) сообщила на пресс-конференции о том, чего стоит ждать от нынешнего сезона, и, что еще интереснее, чего стоит ждать от сезона будущего.

В 2020 году в Байройте ожидается премьера новой постановки тетралогии "Кольцо нибелунга" - это главное событие Байройтского фестиваля, и новой постановки ждут несколько лет. Ставить "Золото Рейна", "Валькирию", "Зигфрида" и "Гибель богов" поручено 29-летнему австрийскому режиссеру Валентину Шварцу (Valentin Schwarz). А дирижировать "Кольцом" будет 39-летний финский музыкант Пиетари Инкинен. Знатоки не без скепсиса утверждают, что правнучка Вагнера решила сделать ставку на пока не сильно засветившихся молодых людей, потому что, как говорил ее отец и внук композитора Вольфганг Вагнер (Wolfgang Wagner), "в Байройте может быть только одна звезда, и зовут ее Рихард Вагнер".

Еще один сюрприз 2020 года - это то, что в Фестшпильхаусе прозвучит Девятая симфония Бетховена (Ludwig van Beethoven). Исключение обусловлено 250-летием композитора, которое будет широко отмечаться по всей Германии в следующем году (обычно в Байройте можно услышать исключительно произведения Рихарда Вагнера).

Катарина Вагнер сделала еще одно сенсационное для консервативной байройтской публики заявление: в 2021 году дирижировать одной из основных постановок в Фестшпильхаусе будет женщина. Кто именно, пока неизвестно.

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Меркель на отдыхе Вагнеровский фестиваль Ангела Меркель (Angela Merkel) начинает свой отпуск с посещения Байройтского фестиваля. В таком праздничном наряде она появилась на открытии 25 июля в этом году.

Меркель на отдыхе Любовь к классике А так Ангела Меркель выглядела на летнем фестивале в Байройте в 2015 году. В однобортных жакетах на трех пуговицах дизайнера Беттины Шёнбах (Bettina Schoenbach) канцлер появляется не только в бундестаге, но и на светских мероприятиях.

Меркель на отдыхе Не на один раз А вот это платье, в котором канцлер ФРГ впервые появилась на публике в 2008 году, она надевала как минимум дважды. Журналисты заметили, что в таком же платье она приехала в Байройт и в 2012 году. Наряд подвергли критике из-за глубокого декольте.

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Меркель на отдыхе Итальянские каникулы Обычно после вагнеровского фестиваля Ангела Меркель путешествует со своим мужем Йоахимом Зауэром (Joachim Sauer) по странам Европы. В 2012 году они отправились на вулканический остров Искья. Белая кепка - лучшее спасение от итальянского солнца.

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Меркель на отдыхе Красный - новый черный! На фото - еще не канцлер, но уже успешный политик Ангела Меркель во время прогулки по национальному парку Ясмунд на острове Рюген. Снимок был сделан в 2002 году. Автор: Ксения Сафронова



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Байройт против антисемитизма Барри Коски В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

Байройт против антисемитизма Нюрнбергский процесс Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Байройт против антисемитизма "Вечный ад" Вагнера По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

Байройт против антисемитизма Сезон 2018 года В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

Байройт против антисемитизма Запретная татуировка Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

Байройт против антисемитизма "Умолкшие голоса" Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

Байройт против антисемитизма "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

Байройт против антисемитизма Пауль Хиндемит Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

Байройт против антисемитизма Семен Бычков Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

Байройт против антисемитизма Великий Баренбойм В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора). Автор: Дарья Брянцева



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