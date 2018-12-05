Что нужно знать о выборах преемника Меркель на посту главы партии

В эту пятницу, 7 декабря, в Гамбурге начинается съезд одной из трех правящих в Германии партий - Христианско-демократического союза (ХДС). Главное, что предстоит сделать делегатам, - это избрать нового председателя партии взамен Ангелы Меркель (Angela Merkel), решившей после 18 лет председательства более не баллотироваться на этот пост.

В истории ХДС было только два случая (последний в 1971 году), когда выборы председателя партии (а значит, скорее всего, и следующего кандидата в канцлеры) проходили на альтернативной основе. И ни разу не было такого, чтобы на этот пост претендовали более двух человек. Теперь одних только фаворитов, не считая аутсайдеров, трое - генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) и бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Партконференции и опросы низов ХДС

За время, прошедшее после неожиданного решения Меркель уйти с поста председателя ХДС (это было 29 октября), они поездили по стране, дали десятки интервью и выступили на восьми региональных партконференциях. Это были не праймериз. Партконференции, на которые приходили до четырех тысяч рядовых христианских демократов, преследовали двоякую цель. Во-первых, они служили своего рода площадкой, на которой кандидаты на пост лидера ХДС имели возможность представиться партийным низам, изложить свои политические взгляды.

Мерц, Крамп-Карренбауэр и Шпан (слева направо) на региональной партконференции в Любеке

Вторая цель - обратная связь. По вопросам и репликам из зала кандидаты могли понять, чего от своего будущего лидера ожидают рядовые христианские демократы, а по их реакции - оценить собственные шансы занять пост председателя ХДС. Если судить по громкости и продолжительности аплодисментов, то меньше всего таких шансов у Йенса Шпана.

Об этом свидетельствуют и внутрипартийные опросы, которые дают небольшое преимущество Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако в таких сильных земельных парторганизациях ХДС как в Баден-Вюртемберге и Гессене ее опережает Фридрих Мерц. Но аплодисменты на конференциях и опросы рядовых членов - это одно, а съезд партии и его делегаты - другое.

1000 плюс 1 делегат

1001 делегат - таков численный состав съезда в Гамбурге. 1000 - это посланцы земельных парторганизаций ХДС. Сколько именно своих представителей может отправить на съезд та или иная земельная организация, зависит от числа ее членов и результата на последних общегерманских парламентских выборах.

Полномочия делегатов съезда имеют также почетные председатели и по одному представителю от зарегистрированных зарубежных парторганизаций ХДС. Почетных председателей у партии сейчас нет, а зарубежная организация только одна - в Брюсселе. Ее посланец и станет 1001-м делегатом гамбургского съезда.

Делегаты съезда ХДС вольны голосовать как угодно

Делегаты не связаны какими бы то ни было обязательствами перед избравшими их на съезд земельными парторганизациями и вольны голосовать за того кандидата, которого сами сочтут наиболее достойным. К тому же выборы большинства делегатов проходили еще до того, как Ангела Меркель неожиданно для всех решила уйти с поста председателя ХДС.

В апреле 2000 года Ангела Меркель была впервые избрана председателем ХДС

В прошлом, правда, было принято, что земельные парторганизации напутствуют своих посланцев. В этот раз, однако, местные функционеры ХДС воздерживаются от рекомендаций. Единственное исключение - лидер христианских демократов в Сааре Тобиас Ханс (Tobias Hans), который открыто поддерживает кандидатуру своей землячки Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Другие местные партийные лидеры, учитывая непредсказуемость исхода голосования в Гамбурге, скорее всего, не хотят рисковать отношениями с будущим председателем ХДС, если им станет не тот кандидат, которого они рекомендовали избрать.

Три фаворита плюс Х аутсайдеров

Согласно уставу ХДС для избрания на любой партийный пост требуется получить абсолютное большинство голосов делегатов съезда, то есть больше половины. Если в первом туре ни один из трех фаворитов такого большинства не получит, то во второй тур выйдут занявшие первое и второе места.

Кстати, кандидатов в председатели ХДС может оказаться больше. Кроме перечисленных фаворитов заявку на этот пост подавали три аутсайдера - предприниматель из Гессена, боннский профессор международного права и студент юрфака берлинского университета.

Профессор свою кандидатуру тем временем снял, а бизнесмен со студентом не имеют ни необходимой номинации от какой-либо из низовых парторганизаций ХДС, ни мандата делегата.

Но в Гамбурге могут появиться и, скорее всего, появятся новые кандидаты. Дело в том, что один делегат съезда имеет право предложить на пост председателя партии любого другого делегата или самого себя. Чтобы избежать излишнего затягивания процедуры выдвижения, правление ХДС собирается ограничить двумя часами время на внесение проектов резолюций и кандидатов на пост председателя. А в зависимости от того, сколько их всего окажется по истечении этих двух часов, будет определен регламент для выступлений потенциальных преемников Меркель.

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