Что нужно знать автовладельцу в Германии

При покупке автомобиля в Германии решение вопросов регистрации, как правило, берет на себя автосалон. Если автовладельцу предстоит проходить процедуру оформления документов самостоятельно, то ему надо обратиться в регистрирующий орган (Kfz-Zulassungsstelle) по месту жительства.

Запись для регистрации и выбор номерного знака - онлайн

Первый шаг - записаться на прием по интернету. Окончательная стоимость услуги, минимальный размер которой - 27 евро, будет зависеть от издержек производства. Пока для регистрации автомобиля требуется личная явка автовладельца или его законного представителя, но уже совсем скоро министерство транспорта ФРГ планирует облегчить процедуру регистрации нового автомобиля и смены автовладельца подержанного авто, сделав этот сервис доступным в интернете.

Получить "красивый" номерной знак в Германии может каждый. Для этого нужно зарезервировать его по интернету. За выбор номера придется заплатить дополнительно около 10 евро.

Как часто надо проходить техосмотр

Обязательная процедура, которую предстоит проходить каждому владельцу автомобиля, - техосмотр. Купили новый - тогда первый техосмотр (Hauptuntersuchung) ждет вас через три года после регистрации. Потом - в двухгодичном ритме. Стоимость данной услуги - около 60 евро на легковой автомобиль. Записаться на техосмотр лучше заранее во избежание очереди. Сегодня техническое обследование автомобиля можно пройти не только в филиалах Немецкого общества технического контроля и надзора TÜV, но и в автоцентрах, что существенно сократило время ожидания. Правда, и в автоцентре эксперт от TÜV будет обязательно задействован.

Эксперты TÜV проводят главный техосмотр авто

Транспортное средство в Германии, конечно же, облагается налогом. Он отчисляется автовладельцем самостоятельно. Его размер зависит от модели транспортного средства. В среднем от 200 до 500 евро в год. Различные онлайн-сервисы предлагают рассчитать более точно при наличии конкретных параметров.

При покупке нового автомобиля, который был зарегистрирован после 1 сентября 2018 года, важно учитывать еще один аспект: величина налога на автомобиль будет зависеть и от результатов новой процедуры лабораторной проверки экологических параметров автомобилей - WLTP.

Где оставлять автомобиль

Зима в Германии, особенно в некоторых ее частях, бывает без снега, но вот о смене летней резины на зимнюю лучше все-таки помнить. Зима для автовладельцев не означает, что они обязаны менять колеса. Зимняя резина должна быть только при соответствующих погодных условиях, если владелец пользуется транспортным средством.

Если же автомобиль с летней резиной при неблагоприятных погодных условиях только припаркован, то его владельца оштрафовать не смогут. Штраф за проезд на летней резине при неблагоприятных погодных условиях обойдется в 60 евро, кроме того в картотеку Федерального ведомства автодорожного транспорта будет внесен один штрафной балл.

Где парковать автомобиль? Если вы снимаете жилье и у вашего арендодателя есть свободная площадь, где бы вы могли оставлять свой автомобиль, вы можете включить это условие в договор об аренде. В среднем, место стоит 50 евро в месяц. Если вы живете в квартире, которая не предусматривает наличие гаража или места для парковки, то можно оформить разрешение на парковку для жильцов. Оно предоставляется строго по месту жительства. В Берлине, например, такой документ (Bewohnerparkausweis), который выдается на два года, обойдется вам в 20 евро. Индивидуальное место парковки - не гарантировано, но если вы найдете свободное, то сможете припарковаться там бесплатно.

Смотрите также:

Фотогалерея: Как паркуются в Германии



Как паркуются в Германии Согласно данным исследования компании Inrix, по количеству штрафов за неправильную парковку на душу населения в Германии лидирует Штутгарт - 1,5 штрафа в год. Далее в первой пятерке - Франкфурт-на-Майне (1,39), Кельн (1,34), Берлин (1,29) и Дюссельдорф(1,15).

Как паркуются в Германии Общие годовые суммы таких штрафов в крупных городах исчисляются миллионами. Например, в Гамбурге - около 20 миллионов евро, в Берлине - около 35 миллионов евро, в Лейпциге - около 4,5 миллиона евро.

Как паркуются в Германии В больших городах машины часто останавливаются или паркуются на дорожках для велосипедистов. Этому велосипедисту в Кельне такая ситуация надоела. Он решил ответить на неуважение "взаимностью": оставил свое транспортное средство на проезжей части - "Ненадолго в булочную".

Как паркуются в Германии Велосипедистам часто приходится идти на опасные маневры, чтобы объехать машины, оставленные на их дорожках или во втором ряду.

Как паркуются в Германии Водитель этого немецкого лимузина в Дюссельдорфе решил, что трамвай сможет его объехать.

Как паркуются в Германии На этой узкой улице в Берлине неправильно запаркованные машины помешали проезду пожарного автомобиля.

Как паркуются в Германии Эвакуатор в Германии - дорогое удовольствие. Может обойтись в 200 евро. Если повезет - в 100 евро. Плюс оплата времени на штрафной стоянке и самого штрафа за неправильную парковку.

Как паркуются в Германии Такой парковочный диск (Parkscheibe) должен быть в каждой машине. Главное, не забывать им пользоваться, если того требуют знаки.

Как паркуются в Германии Эта фотография была сделана во время акции против нарушителей правил парковки в Гейдельберге, где одну не по правилам оставленную машину облепили липкими листочками для заметок.

Как паркуются в Германии Во время протестной акции в Берлине в качестве подручного средства применили баллончик со взбитыми сливками. Важно использовать материалы, которые можно удалить, не повредив автомобиль. Иначе придется отвечать за причинение вреда чужому имуществу. Автор: Максим Нелюбин

