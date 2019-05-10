Что немцы едят на ужин

Особенности ужина по-немецки

Салат картофельный по-швабски

Картофельный салат - еще один завсегдатай. В разных регионах Германии его готовят по-разному и, чаще всего, заранее. Дотошные швабы, например, отваренный "в мундире" картофель чистят, а затем режут мелкими кубиками еще горячим. Затем добавляют в него мелко порубленный лук (лучше зеленый), уксус, растительное масло и перец.