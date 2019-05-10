Что немцы едят на ужин

Что характерно для ужина в Германии? Без чего его себе не могут представить немцы? Рассказываем о главных составляющих традиционного немецкого ужина.
Смотрите также:
Какой хлеб едят немцы?
___________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp.
16 октября - День хлеба. В Германии его очень любят, а особенно ценят ржано-пшеничные буханки, пшеничные булки, цельнозерновые сорта и обычные тосты. Парочка наименований и рецептов - в подборке DW. (16.10.2018)
В Германии можно попробовать очень много разных региональных вкусностей и типично немецких блюд. Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал шесть из них, половина - колбаски. (05.11.2018)
В Германии вручили "Оскар" за спасение качественных продуктов питания, которые могли бы оказаться на помойке. Представляем три проекта-победителя. (04.04.2019)
Для любителей сосисок и других колбасных изделий в Баварии теперь есть райский уголок, каким его себе представляет мясных дел мастер Клаус Бёбель. (08.01.2019)
"Немец, перец, колбаса!" - в этой детской дразнилке, как будто бессмысленной, есть несомненное рациональное начало. Колбасой Германия славилась всегда и славится по сей день. (22.02.2017)
В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей. (15.06.2018)