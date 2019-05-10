 Что немцы едят на ужин | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.05.2019

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Культура и стиль жизни

Что немцы едят на ужин

Что характерно для ужина в Германии? Без чего его себе не могут представить немцы? Рассказываем о главных составляющих традиционного немецкого ужина.

  • Ужин по-немецки

    Особенности ужина по-немецки

    Бутерброд с сыром

    Традиционный немецкий ужин состоит из холодных блюд. Хлеб является основным компонентом - его в Германии более 300 сортов. Поэтому одно из названий ужина по-немецки - Abendbrot, дословно "вечерний хлеб". На классический бутерброд кладут ломтик сыра. Но не только...

  • На ужин - колбаса, ветчина, окорок…

    Особенности ужина по-немецки

    Колбаса, ветчина, окорок…

    Немцы - известные любители и ценители колбасных изделий. Ужин - та самая возможность съесть бутерброд с любимым сортом колбасы, ветчины, окорока и прочих копченостей. В довесок к бутерброду - маринованные огурчики (часто корнишоны), оливки или помидоры.

  • На ужин - баварская обацда

    Особенности ужина по-немецки

    Баварская обацда

    Без закуски из мягкого сыра, масла, лука и тмина под названием "обацда" (Obazda или Obatzda) не обходится традиционный ужин в Баварии. Едят это региональное лакомство с ржаным хлебом или брецелем.

  • На ужин - колбасный салат

    Особенности ужина по-немецки

    Салат колбасный

    Еще одно блюдо родом из Баварии - палочка-выручалочка на все случаи жизни, в том числе и на ужин. Обычно салат готовят из отварной колбасы (сосисок или ветчины), маринованного в уксусе лука, растительного масла и пучка мелко рубленного зеленого лука. Вкусно просто с хлебом.

  • На ужин - салат из пасты

    Особенности ужина по-немецки

    Салат из пасты

    Излюбленное блюдо на ужин - салат из пасты. Часто его готовят из остатков обеденного гарнира. За вкусовые оттенки отвечают свежие огурцы, горошек и мелкорубленная зелень (зеленый вариант) или сладкий перец, помидоры (можно маринованные) и кукуруза (красный вариант).

  • На ужин - салат картофельный по-швабски

    Особенности ужина по-немецки

    Салат картофельный по-швабски

    Картофельный салат - еще один завсегдатай. В разных регионах Германии его готовят по-разному и, чаще всего, заранее. Дотошные швабы, например, отваренный "в мундире" картофель чистят, а затем режут мелкими кубиками еще горячим. Затем добавляют в него мелко порубленный лук (лучше зеленый), уксус, растительное масло и перец.

  • На ужин - бутерброд с салатом из сельди

    Особенности ужина по-немецки

    Салат из сельди

    Популярностью пользуются и различные намазки на хлеб - в виде мясных или овощных паштетов или салатов. На севере Германии к ужину на ломтик цельнозернового хлеба кладут салат из сельди (или крабов), свеклы, рубленого свежего лука, каперсов и пикантного майонезного соуса.

  • На ужин - сыр с музыкой

    Особенности ужина по-немецки

    Cыр "с музыкой"

    Во Франкфурте на ужин едят особый сорт сыра - хандкезе (Handkäse) из кислого молока. Гессен - один из регионов, где его делают - вручную и с добавлением тмина. На стол его подают с "музыкой", опустив сыр предварительно на пару часов в маринад из уксуса, растительного масла и рубленого лука.

  • Гавайский тост

    Особенности ужина по-немецки

    Гавайский тост

    Еще одно распространенное блюдо на ужин - тост по-гавайски. На тост или подсушенный ломтик хлеба кладут кусочек вареной ветчины и кольцо консервированного ананаса и сыр. Затем запекают в духовке на 200 градусов 10-15 минут. После готовности на тост можно положить жареное яйцо..

  • На ужин - овощное разнообразие

    Особенности ужина по-немецки

    Овощное разнообразие

    Любители овощей на ломтики хлеба, смазанные тонким слоем масла (или творога), укладывают в креативном беспорядке тонкие дольки огурца, помидора, редиски, кольца лука, соломкой нарезанный сладкий перец…

  • На ужин - бутерброд с творогом и редиской

    Особенности ужина по-немецки

    Творог и редиска

    Более "легкий" вариант - ломтик хлеба (лучше темного), намазанный нежной творожной массой (Frischkäse), смешанной, например, с рубленым зеленым луком. К нему вприкуску - хрустящая редиска.

    Автор: Инга Ваннер


  • Ужин по-немецки

    Особенности ужина по-немецки

    Бутерброд с сыром

    Традиционный немецкий ужин состоит из холодных блюд. Хлеб является основным компонентом - его в Германии более 300 сортов. Поэтому одно из названий ужина по-немецки - Abendbrot, дословно "вечерний хлеб". На классический бутерброд кладут ломтик сыра. Но не только...

  • На ужин - колбаса, ветчина, окорок…

    Особенности ужина по-немецки

    Колбаса, ветчина, окорок…

    Немцы - известные любители и ценители колбасных изделий. Ужин - та самая возможность съесть бутерброд с любимым сортом колбасы, ветчины, окорока и прочих копченостей. В довесок к бутерброду - маринованные огурчики (часто корнишоны), оливки или помидоры.

  • На ужин - баварская обацда

    Особенности ужина по-немецки

    Баварская обацда

    Без закуски из мягкого сыра, масла, лука и тмина под названием "обацда" (Obazda или Obatzda) не обходится традиционный ужин в Баварии. Едят это региональное лакомство с ржаным хлебом или брецелем.

  • На ужин - колбасный салат

    Особенности ужина по-немецки

    Салат колбасный

    Еще одно блюдо родом из Баварии - палочка-выручалочка на все случаи жизни, в том числе и на ужин. Обычно салат готовят из отварной колбасы (сосисок или ветчины), маринованного в уксусе лука, растительного масла и пучка мелко рубленного зеленого лука. Вкусно просто с хлебом.

  • На ужин - салат из пасты

    Особенности ужина по-немецки

    Салат из пасты

    Излюбленное блюдо на ужин - салат из пасты. Часто его готовят из остатков обеденного гарнира. За вкусовые оттенки отвечают свежие огурцы, горошек и мелкорубленная зелень (зеленый вариант) или сладкий перец, помидоры (можно маринованные) и кукуруза (красный вариант).

  • На ужин - салат картофельный по-швабски

    Особенности ужина по-немецки

    Салат картофельный по-швабски

    Картофельный салат - еще один завсегдатай. В разных регионах Германии его готовят по-разному и, чаще всего, заранее. Дотошные швабы, например, отваренный "в мундире" картофель чистят, а затем режут мелкими кубиками еще горячим. Затем добавляют в него мелко порубленный лук (лучше зеленый), уксус, растительное масло и перец.

  • На ужин - бутерброд с салатом из сельди

    Особенности ужина по-немецки

    Салат из сельди

    Популярностью пользуются и различные намазки на хлеб - в виде мясных или овощных паштетов или салатов. На севере Германии к ужину на ломтик цельнозернового хлеба кладут салат из сельди (или крабов), свеклы, рубленого свежего лука, каперсов и пикантного майонезного соуса.

  • На ужин - сыр с музыкой

    Особенности ужина по-немецки

    Cыр "с музыкой"

    Во Франкфурте на ужин едят особый сорт сыра - хандкезе (Handkäse) из кислого молока. Гессен - один из регионов, где его делают - вручную и с добавлением тмина. На стол его подают с "музыкой", опустив сыр предварительно на пару часов в маринад из уксуса, растительного масла и рубленого лука.

  • Гавайский тост

    Особенности ужина по-немецки

    Гавайский тост

    Еще одно распространенное блюдо на ужин - тост по-гавайски. На тост или подсушенный ломтик хлеба кладут кусочек вареной ветчины и кольцо консервированного ананаса и сыр. Затем запекают в духовке на 200 градусов 10-15 минут. После готовности на тост можно положить жареное яйцо..

  • На ужин - овощное разнообразие

    Особенности ужина по-немецки

    Овощное разнообразие

    Любители овощей на ломтики хлеба, смазанные тонким слоем масла (или творога), укладывают в креативном беспорядке тонкие дольки огурца, помидора, редиски, кольца лука, соломкой нарезанный сладкий перец…

  • На ужин - бутерброд с творогом и редиской

    Особенности ужина по-немецки

    Творог и редиска

    Более "легкий" вариант - ломтик хлеба (лучше темного), намазанный нежной творожной массой (Frischkäse), смешанной, например, с рубленым зеленым луком. К нему вприкуску - хрустящая редиска.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:
Какой хлеб едят немцы?

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Сколько хлеба нужно немцам?

    В 2017 году в Германии было продано 1.747.000 тонн хлеба. В среднем одна немецкая семья (одно домашнее хозяйство) покупает по 44 кг хлеба в год (данные за 2017 г.)

  • Ржано-пшеничный хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Любимый сорт

    Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 29 процентов немцев.

  • Тосты

    Какой хлеб едят немцы?

    Тост на завтрак

    На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 21 процент покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Самый полезный

    Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Брат "бородинского"

    Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    С изюминкой и без

    Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Что в имени тебе моем?

    О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Швабская плетенка

    Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.


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Контекст

Немецкий хлеб: предпочтения и рецепты

16 октября - День хлеба. В Германии его очень любят, а особенно ценят ржано-пшеничные буханки, пшеничные булки, цельнозерновые сорта и обычные тосты. Парочка наименований и рецептов - в подборке DW. (16.10.2018)  

Где пробовать колбаски, или Вкусные достопримечательности Германии

В Германии можно попробовать очень много разных региональных вкусностей и типично немецких блюд. Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал шесть из них, половина - колбаски. (05.11.2018)  

Как немцы спасают еду: три лучших примера

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Первый в мире отель для тех, кто питает страсть к колбасе

Для любителей сосисок и других колбасных изделий в Баварии теперь есть райский уголок, каким его себе представляет мясных дел мастер Клаус Бёбель. (08.01.2019)  

Какую колбасу едят в Германии

"Немец, перец, колбаса!" - в этой детской дразнилке, как будто бессмысленной, есть несомненное рациональное начало. Колбасой Германия славилась всегда и славится по сей день. (22.02.2017)  

Монастырь Святого Михаила, или Где варили жидкий копченый окорок?

В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей. (15.06.2018)  

Рай для сыроманов

Ценителями сыра многие считают французов или швейцарцев. Однако любителей этого продукта становится все больше и в Германии. Фестиваль сыра каждый год проходит в Баварии. (17.07.2012)  

Особенности ужина по-немецки

Без чего немцы не могут себе представить ужин? Есть ли региональные различия? (10.05.2019)  

Какой хлеб едят немцы?

Потребление хлеба в Германии растет пропорционально росту населения. В среднем немецкая семья покупает по 44 кг хлеба в год. Какой именно хлеб любят и покупают немцы?  

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Что немцы едят на ужин

Ужин дня немцев - не только еда, но и встреча с родными и близкими

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