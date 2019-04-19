 Что немецкие туристы думают о мавзолее Ленина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Что немецкие туристы думают о мавзолее Ленина

Мавзолей Ленина, о котором спорят в России, все еще охотно посещают немецкие туристы. Что их в нем привлекает и какие впечатления он оставляет?

Мавзолей Ленина

Мавзолей Ленина

Накануне очередной годовщины со дня рождения Ленина на Красной площади в Москве вновь был открыт для посетителей его мавзолей. C 18 февраля по 16 апреля 2019 года одна из главных достопримечательностей российской столицы была закрыта (ее опять закроют с 23 апреля по 13 мая). Среди желающих посетить мавзолей традиционно много иностранцев. Чем же он привлекает немецких туристов? DW собрала отзывы тех, кто уже побывал в одном из главных зданий на Красной площади.

Гротеск, но стоит увидеть

В сети, на сайтах, которые дают рекомендации туристам относительно гостиниц и достопримечательностей, например, tripadvisor.de, можно найти много любопытных комментариев о посещении мавзолея Ленина. Немецкие туристы, побывавшие там, охотно делятся своими впечатлениями.

Felix zrh: "Посещение мавзолея - весь этот спектакль с солдатами в темной комнате - гротеск, но увидеть это стоит".

Michael Schindl: "Мы были в мавзолее в субботний день. Стояли в очереди в числе первых посетителей, но все равно ждали часа полтора. К моменту открытия мавзолея очередь была настолько длинной, что невозможно было увидеть, где она заканчивается. После того, как мы прошли через металлоискатель, оказались у кремлевской стены с захоронениями, и уже затем в самом мавзолее, который хорошо охраняется. Внутри очень темно и глаза сначала должны привыкнуть. Тело Ленина можно видеть со всех сторон, проходя мимо него медленным шагом. Останавливаться нельзя. Все это заняло 5 минут. Гротеск!".

Sanchen80: "Находясь в Москве, нужно обязательно посетить мавзолей, чтобы понимать, о чем это. Я это сделал, но во второй раз я бы хотел провести время по-другому. В этом городе, наверняка, есть более интересные и красивые места".

20Katharinas: "Хм… Это очень странно - смотреть на человеческие останки. Мы были в мавзолее в октябре, очереди почти не было. 20 минут ожидания, чтобы в течение 30 секунд посмотреть на труп".

Мавзолей Ленина открыт для посещений в определенное время

Мавзолей Ленина открыт для посещений в определенное время

Ленин или фигура из воска?

Многих немецких туристов, которые делятся своими комментариями в Сети, волнует вопрос, действительно ли в мавзолее хранятся останки Ленина?

1-ST-travel Sassy: "Посещение мавзолея было частью нашей обязательной программы. Вход туда бесплатный. Контроль безопасности мы прошли очень быстро. Но в самом мавзолее мрачно. Мало света, повсюду стоит охрана, и … лежит бородатый Ленин. Нам трудно было поверить в то, что это действительно его тело. Борода, черты лица… А ведь он умер более 100 лет назад! Необычное зрелище. Но много времени у нас не было, потому что нельзя было останавливаться, нужно было медленно проходить мимо. У нас только один вопрос: действительно ли это тело Ленина?".

Henn1505: "Мавзолей Ленина - одна из достопримечательностей, которую необходимо посетить в Москве. Лежит ли в нем восковая фигура или действительно тело Ленина, при тусклом свете в мавзолее очень трудно понять... ".

PatrickNeumann: "Число посетителей мавзолея значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами. Контроль безопасности мы прошли без проблем. Вход в мавзолей бесплатный. Но действительно ли это Ленин или фигура из воска, сказать сложно".

Контроль у входа в мавзолей Ленина

Контроль у входа в мавзолей Ленина

Культ Ленина и история России

Многие, посетившие мавзолей немецкие туристы, размышляют в своих комментариях о роли Ленина в истории России, советском прошлом и коммунизме.

PeterES17:"Необходимо разбираться в российской истории, чтобы понять культ Ленина и отношение в России бальзамированному телу Ленина. Я видел в музее мадам Тюссо нечто подобное. Но превращать людские тела в мумии нельзя".

Vinzent2018: "Несмотря на то, что мне, как и многим на востоке Германии, в свое время промывали мозги, я все равно хотел посмотреть на нашего "героя" из пионерской юности. Было короткое интермеццо, которое очень меня впечатлило. Попасть в мавзолей, пройдя мимо могил других "заслуженных товарищей", чьи похороны всегда транслировали телевизионные каналы в ГДР".

stoni3: "В моей юности посещение мавзолея входило в обязательную программу. Но сегодня все иначе. Все равно, что думают люди о Ленине. Он в любом случае - историческая личность. Если знать, во сколько обходится сохранение его останков, то станет понятно, что когда-нибудь все это закончится...".

waltert909:"Лишь в третий раз наша попытка попасть в мавзолей завершилась успехом. После того, как мы час простояли в очереди, мы оказались в мавзолее. Ленин наверняка не был бы рад тому, что его останки будут выставлять на всеобщее обозрение. Наверное, в 2024 году все это закончится, и так было бы лучше. Одно хорошо - нет выставки о диктаторе Сталине. Сколько миллионов жизней на совести Ленина и Сталина? И кто вспоминает об этих жертвах?"

Странное место, тело Ленина и сотрудники КГБ 

Часто в сетевых разговорах об одной из главных достопримечательностей Москвы туристы обращают внимание на очереди возле мавзолея и странный внутренний антураж.

Weltenhuhn: "Вообще - это странное зрелище, тело Ленина. В мавзолее очень темно, а проходить мимо тела Ленина считается  достойным делом. Никто не оказал такого влияния на современную Россию, как Ленин, которого можно увидеть. Но меня больше впечатлило не тело Ленина, а охранники в мавзолее, которые дают указания - где, куда и как долго нужно идти. Я думаю, не все бывшие сотрудники КГБ остались на улице. Это зрелище очень напоминает о советских временах. Но само посещение довольно интересное, потому что после мавзолея можно увидеть и Аллею героев. Интересно и то, что многие русские обходятся со всем этим с уважением и почитанием. В очереди у мавзолея можно услышать интересные разговоры, и это показывает, что такое почитание героев, чуждое мне, в России имеет свои вполне объяснимые причины".

GexCollet: "Мавзолей Ленина действительно очень интересный. Но, прежде всего, я рекомендую посетить его тем, кто интересуется историей России. И если вы хотите прикоснуться к ней - это то самое место".

На Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве

Несколько фактов о мавзолее от немецких турагентств 

Странным, но достойным внимания называют мавзолей Ленина немецкие туристы, побывавшие там. А вот те, кто еще не решил стоит ли ему потратить время в Москве именно на эту достопримечательность, могут найти пару любопытных фактов на различных туристических сайтах. Например, сайт еxpedia.de рекомендует туристам обязательно посетить мавзолей: "Для останков вождя коммунизма в России соорудили одновременно импозантное и очень аскетичное здание - мавзолей Ленина. Во время посещения мавзолея вы можете своими глазами увидеть тело Ленина, который умер в 1924 году".

Контекст

Владимир Путин сравнил тело Ленина с мощами святых, а коммунизм - с христианством. Карикатурист Сергей Елкин предположил, какая реакция могла бы последовать из мавзолея. (15.01.2018)

В интервью DW Борис Колоницкий, историк из Санкт-Петербурга, рассказал о том, как россияне воспринимают революцию 1917 года, и о том, как к ней относятся в Кремле. (25.05.2017)

Рамзан Кадыров предложил захоронить тело Ленина. "Это и разумно и человечно", - написал глава Чечни в Telegram. В Кремле вопрос обсуждать отказались. Усомнились в искренности намерений? - гадает Сергей Елкин. (02.11.2017)

На этом сайте туристам рекомендуют ознакомиться с некоторыми историческими фактами и понять, какую роль играл в истории страны Владимир Ленин. "Его тело находится в мавзолее, хотя сам он при жизни просил о том, чтобы его похоронили в Санкт-Петербурге, рядом с его матерью. После смерти останки Ленина сначала поместили в небольшом деревянном здании, но в 1930 году был построен мавзолей из камня. Во время Второй мировой войны тело Ленина на время было перевезено в Сибирь, чтобы наступающие нацистские войска не могли его осквернить".

В сети немецкие туристы могут найти и множество советов о том, как организовать свой визит в мавзолей. Вот, например, один из них: "Неважно, какая очередь стоит у мавзолея, обычно она двигается довольно быстро, потому что посетители не задерживаются надолго в здании мавзолея. Чтобы скоротать время ожидания, рассмотрите внимательно само здание мавзолея, выполненное в виде пирамиды. Несмотря на то, что на фоне импозантных соседних зданий на Красной площади оно мало выделяется, но все равно является удивительным сооружением. Красно-черная конструкция в основном состоит из гранита и достигает высоты в 12 метров".

Или вот еще один совет: "Если вы попадете в здание мавзолея, то окажетесь в темном помещении , где хранятся останки Ленина. Температура и влажность воздуха здесь остаются неизменными. Для сохранности останки Ленина каждые 18 месяцев подвергаются химической обработке. Несмотря на все эти процедуры, сохранить их в надлежащем виде очень сложно, хотя с 20-х годов прошлого века тело бальзамируют. В помещении, где находится саркофаг, вы проведете мало времени, поэтому смотрите внимательно и в правильном направлении".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YoutubeTelegramWhatsApp

Смотрите также:

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    "Диксон. Границы льда", - так назвал Беат Швайцер свой фотопроект, снимки из которого тоже вошли в книгу "Михайловна звонила", вышедшую в немецком издательстве Kehrer. Поселок Диксон в Красноярском крае - самый северный населенный пункт России. В среднюю школу в Диксоне в этом учебном году пошли 37 учеников. Но если отопление не работает...

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Териберка - поселок на Кольском полуострове, в устье реки Териберки, которая впадает в Баренцево море. Когда-то здесь было два рыболовецких колхоза, рыбозаводы, разводили оленей и норку. Упадок начался еще в 1960-х годах. Многие жители уехали отсюда, в поселке немало полузаброшенных домов. Но новый мост построили.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Териберка стала известна всей России после выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", который здесь снимался. Летом это почти курорт: солнце, белые ночи, пляж на берегу Баренцева моря, рыбалка... Но зимой заносы на дорогах - обычное дело, рассказывает местный житель Роман Коник: "В прошлую зиму дорога, в общей сложности, была закрыта полтора месяца! Вот так мы здесь на Севере и живем".

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Компоты в столовой в Териберке. Фотография - не постановочная. "Беат Швайцер принципиально остается наблюдателем, - говорится в предисловии к книге "Михайловна звонила". - Постановочные кадры, как и вообще любое вмешательство фотографа, для него табу".

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Миша Данов родился и вырос в Норильске. Отслужил в армии, вернулся в родной город. "Что изменилось? - спрашивает он. - Ничего". Миша Данов учится на слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики, вечерами играет на компе и встречается с друзьями. "Иногда мне кажется, что в моей жизни ничего не происходит", - говорит он.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    "Обогрев", - так назвал этот снимок Беат Швайцер. Лето в Норильске короткое и прохладное. А средняя годовая температура воздуха - почти минус 10 градусов. Так что у прохудившейся трубы мальчишкам погреться всегда приятно.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Невесты в Норильске. Точнее - конкурс красоты среди невест. Собственно, даже сразу несколько конкурсов. Можно получить "титул" самой красивой, самой романтичной, самой спортивной, самой харизматичной и самой экстравагантной. Хватит на всех...

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Памятник Урванцеву откроют только завтра, но почетный караул у него уже стоит. Исследователь Арктики, геолог Николай Николаевич Урванцев был в 1918 году командирован в район реки Норильской на поиски месторождений каменного угля для Колчака. Он нашел не только богатые залежи угля, но и медно-никелевых руд, - уже для советской власти. Экспедиция Урванцева построила первый дом будущего Норильска.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Норильск - самый северный город Земли с постоянным населением более 150 тысяч человек. Горнодобывающий и металлопроизводящий комбинат принес городу богатство - и сделал его одним из самых загрязненных экологически городов. Глобализация добралась и сюда...

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:26

Почему немецкие туристы не едут в Крым

Контекст

Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

Беат Швайцер часто бывает на российском Крайнем Севере. Его фотографии вошли в книгу "Михайловна звонила", которая рассказывает, как говорится в предисловии, "об особых условиях жизни и умении с ними справиться". (06.02.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему немецкие туристы не едут в Крым  

Россия на ITB: в ожидании 1,5 миллиона фанатов  

Русские туристы глазами немцев  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине  

Новым президентом Украины, по данным экзитпола, становится Зеленский  

Украина Зеленского - надежда, рожденная гневом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно