Что настигнет Россию быстрее: вторая волна санкций или пандемии?

Отравление Навального стало поводом для дискуссии о введении новых санкций ЕС против России. Они неизбежны, как и вторая волна пандемии коронавируса? Мнение не только Сергея Елкина.
Смотрите также:
Чего опасается Меркель? Чего лишится Германия? Кто еще пострадает, кроме "Газпрома"? Кто выиграет? DW проанализировала, к чему может привести срыв российского проекта газопровода.
Жесткая реакция правительства, заявление Меркель, приглашение в МИД посла РФ - отравление Навального стало последней каплей, переполнившей чашу терпения ФРГ, считает Йенс Турау.