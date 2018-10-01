 Что надо знать о кофе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.10.2018

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Культура и стиль жизни

Что надо знать о кофе

1 октября - Международный день кофе. Вам тоже трудно обойтись без чашки-другой? Вот несколько фактов, над которыми вы можете поразмышлять, наслаждаясь любимым напитком.

  • Кофе - любимый напиток немцев

    Любопытные факты о кофе

    Любимец немцев

    Вопреки бытующему мнению любимым напитком жителей Германии следует считать вовсе не пиво, а кофе. Почти 160 литров кофе в год, то есть две-три чашки в день, выпивает в среднем каждый немец. На втором месте по популярности - миниральная вода. И только затем идет пиво: ежегодно среднестатистический житель страны употребляет около ста литров этого хмельного напитка.

  • Кофе с собой

    Любопытные факты о кофе

    Двоякое воздействие

    Кофеин, содержащийся в кофе, учащает пульс, расширяет кровеносные сосуды, при этом сужая сосуды головного мозга и повышая давление. Он тонизирует, снимает усталость, способствует улучшению концентрации. Но этот напиток может вызвать и привыкание. В частности, головные боли являются проявлением синдрома отмены.

  • Кофе: вредно или полезно?

    Любопытные факты о кофе

    Вредно или полезно?

    И все же вредным напитком кофе считать нельзя. Напротив, чашки три-четыре в день выпивать полезно, утверждают сотрудники немецкого Зеленого Креста. Обнадеживают результаты исследований: кофе оказывает профилактическое действие и снижает риск цирроза печени, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

  • Кофе продлевает жизнь

    Любопытные факты о кофе

    Кофе продлевает жизнь

    Международное агентство по изучению рака (МАИР) провело в десяти странах Европы многолетнее исследование. У полмиллиона его участников, пивших кофе в свое удовольствие, ученые обнаружили более здоровую печень и крепкую иммунную систему. Кофе продлевает жизнь - еще один вывод ученых. При этом неважно, как он приготовлен - пропущен через фильтр или нет.

  • Горячо, значит - опасно!

    Любопытные факты о кофе

    Горячо, значит - опасно!

    Потребление кофе снижает вероятность появления раковых опухолей на печени и матке. Но Международное агентство по изучению рака предостерегает от слишком горячих напитков (65 градусов и выше). Их потребление повышает риск развития раковой опухоли в пищеводе.

  • Родина кофе

    Любопытные факты о кофе

    Родина кофе

    Родина кофейного дерева - Эфиопия. Семена этого растения - кофейные зерна - собирают вручную, очищают и сушат. Сырье отправляется дальше на обжарку. Самый крупный производитель кофе сегодня - Бразилия.

  • Гамбург - кофейная гавань Европы

    Любопытные факты о кофе

    Гамбург - кофейная гавань Европы

    Каждый год во всем мире собирают около восьми миллионов тонн кофейных зерен. В основном урожай идет на экспорт. Больше всего кофейного сырья в Европе проходит через порт в Гамбурге. Отсюда зерна отправляют в Скандинавию, Восточную Европу и, конечно же, в другие города Германии.

  • Кофе не для слабонервных

    Любопытные факты о кофе

    Кофе не для слабонервных

    Для настоящих знатоков есть и специфический сорт кофе - самый дорогой в мире. Перед обжаркой зерна арабики проходят более чем нестандартную обработку, совершив "путешествие" через пищеварительный тракт слонов. Кофе сорта Black Ivory производят в Таиланде.

  • Где живут любители кофе?

    Любопытные факты о кофе

    Где живут любители кофе?

    Немцы занимают восьмое место в списке самых заядлых кофеманов в Европе. В среднем 6,6 килограммов ароматных зерен в год использует житель Германии для приготовления любимого напитка. Почти столько же, сколько и в Италии (6,7 кг). Рекордсменами по кофепитию считаются финны (более 10 кг), жители Нидерландов (более 9,5 кг) и шведы (около 9,5 кг). Чуть меньше кофе пьют датчане, норвежцы, австрийцы.

  • Победительница немецкого чемпионата бариста

    Любопытные факты о кофе

    Чемпионат бариста

    Популярных рецептов приготовления кофе сегодня множество. В конце ХХ века не менее популярной стала профессия баристы. Овладеть искусством правильного приготовления кофе можно в специальных школах. А затем принять участие в соревнованиях. На снимке - победительница чемпионата Германии 2016 года, бариста Хлое Наттрасс.

  • Турнир официантов в Берлине

    Любопытные факты о кофе

    Турнир официантов

    Cварить кофе - это одно, его еще надо и красиво подать. Поставить его на поднос и пробежать 400 метров, не расплескав напиток, считается высшим пилотажем среди официантов. Этот турнир ежегодно проводится в нескольких городах Германии. На снимке - участницы состязания в Берлине в мае 2015 года.

  • Кофейная картина

    Любопытные факты о кофе

    Кофейная картина

    Кофе - источник вдохновения. "Пробуждение" - так назвал свое произведение из кофейных зерен московский художник Аркадий Ким. Картину размером 30 квадратных метров художник и его пятеро помощников создали в июне 2012 года в парке Горького. 240 килограммов кофейных зерен превратились в произведение искусства, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


  • Кофе - любимый напиток немцев

    Любопытные факты о кофе

    Любимец немцев

    Вопреки бытующему мнению любимым напитком жителей Германии следует считать вовсе не пиво, а кофе. Почти 160 литров кофе в год, то есть две-три чашки в день, выпивает в среднем каждый немец. На втором месте по популярности - миниральная вода. И только затем идет пиво: ежегодно среднестатистический житель страны употребляет около ста литров этого хмельного напитка.

  • Кофе с собой

    Любопытные факты о кофе

    Двоякое воздействие

    Кофеин, содержащийся в кофе, учащает пульс, расширяет кровеносные сосуды, при этом сужая сосуды головного мозга и повышая давление. Он тонизирует, снимает усталость, способствует улучшению концентрации. Но этот напиток может вызвать и привыкание. В частности, головные боли являются проявлением синдрома отмены.

  • Кофе: вредно или полезно?

    Любопытные факты о кофе

    Вредно или полезно?

    И все же вредным напитком кофе считать нельзя. Напротив, чашки три-четыре в день выпивать полезно, утверждают сотрудники немецкого Зеленого Креста. Обнадеживают результаты исследований: кофе оказывает профилактическое действие и снижает риск цирроза печени, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

  • Кофе продлевает жизнь

    Любопытные факты о кофе

    Кофе продлевает жизнь

    Международное агентство по изучению рака (МАИР) провело в десяти странах Европы многолетнее исследование. У полмиллиона его участников, пивших кофе в свое удовольствие, ученые обнаружили более здоровую печень и крепкую иммунную систему. Кофе продлевает жизнь - еще один вывод ученых. При этом неважно, как он приготовлен - пропущен через фильтр или нет.

  • Горячо, значит - опасно!

    Любопытные факты о кофе

    Горячо, значит - опасно!

    Потребление кофе снижает вероятность появления раковых опухолей на печени и матке. Но Международное агентство по изучению рака предостерегает от слишком горячих напитков (65 градусов и выше). Их потребление повышает риск развития раковой опухоли в пищеводе.

  • Родина кофе

    Любопытные факты о кофе

    Родина кофе

    Родина кофейного дерева - Эфиопия. Семена этого растения - кофейные зерна - собирают вручную, очищают и сушат. Сырье отправляется дальше на обжарку. Самый крупный производитель кофе сегодня - Бразилия.

  • Гамбург - кофейная гавань Европы

    Любопытные факты о кофе

    Гамбург - кофейная гавань Европы

    Каждый год во всем мире собирают около восьми миллионов тонн кофейных зерен. В основном урожай идет на экспорт. Больше всего кофейного сырья в Европе проходит через порт в Гамбурге. Отсюда зерна отправляют в Скандинавию, Восточную Европу и, конечно же, в другие города Германии.

  • Кофе не для слабонервных

    Любопытные факты о кофе

    Кофе не для слабонервных

    Для настоящих знатоков есть и специфический сорт кофе - самый дорогой в мире. Перед обжаркой зерна арабики проходят более чем нестандартную обработку, совершив "путешествие" через пищеварительный тракт слонов. Кофе сорта Black Ivory производят в Таиланде.

  • Где живут любители кофе?

    Любопытные факты о кофе

    Где живут любители кофе?

    Немцы занимают восьмое место в списке самых заядлых кофеманов в Европе. В среднем 6,6 килограммов ароматных зерен в год использует житель Германии для приготовления любимого напитка. Почти столько же, сколько и в Италии (6,7 кг). Рекордсменами по кофепитию считаются финны (более 10 кг), жители Нидерландов (более 9,5 кг) и шведы (около 9,5 кг). Чуть меньше кофе пьют датчане, норвежцы, австрийцы.

  • Победительница немецкого чемпионата бариста

    Любопытные факты о кофе

    Чемпионат бариста

    Популярных рецептов приготовления кофе сегодня множество. В конце ХХ века не менее популярной стала профессия баристы. Овладеть искусством правильного приготовления кофе можно в специальных школах. А затем принять участие в соревнованиях. На снимке - победительница чемпионата Германии 2016 года, бариста Хлое Наттрасс.

  • Турнир официантов в Берлине

    Любопытные факты о кофе

    Турнир официантов

    Cварить кофе - это одно, его еще надо и красиво подать. Поставить его на поднос и пробежать 400 метров, не расплескав напиток, считается высшим пилотажем среди официантов. Этот турнир ежегодно проводится в нескольких городах Германии. На снимке - участницы состязания в Берлине в мае 2015 года.

  • Кофейная картина

    Любопытные факты о кофе

    Кофейная картина

    Кофе - источник вдохновения. "Пробуждение" - так назвал свое произведение из кофейных зерен московский художник Аркадий Ким. Картину размером 30 квадратных метров художник и его пятеро помощников создали в июне 2012 года в парке Горького. 240 килограммов кофейных зерен превратились в произведение искусства, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


Смотрите также: 

  • Мальчик пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Состоящий из воды

    Человек на 70% состоит из воды и ежедневно теряет около 2,5 литров жидкости. Сам организм воду не производит, поэтому важно в достаточных количествах и регулярно пить. Но не все это делают. Пожилые люди, например, пьют мало. Обезвоживание наступает быстро - стоит только лишить организм воды всего на три дня, чтобы нанести ему серьезный вред, после еще двух-трех таких дней наступает смерть.

  • Вода в стакане

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пейте на здоровье

    Лучшее средство от головной боли - не таблетки, а вода, если принимать это чудодейственное "лекарство" в чистом виде и в качестве профилактического средства. Известный медицинский факт - уже легкое обезвоживание провоцирует усталость, снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль. К чему приводит тяжелая дегидратация, мы уже говорили.

  • Женщина в офисе пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Доверяй, но проверяй

    Немецкие медики рекомендуют пить 1,5 литра жидкости в день. Чуть меньше здоровому человеку не повредит. Но меньше литра - это уже слишком мало. Лучше всего полагаться на чувство жажды, а если оно хронически отсутствует или его отключает стресс, то надо поставить на видном месте или носить с собой бутылку с водой и за день ее выпивать. В жаркие дни норма должна составлять 2 литра.

  • Велосипедист в снегу

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Осторожно с нагрузками

    Больше воды надо пить не только в жару, но и в сильный мороз. Также много пить рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой, поносом и рвотой. Высокие физические нагрузки при спорте также резко увеличивают потребность в жидкости.

  • Марафон

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Смерть от воды

    Осторожность должны проявлять марафонцы и прочие атлеты, от которых требуется выносливость. Если пить много и сразу, то поступающая в организм в больших количествах жидкость снижает уровень натрия в крови - гипонатриемия нарушает кровообращение и, в худшем случае, приводит к летальному исходу.

  • Вода из крана

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Вне конкуренции

    Лучший утолитель жажды - обычная вода. В Германии ее можно пить без опасений даже из-под крана. Если кому-то вода представляется слишком пресным и скучным напитком, то в графин с водой можно добавить ломтик лимона или пару листиков свежей мяты.

  • Бокал пива

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пиво в жару

    Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.

  • Холодный чай

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Холодный чай

    Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.

  • Чайный сервиз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    А также горячий

    Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.

  • Имбирь

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Имбирь круглый год

    Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.

  • Арбуз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Арбуз со льдом

    Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.

  • Яблочный сок с добавлением миниралки

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Лимонад из сока

    Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.

  • Свекольный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Коктейли с огорода

    Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.

  • Молочный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Из молока

    Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.

  • Ребенок играет с водой

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Береги фигуру с детства

    Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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