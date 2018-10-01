Что надо знать о кофе

1 октября - Международный день кофе. Вам тоже трудно обойтись без чашки-другой? Вот несколько фактов, над которыми вы можете поразмышлять, наслаждаясь любимым напитком.
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