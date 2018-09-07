Что надо знать о выборах и протестах 9 сентября в России

В воскресенье, 9 сентября, в России пройдут десятки региональных и федеральных выборов. Жителям разных регионов предстоит выбрать новых глав регионов и депутатов в местные органы законодательной власти. Социологи прогнозируют низкую явку. В этот же день сторонники оппозиционера Алексея Навального проведут митинги против повышения пенсионного возраста, большинство из которых не согласованы.

Выборы в регионах: самые заметные кампании

Кампанию 2018 года многие эксперты называют одной из самых незаметных за последние годы. В первую очередь, для избирателей. Говорить о какой-то реальной конкуренции на большинстве выборов регионального уровня не приходится, отмечают аналитики. "На ранних подступах не допущены яркие кандидаты, региональные элиты, которые могли хоть как-то составлять конкуренцию власти, - считает сопредседатель ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц. Идти на выборы без поддержки власти опасно, убежден он. Такие кандидаты сразу начинают сталкиваться с административным давлением, вплоть до возбуждения уголовных дел. В докладе фонда "Либеральная миссия" осенние выборы уже назвали рекордными по числу "снятия" партийных списков после регистрации.

Григорий Мельконьянц

Самые предсказуемые выборы - губернаторские. 22 главы регионов, включая мэра Москвы, выберут напрямую. "Там в принципе все зачищено, но есть три региона с наиболее слабыми губернаторами. Это Хабаровский край, это Хакасия и Владимирская область. Интересно, как избиратели будут за них голосовать в условиях, когда оппоненты слабые, но недовольство местных жителей растет", - говорит политолог, доцент департамента политический науки НИУ ВШЭ Александр Кынев.

Низкая конкуренция и на выборах в региональные парламенты. Даже тех оппозиционных кандидатов, которых регистрировали, в итоге снимали с выборов через суд по искам партий-конкурентов. Исключение - выборы в законодательные органы Екатеринбурга, Бурятии, Иркутской и Ульяновской областей. Там есть оппозиционные кандидаты, которые прошли по спискам и кандидатуры которых допущены к голосованию.

"На мой взгляд, самая интересная кампания – это, конечно, Иркутская область. Там и губернатор коммунист, и "Единая Россия" расколота, потому что внутри партии идет борьба разных групп друг с другом", - отмечает Александр Кынев.

Дмитрию Гудкову (на фото в центре) не удалось преодолеть муниципальный фильтр

Как столица борется за явку избирателей

Выборы мэра столицы (также за отсутствием реальной политической конкуренции) превращаются скорее в референдум по доверию к действующей власти, считают эксперты. Из 32 кандидатов в итоговую бюллетень попали лишь пять фамилий, включая действующего градоначальника Сергея Собянина. Из-за так называемого муниципального фильтра в нем не оказалось ни одного представителя внесистемной оппозиции: на выборы не прошли ни Дмитрий Гудков из "Партии перемен", ни Илья Яшин из движения "Солидарность".

Основной административный ресурс потратили в двух направлениях: с одной стороны, на борьбу с неугодными кандидатами на этапе их выдвижения и регистрации, с другой - на мобилизацию избирателей.

"Москва - богатый регион, и перед каждыми выборами власть делает что-то, что должно понравится избирателю, - поясняет Григорий Мельконьянц. Самый яркий пример - голосование на 209 участках, открытых за пределами столицы. Это первый случай в истории российских выборов, когда выборы проходят в одном регионе, а избирательные участки открываются в других. Одновременно с этим правительство Москвы анонсировало программу развития инфраструктуры дачных поселков. По данным наблюдателей из ассоциации "Голос", некоторые садовые товарищества воспринимают показатели явки на выборах как некий индикатор того, будет ли в их дачном поселке развернута эта программа или нет. Для удобства тех же дачников время работы избирательных участков продлили на два часа.

Чтобы поднять явку избирателей, используется тот же сценарий, что и на мартовских президентских выборах.

Александр Кынев

Так, при общем бюджете московских выборов в полмиллиарда рублей именно на предвыборное информирование Мосгоризбирком выделил 86 млн рублей, а на украшение избирательных участков - 109 млн. Анонсы выборов можно было видеть все лето на городском транспорте, баннерах в кафе и магазинах. Для наглядной агитации использовали даже фрагменты картин Марка Шагала и Эдварда Мунка.

Кроме того, проголосовавших зазывают на участки бесплатными подарками и концертами. Например, избирателям моложе 30 лет обещают в Москве бесплатные билеты на концерт популярных исполнителей в "Олимпийском".

Митинги против пенсий

На единый день голосования назначены и митинги сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Всего акции заявлены более чем в 80 городах. Во многих из них, включая Москву, власти не согласовали акции. Разрешение от городских властей получено только в Санкт-Петербурге и Чебоксарах. Сам Навальный на митинги выйти не сможет, так как отбывает 30 суток административного ареста за организацию январской протестной акции. Но видео с призывом политика идти на митинги и не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, активно распространяют сотрудники его штабов, в том числе на каналах YouTube.

В ответ на это Центризбирком, Роскомнадзор, ФАС и прокуратура уже направили предупреждения в Google. Согласие международной компании продавать Навальному рекламные инструменты расцениваются российскими ведомствами как вмешательство в выборы.

"Эти инициативы по поводу Google - следствие внутренней истерии российских властей, - считает Александр Кынев. - Когда власть начинает нервничать, люди это чувствуют и ведут себя ровно наоборот". По словам эксперта, именно этот факт может поднять явку протестного электората на выборах. Как следствие - результаты по ряду регионов станут для власти неприятной неожиданностью.

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