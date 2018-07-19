Что мы знаем об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери (фотогалерея)

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

Холестерин

Без холестерина нам не обойтись, потому что он содержится в клеточных мембранах. Есть так называемый "полезный" и "вредный" холестерин. Раньше считалось, что "вредного" в крови должно быть как можно меньше, а "полезного" - сколько угодно. Теперь известно, что и уровень "полезного" нужно ограничивать. Врачи призывают к здоровому равновесию. Одно яйцо в день можете есть спокойно. Но вместо мяса.