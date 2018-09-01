Что можно сделать из 450 тысяч немецких тыкв (фото)

Эта фотография была сделана в земле Баден-Вюртемберг, где в городе Людвигсбурге проходит одна из таких традиционных выставок - самая большая в мире. В этом году она посвящена обитателям леса. Для создания фигур и разных композиций здесь использовали в общей сложности более 450 тысяч тыкв. Увидеть их здесь можно до четвертого ноября.

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Время собирать тыквы



Время собирать тыквы Тыквы большие и маленькие В начале сентября в Германии приступили к сбору тыкв, выращенных за летние месяцы, а в некоторых местах, например, в крестьянском подворье Кревельсхоф (Krewelshof) под Кельном вновь устроили своего рода выставку достижений тыквенного хозяйства.

Время собирать тыквы Тыквамида Проехать мимо выставки сложно. Сложенная из тыкв пирамида видна издалека и увенчана крупным, но далеко не самым большим экземпляром. У ее подножия на столах и в контейнерах - плоды самых разных сортов и размеров.

Время собирать тыквы Заморский овощ В мире насчитывается более 600 сортов тыкв. В Европу они попали из Центральной и Южной Америки лишь в XVI веке - благодаря португальским мореплавателям. В Германии долгое время предпочтение отдавали сортам с крупными плодами, которые, однако, особыми вкусовыми качествами не отличаются, поэтому большая часть урожая шла на корм скоту. Вообще тыква считалась едой для бедных.

Время собирать тыквы Назвалась королевой… Такие тыквы весят несколько сотен килограммов, более полутоны. Они вполне сгодились бы, чтобы изготовить карету для Золушки.

Время собирать тыквы Три толстяка Тыква в центре весит 586 килограммов, слева - 453, справа - 316. На весы их пришлось поднимать с помощью автопогрузчика. По соседству можно купить плоды более скромных размеров. Цены поштучные. Например, тыква популярного сорта "Хоккайдо" стоит менее трех евро.

Время собирать тыквы Впереди планеты всей Немецким фермерам есть, к чему стремиться. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, им придется побить достижение действующего рекордсмена мира - швейцарца, в 2014 году вырастившего тыкву весом более тонны. Пока же немцы довольствуются малым… Вернее, составляют из маленьких тыкв настоящие произведения искусства.

Время собирать тыквы Вперед смотрящая Были бы идеи, а тыкв в Германии выращивают достаточно - самого разного цвета, разных форм и размеров. Что касается палитры, любой производитель красок позавидует. В этом году организаторы тыквенной экспозиции решили посвятить свои произведения крестьянской теме: создать из тыкв домашних животных, которых содержат в регионе.

Время собирать тыквы Что в имени тебе моем? "Алладин", "Медвежонок", "Митра епископа", "Масленка", "Желудь", "Счастливый Джек", "Золотое сердце", "Мандарин", "Оранжевый гном", "Феникс", "Спагетти", "Тюрбан"... Если говорить о названиях сортов, тыквы по образности и поэтичности могут смело конкурировать с розами.

Время собирать тыквы Что есть на печи Из этой или какой-нибудь другой тыквы можно приготовить тыквенный суп, тыквенную запеканку, тыквенный хлеб, тыквенное ризотто, тыквенный торт, тыквенный маффин, тыквенный киш, тыквенные рёшти, тыкву фри, тыквенное шампанское, тыквенное пиво… Может быть, даже вегетарианскую "свиную отбивную".

Время собирать тыквы Спрос и предложение К Хэллоуину можно относиться по-разному. Кто-то увлеченно отмечает этот праздник, для других это - чистая коммерция, не больше. Один из его побочных эффектов, в любом случае, можно однозначно отнести к числу позитивных. Благодаря повышению спроса на тыквы выросло предложение и стали разнообразнее сорта - как съедобные, так и декоративные.

Время собирать тыквы Видная птица Обитатели немецких крестьянских подворий - свиньи, козы, быки, буйволы, коровы, овцы, страусы… Страусы? Чтобы увидеть настоящих страусов, не надо лететь на самолете почти сутки, а можно доехать от тыквенной выставки на машине минут за тридцать. Экзотика, конечно, но в Германии, например, к северо-востоку от Кельна, чувствуют они себя превосходно даже зимой.

Время собирать тыквы Ваш рецепт Готовь сани - летом, телегу - зимой, а тыкву - осенью! Поделитесь вашим любимым рецептом? Пишите по адресу: feedback.russian@dw.de Автор: Максим Нелюбин



Тыквенные лакомства в немецкой кухне