Что можно сделать из 450 тысяч немецких тыкв (фото)

Немцы не только любят готовить из тыкв разные вкусные блюда. Осенью во многих местах Германии можно будет вновь посетить выставки произведений тыквенного искусства.
Эта фотография была сделана в земле Баден-Вюртемберг, где в городе Людвигсбурге проходит одна из таких традиционных выставок - самая большая в мире. В этом году она посвящена обитателям леса. Для создания фигур и разных композиций здесь использовали в общей сложности более 450 тысяч тыкв. Увидеть их здесь можно до четвертого ноября.
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