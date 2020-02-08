Что мешает Германии стать лидером в области искусственного интеллекта

Siri, Alexa, Алиса - голосовые помощники с искусственным интеллектом быстро и верно становятся частью нашей повседневной жизни. Сказать Siri поставить будильник, уточнить у Алисы погоду на завтра или попросить "Яндекс.Станцию" включить любимый плей-лист - всё это уже не представляется чем-то особенным. На западе устройства от Amazon с помощником Alexa давно уже позволяют людям делать покупки в интернете или взаимодействовать с "умным" домом - например, включать свет или контролировать отопление.

Не секрет, что все эти гаджеты собирают наши личные данные, которые оседают в руках гигантов IТ-индустрии. Google, Apple, Amazon, Alibaba или "Яндекс" анализируют собранную информацию с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) - и применяют ее в собственных целях. Так, в США крупные IТ-концерны и коммерческие платформы используют персональные данные в первую очередь для увеличения продаж и таргетированной рекламы. В Китае к коммерческим целям примешиваются и политические. Власти страны постепенно создают базу данных населения, адаптированную к системе распознавания лиц. Это позволяет следить за гражданами, создавать их социальный рейтинг и контролировать их действия.

Личные данные как камень преткновения?

Депутат бундестага от партии "зеленых" Дитер Янецек

Искусственный интеллект как инструмент тотального контроля на службе политики и коммерции? "Этот путь - не для нас. Европа должна стать настоящей альтернативой США и Китаю и развивать технологию ИИ на базе европейских ценностей", - говорит немецкий депутат от партии "зеленых" Дитер Янецек (Dieter Janecek). Вместе с представителями других парламентских фракций он входит в специальную комиссию бундестага "Искусственный интеллект", задача которой - "изучить и шансы и вызовы новой технологии и разработать рекомендации по ее использованию". Полный отчет комиссии должен быть представлен к осени 2020 года, он будет охватывать такие сферы как здравоохранение, занятость, бизнес, транспорт, работа госучреждений и СМИ.

В комиссии нет единства относительно того, как совместить право граждан на тайну персональных данных и использование искусственного интеллекта. "Если постоянно оглядываться на потенциальные риски, связанные с задействованием ИИ, мы никогда не совершим прорыва в этой области и навсегда останемся на вторых ролях", - говорит Ронья Кеммер (Ronja Kemmer), депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) - одной из входящих в правящую коалицию партий.

"В Германии склонны представлять сбор и использование личных данных, как нечто заведомо ужасное, но ведь если, к примеру, это приведет к тому, что в больницах уменьшится число смертей, это будет положительный результат", - говорит депутат от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Йоана Котар (Joana Kotar). Она даже требует внести поправки в Общий регламент защиты персональных данных (GDPR) - законодательный акт Европейского Союза, который регулирует защиту персональных данных граждан ЕС.

Более умеренные члены комиссии заявляют о том, что "искусственный интеллект должен приносить пользу гражданам, но не должен их контролировать; должен способствовать общественному прогрессу - но в разумных пределах". Впрочем, пояснить, что значит "в разумных пределах", - они пока затрудняются.

Борьба США и Китая за лидерство в сфере ИИ

Пока в Германии готовят отчет и пытаются определить законодательные рамки, США, Китай и другие страны уже вовсю действуют. Еще в 2016 году во время президентства Барака Обамы в США была принята первая государственная стратегия по развитию искусственного интеллекта. Ежегодные федеральные расходы на исследования ИИ составляют в пересчете 1,3 млрд евро.

Самоуправляемые автомобили на дорогах США - уже давно не редкость. На фото: прототип автономного авто от Google

США лидируют по числу научно-исследовательских публикаций на тему искусственного интеллекта, каждый год в стране защищается порядка 3000 докторских диссертаций и открывается порядка 1400 стартапов в сфере ИИ. У страны - более чем 40-летний опыт сотрудничества между университетами, госструктурами и предприятиями. Семь из десяти ведущих мировых технологических концернов расположены в США. "Благодаря комбинации этих факторов США являются бесспорным лидером в развитии искусственного интеллекта", - подытоживают авторы одного из исследований немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра.

Это так. И все же в борьбе за превосходство в сфере индустрии ИИ на пятки США все больше наступает Китай. В планах официального Пекина - к 2025 году перегнать США в развитии искусственного интеллекта, а к 2030 году - стать мировым лидером в этой области. Китай выделяет значительные ресурсы на поддержку своего национального плана по искусственному интеллекту. На развитие индустрии по проектированию чипов ИИ власти намерены выделить 16,4 млрд евро. Третий по величине город Китая Тяньцзинь выделил фонд специально на цели развития искусственного интеллекта. Его объем - 12,8 млрд евро.

Все больше магазинов в Китае оборудованы системой распознавания лиц, позволяющей таким образом оплатить покупки

На фоне этих цифр и амбиций становится ясно, что Германия катастрофически отстает. В конце 2018 года немецкое правительство разработало стратегию по развитию сферы искусственного интеллекта до 2025 года и запланировало для этих целей бюджет в 3 млрд евро. Однако в конкретных планах распределения средств предусмотрена лишь сумма в 1 млрд евро к 2023 году. В настоящее время ведутся споры о том, откуда взять недостающие 2 млрд. Не лучше обстоят дела и с планами по созданию новых кафедр и назначению новых профессоров, специализирующихся в сфере ИИ. Из запланированных 100 профессорских вакансий заполненными оказались лишь две.

ИИ в сфере промышленности - козырь Германии

О том, что Германия рискует упустить шанс укрепить свои позиции в области технологий ИИ, предупреждает и головная организация германского бизнеса - Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). В конце 2019 года организация опубликовала документ, в котором изложила свои рекомендации относительно немецкой и европейской стратегий по развитию ИИ. Главный призыв: свои исследования в сфере искусственного интеллекта Германии следует сфокусировать в той области, в которой она и так является мировым лидером. А именно - в области промышленных технических разработок: "умной" автоматизации, сенсорной техники, робототехники.

В качестве примера Федеральное объединение немецкой промышленности приводит так называемые гибридные системы искусственного интеллекта - те, которые комбинируют экспертные знания человека и адаптивные методы искусственного интеллекта, и которым не требуются большие объемы данных.

Американские фирмы лидируют в разработках программного обеспечения на основе ИИ, а также в использовании технологий искусственного интеллекта в области коммерции. Китай силен во внедрении ИИ в структуры национальной безопасности и онлайн-торговли. "Германия и Европа не смогут выстоять в гонке за лидерство в сфере ИИ, если будут делать ставку на те же направления", - делают вывод авторы отчета Федерального объединения немецкой промышленности.

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