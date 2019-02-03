 Что меняется в выдаче россиянам виз в Германию | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 04.02.2019

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Германия

Что меняется в выдаче россиянам виз в Германию

С 4 февраля в России немецкий "шенген" начал выдавать новый оператор. Что это значит для желающих посетить Германию?

Шенгенская виза

С понедельника, 4 февраля, документы на немецкий "шенген" принимает новый оператор. Вместо компании VFS global сервисом по выдаче виз в 20 российских городах будет заниматься компания VisaMetric. DW разбирается, что именно изменится для российских туристов, которые хотят поехать в Германию.

Почему нужно было менять оператора виз

Это обычная процедура, которая прописана в правовых положениях загранпредставительств Германии в России. Каждые шесть лет нужно менять организации, которые оказывают услуги по приему заявлений на получение визы.

Что конкретно изменилось с приходом нового оператора

Во-первых, полностью поменялисьадреса приема и выдачи документов. Например, в Москве центр переехал на станцию метро "Киевская".

Во-вторых, незначительно изменились сервисные сборы за подачу документов. В старом центре эта услуга стоила 18,85 евро за заявление без отпечатков пальцев (если вы сдавали их раньше) и 20,35 евро - с отпечатками. В новом визовом центре цена единая - 20,4 евро. При этом сам визовый сбор не изменился: 35 евро за обычный "шенген", и 70 - за срочный.

Также несколько поменялся перечень услуг, который предлагает новый оператор, и цены на них. Например, раньше в визовом центре можно было бесплатно выходить в интернет и распечатывать с местного компьютера нужные документы. Новый оператор возьмет за печать одной страницы 30 рублей. Отсутствует и камера хранения для среднего и крупногабаритного багажа. У прошлого оператора она была бесплатная при входе в визовый центр.

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На другие услуги цены наоборот снизились. Теперь за фотографии, сделанные на месте, возьмут 320, а не 360 рублей. Анкеты на визу за вас заполнят за 320 рублей (раньше - 400 рублей). VIP обслуживание стоит не 85 евро, а 70.

Изменился и оператор курьерской доставки - на случай, если нет времени забрать готовый паспорт. Раньше этим занимался Fox Express, теперь - DHL.

Что делать тем, кто подал документы на визу до 4 февраля

На сайте посольства Германии в России уверяют , что паспорта с готовой визой можно будет забрать у старого оператора VFS global до 8 февраля 2019 года (если это визовый центр в регионах) или до 15 февраля, если же это главные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде.

Проблемы могут возникнуть у тех, кто хочет забрать свой паспорт позже этих дат. Хранить у себя VFS global их не будет и передаст в "соответствующее компетентное загранпредставительство". Видимо, забрать паспорт напрямую из посольства будет не так удобно. Поэтому на сайте рекомендуется дополнительно купить у старого оператора курьерскую доставку паспорта с готовой визой.

Можно ли не пользоваться услугами визового центра?

Можно. Заявление на шенгенскую или национальную визу разрешено подавать напрямую в германское представительство в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде. Так вы сэкономите деньги на сервисном сборе.  Из минусов - обязательная предварительная запись на сайте в ограниченное время. В визовые центры можно приходить без записи.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

Адреса в России центров выдачи виз в ФРГ с 4 февраля 2019 года

Адреса в России центров выдачи виз в ФРГ с 4 февраля 2019 года

Сайт Представительств Германии в России

Сайт Представительств Германии в России

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