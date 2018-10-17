Что корейцы ищут на бывшей германо-германской границе (фото)

Эта фотография была сделана в немецкой земле Тюрингия - там, где до падения Берлинской стены проходила граница между ГДР и ФРГ.
18.10.2018, Тюрингия • В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ - стояли вышки, была протянута колючая проволока, пограничники ГДР открывали огонь на поражение по беглецам... После воссоединения на месте исчезнувшей 1400-километровой границы создали природоохранную зону - "Зеленую полосу" и проложили исторический маршрут. Сейчас ознакомиться с этим опытом приехала делегация Южной Кореи.
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