 Что конфискует немецкая таможня: самые жуткие сувениры (фотогалерея) | Советы туристам в Германии | DW | 07.08.2019

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Туристу на заметку

Что конфискует немецкая таможня: самые жуткие сувениры (фотогалерея)

Какие - во всех смыслах слова - дикие сувениры, подарки и трофеи находит немецкая таможня, и какие штрафы грозят контрабандистам? Разъясняем на примерах.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Согласно данным Федерального ведомства по охране природы, ежегодно немецкие таможенники пресекают более тысячи попыток незаконного ввоза в Германию разного рода сувениров, трофеев, украшений и прочих товаров, изготовленных из диких животных - целиком или шкур, костей, панцирей и так далее, а также из растений, находящихся под особой защитой. Эту медвежью голову конфисковали в Нюрнберге.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    В 2018 году было зарегистрировано 1300 таких случаев. Некоторые товары везут целыми партиями, поэтому общее число задержанных таможней сувениров и прочих изделий превысило семьдесят тысяч, а за шесть последних лет - составило почти миллион. Среди частых объектов такой контрабанды в багаже туристов или почтовых отправлениях - спиртовые настойки со змеями из Вьетнама.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Поиск ведется целенаправленно - например, с помощью специально обученных собак. Как раз в аэропорту Нюрнберга свою службу несет эта четвероногая сотрудница таможни - лабрадор Миа. Основным регулирующим документом в этой сфере является Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), принятая в 1973 году в Вашингтоне.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    В конвенции перечислено 6 тысяч видов животных и 30 тысяч растений. Так что при покупке таких сувениров в отпуске нужно семь раз подумать, один раз проверить и только потом платить и класть в багаж. Незнание законов не освобождает от ответственности. Проблемы могут возникнуть, например, из-за какой-нибудь безделушки, вырезанной из древесины редкого дерева, не говоря уже о голове морской черепахи.

  • Дюссельдорф

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Немецкие таможенники регулярно приглашают прессу, чтобы продемонстрировать свои находки и еще раз напомнить туристам и прочим путешественникам о проблемах, которые их ожидают в случае нарушения законов и правил. Такой сувенир из лягушки-быка обнаружили в аэропорту Дюссельдорфа.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Помимо чучела маленького крокодила на этой фотографии из Нюрнберга можно также разглядеть несколько других незаконных сувениров - какую-то экзотическую бабочку, коралл, шкуры… Иногда товары задерживают из-за превышения разрешенного количества, но об этом - немного позже. Бывают также неточности в документах и так далее. После проверки товары могут вернуть или же окончательно конфисковать.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    К ввозу и вывозу без специальных разрешений запрещены не только чучела редких животных, но также изделия из их бивней, кожи, перьев, черепов, плавников, мяса, зубов и других частей - в том числе, продукты питания, медицинские препараты и так далее. Хотелось бы посмотреть на человека, который приобрел для уютного домашнего интерьера этот пуфик из слоновьей ноги…

  • Бад-Херсфельд

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Контрабандные сувениры и товары животного и растительного происхождения пытаются доставлять в Германию не только в багаже, но и переправлять в посылках. Однако таможенники их тоже контролируют. На почтовые отправления приходится около 35% случаев. На проверку машин на дорогах и автобанах - около 2,5%. На этой фотографии изображены как раз находки, сделанные на почте.

  • Бад-Херсфельд

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Контрабандисты везут и отправляют в Германию не только покупные товары из редких диких животных и растений, но и трофеи, добытые собственноручно. Например, чучело этого льва пытался доставить себе домой один немецкий охотник, убивший царя зверей во время сафари за границей. На трофеи, добытые по официальным квотам, необходимы подтверждающие бумаги.

  • Бад-Херсфельд

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Обыкновенный канюк - представитель семейства ястребиных летал где-то в Восточной Европе, пока не стал чучелом. Какие штрафы ожидают в Германии нарушителей, пытающихся ввезти в страну такие вещи без соответствующих документов?

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Перед нами - пепельница из черепахи. Каким штрафом обернулся этот конкретный сувенир, не сообщается, но, например, за попытку ввоза панциря биссы, она же - настоящая каретта, в недавнем прошлом был выписан штраф в размере 1000 евро. Такой же штраф был назначен за дюжину небольших поделок из слоновьей кости и пару сотен упаковок экстракта мускуса кабарги.

  • Бад-Херсфельд

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Далее - выборочные примеры денежных штрафов и уголовных дел прошлых лет по нарастающей. Незаконный ввоз 48 тысяч (!) таблеток из корня произрастающей в Индии змеиной раувольфии - 1200 евро. Столько же - за четырех живых средиземноморских черепах. На фото - конфискованные настойки с кобрами, скорпионами и женьшенем.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    24 живые ребристые кандойи (они же - килеваточешуйчатые тихоокеанские удавы) - 2500 евро. Столько же - за одну шкуру леопарда. На фото - сережки из черепаховой кости.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Штраф за попытку ввезти в Германию пару обуви из кожи тигрового питона - 2700 евро. На фото - сумочка из варана.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Контрабанда 63,7 килограмма слоновой кости - 3600 евро, однако в другом случае за вдвое меньший вес суд назначил даже 10-месячный условный срок. Срок, может быть, условный, но судимость - настоящая. На фотографии - конфискованные украшения из этого материала.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Ввоз восьми изделий из крокодильей кожи - 7500 евро. На фотографии - морские коньки. Такие конфискованные товары в дальнейшем используются или реализуются в соответствии с действующими правилами - например, передаются для использования в учебно-образовательных целях.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Две дюжины живых коробчатых черепах - 9-месячный срок условно… Живых животных, отобранных у контрабандистов, таможенники передают в зоопарки или природоохранным организациям. Такую волчью шкуру, например, можно было бы ввезти в Германию в качестве охотничьего трофея при наличии соответствующих разрешений - например, из стран или регионов, где волки не находятся под угрозой.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    На фотографии - конфискованная тигровая шкура. Для личных нужд допускается ввоз в багаже без дополнительных документов, например, 125 граммов осетровой икры в сертифицированных банках, до четырех изделий из крокодильей кожи, до трех раковин гигантского стромбуса, до четырех мертвых морских коньков, до одного килограмма щепки агарового дерева и до 24 миллилитров агарового масла.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Не каждая конфискация товаров таможней заканчивается штрафами. При незначительных нарушениях дело может быть закрыто по решению Ведомства по охране животных. Часть контрабандистов отделывается административными штрафами, но несколько десятков случаев в год передается в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. На фото - гриф гитары из бразильского розового дерева.

  • Бад-Херсфельд
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    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Получить исчерпывающую и наглядную информацию о том, что и из каких стран нельзя ввозить в Германию без специальных разрешений и документов, можно на сайте немецкой таможни и министерства финансов: www.artenschutz-online.de

    Автор: Максим Нелюбин


  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Согласно данным Федерального ведомства по охране природы, ежегодно немецкие таможенники пресекают более тысячи попыток незаконного ввоза в Германию разного рода сувениров, трофеев, украшений и прочих товаров, изготовленных из диких животных - целиком или шкур, костей, панцирей и так далее, а также из растений, находящихся под особой защитой. Эту медвежью голову конфисковали в Нюрнберге.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    В 2018 году было зарегистрировано 1300 таких случаев. Некоторые товары везут целыми партиями, поэтому общее число задержанных таможней сувениров и прочих изделий превысило семьдесят тысяч, а за шесть последних лет - составило почти миллион. Среди частых объектов такой контрабанды в багаже туристов или почтовых отправлениях - спиртовые настойки со змеями из Вьетнама.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Поиск ведется целенаправленно - например, с помощью специально обученных собак. Как раз в аэропорту Нюрнберга свою службу несет эта четвероногая сотрудница таможни - лабрадор Миа. Основным регулирующим документом в этой сфере является Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), принятая в 1973 году в Вашингтоне.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    В конвенции перечислено 6 тысяч видов животных и 30 тысяч растений. Так что при покупке таких сувениров в отпуске нужно семь раз подумать, один раз проверить и только потом платить и класть в багаж. Незнание законов не освобождает от ответственности. Проблемы могут возникнуть, например, из-за какой-нибудь безделушки, вырезанной из древесины редкого дерева, не говоря уже о голове морской черепахи.

  • Дюссельдорф

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Немецкие таможенники регулярно приглашают прессу, чтобы продемонстрировать свои находки и еще раз напомнить туристам и прочим путешественникам о проблемах, которые их ожидают в случае нарушения законов и правил. Такой сувенир из лягушки-быка обнаружили в аэропорту Дюссельдорфа.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Помимо чучела маленького крокодила на этой фотографии из Нюрнберга можно также разглядеть несколько других незаконных сувениров - какую-то экзотическую бабочку, коралл, шкуры… Иногда товары задерживают из-за превышения разрешенного количества, но об этом - немного позже. Бывают также неточности в документах и так далее. После проверки товары могут вернуть или же окончательно конфисковать.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    К ввозу и вывозу без специальных разрешений запрещены не только чучела редких животных, но также изделия из их бивней, кожи, перьев, черепов, плавников, мяса, зубов и других частей - в том числе, продукты питания, медицинские препараты и так далее. Хотелось бы посмотреть на человека, который приобрел для уютного домашнего интерьера этот пуфик из слоновьей ноги…

  • Бад-Херсфельд

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Контрабандные сувениры и товары животного и растительного происхождения пытаются доставлять в Германию не только в багаже, но и переправлять в посылках. Однако таможенники их тоже контролируют. На почтовые отправления приходится около 35% случаев. На проверку машин на дорогах и автобанах - около 2,5%. На этой фотографии изображены как раз находки, сделанные на почте.

  • Бад-Херсфельд

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Контрабандисты везут и отправляют в Германию не только покупные товары из редких диких животных и растений, но и трофеи, добытые собственноручно. Например, чучело этого льва пытался доставить себе домой один немецкий охотник, убивший царя зверей во время сафари за границей. На трофеи, добытые по официальным квотам, необходимы подтверждающие бумаги.

  • Бад-Херсфельд

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Обыкновенный канюк - представитель семейства ястребиных летал где-то в Восточной Европе, пока не стал чучелом. Какие штрафы ожидают в Германии нарушителей, пытающихся ввезти в страну такие вещи без соответствующих документов?

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Перед нами - пепельница из черепахи. Каким штрафом обернулся этот конкретный сувенир, не сообщается, но, например, за попытку ввоза панциря биссы, она же - настоящая каретта, в недавнем прошлом был выписан штраф в размере 1000 евро. Такой же штраф был назначен за дюжину небольших поделок из слоновьей кости и пару сотен упаковок экстракта мускуса кабарги.

  • Бад-Херсфельд

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Далее - выборочные примеры денежных штрафов и уголовных дел прошлых лет по нарастающей. Незаконный ввоз 48 тысяч (!) таблеток из корня произрастающей в Индии змеиной раувольфии - 1200 евро. Столько же - за четырех живых средиземноморских черепах. На фото - конфискованные настойки с кобрами, скорпионами и женьшенем.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    24 живые ребристые кандойи (они же - килеваточешуйчатые тихоокеанские удавы) - 2500 евро. Столько же - за одну шкуру леопарда. На фото - сережки из черепаховой кости.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Штраф за попытку ввезти в Германию пару обуви из кожи тигрового питона - 2700 евро. На фото - сумочка из варана.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Контрабанда 63,7 килограмма слоновой кости - 3600 евро, однако в другом случае за вдвое меньший вес суд назначил даже 10-месячный условный срок. Срок, может быть, условный, но судимость - настоящая. На фотографии - конфискованные украшения из этого материала.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Ввоз восьми изделий из крокодильей кожи - 7500 евро. На фотографии - морские коньки. Такие конфискованные товары в дальнейшем используются или реализуются в соответствии с действующими правилами - например, передаются для использования в учебно-образовательных целях.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Две дюжины живых коробчатых черепах - 9-месячный срок условно… Живых животных, отобранных у контрабандистов, таможенники передают в зоопарки или природоохранным организациям. Такую волчью шкуру, например, можно было бы ввезти в Германию в качестве охотничьего трофея при наличии соответствующих разрешений - например, из стран или регионов, где волки не находятся под угрозой.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    На фотографии - конфискованная тигровая шкура. Для личных нужд допускается ввоз в багаже без дополнительных документов, например, 125 граммов осетровой икры в сертифицированных банках, до четырех изделий из крокодильей кожи, до трех раковин гигантского стромбуса, до четырех мертвых морских коньков, до одного килограмма щепки агарового дерева и до 24 миллилитров агарового масла.

  • Нюрнберг

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Не каждая конфискация товаров таможней заканчивается штрафами. При незначительных нарушениях дело может быть закрыто по решению Ведомства по охране животных. Часть контрабандистов отделывается административными штрафами, но несколько десятков случаев в год передается в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. На фото - гриф гитары из бразильского розового дерева.

  • Бад-Херсфельд
    Еще по теме

    Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры

    Получить исчерпывающую и наглядную информацию о том, что и из каких стран нельзя ввозить в Германию без специальных разрешений и документов, можно на сайте немецкой таможни и министерства финансов: www.artenschutz-online.de

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Что привезти на память из Германии?

  • Берлинские медведи в сувенирном магазине

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  • Настенная лампа

    Что привезти на память из Германии?

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    Серьезную конкуренцию медведям на столичном сувенирном рынке составляют восточногерманские светофорные человечки - DDR-Ampelmännchen или Ost-Männchen. Отличительная их черта - широкополые шляпы, а культовый статус они получили еще во времена ГДР. В Берлине можно купить, например, светильник с таким человечком, а также сумки, фигурки, штопоры, часы, брелоки и так далее.

  • Берлинская стена в 1989 году

    Что привезти на память из Германии?

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  • Часы с кукушкой

    Что привезти на память из Германии?

    Часы с кукушкой

    Из Берлина переместимся в Шварцвальд - знаменитое Чернолесье на юго-западе Баден-Вюртемберга. Считается, что в середине XVIII века именно отсюда начали распространяться по всему миру настенные часы с кукушкой (Kuckucksuhr). Сегодня разброс цен на такие часы, изготовленные здесь, в зависимости от их качества и материала, из которого они сделаны, составляет от полусотни до почти двух тысяч евро.

  • Метеорологические будочки

    Что привезти на память из Германии?

    "Погодный домик"

    Помимо часов с кукушкой, умельцы из Шварцвальда и некоторых других регионов Германии, например, Тюрингского леса, мастерят из дерева миниатюрные метеорологические будочки (Wetterhäuschen). Большинство моделей стоит недорого, но типичного немецкого колорита в них не меньше, чем в настенных часах с голосистыми птичками. Самый дешевый домик обойдется в 10 евро, но есть и более дорогие - за 250.

  • Ангела Меркель с кружкой пива во время празднования своего 60-летнего юбилея в 2014 году

    Что привезти на память из Германии?

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    Что касается пива в Германии, то содержание (а именно - сорт напитка) обычно определяет форму сосуда, из которого его следует употреблять. В качестве сувенира можно прикупить, например, баварскую литровую кружку (Maßkrug) - стеклянную или фарфоровую, с цинковой крышкой или без крышки, простую или разрисованную.

  • Баварские пастухи во время праздника по случаю возвращения стада с летних горных пастбищ

    Что привезти на память из Германии?

    Кожаные штаны

    Во время встречи "большой семерки", состоявшейся в Баварии в июне 2015 года, Барак Обама, якобы досадуя, с легким акцентом сообщил местным жителям, что забыл дома свои кожаные штаны - ледерхозе (Lederhose). В чем проблема? Мог бы купить новые, чтобы порадовать хозяев встречи! Самые простые стоят 40 - 60 евро. Еще дешевле - баварские шляпы. А для дома можно приобрести альпийский колокольчик…

  • Участница показательных выступлений среди любителей серфинга в Английском саду Мюнхена

    Что привезти на память из Германии?

    Дирндль

    Кстати, на дамах традиционные кожаные штаны смотрятся тоже вполне эффектно, но если выбирать для них что-то из баварского гардероба, лучше купить в качестве подарка дирндль (Dirndl) - национальное баварскую женскую одежду. Шьют ее самых разных фасонов и расцветок - на любой кошелек. Особой популярностью дирндль пользуется во время пивного праздника Oktoberfest.

  • Гельмут Коль приветствует короля Испании Хуана Карлоса в 1997 году у себя на родине в Пфальце

    Что привезти на память из Германии?

    Для любителей вина

    Предпочитающие пиву вино тоже не должны вернуться из Германии с пустыми руками: они могут прикупить такие бокалы с ножкой из зеленого стекла. Стандартный размер, правда, меньше, чем в руках у Гельмута Коля. Römer Weingläser, как их называют, никакого отношения к римлянам, даже очень древним, не имеют. Название происходит от голландского глагола roemen (восхвалять). 25 евро за шесть штук.

  • Садовый гном отдыхает после работы

    Что привезти на память из Германии?

    Садовый гном

    По некоторым оценкам, Германию сейчас населяют 25 миллионов садовых гномов. Действительно, Gartenzwerg - частый обитатель бюргерских садов, дач и лужаек. Самые первые появились около замков в барочную эпоху в конце XVII века, а массовое их шествие началось в середине XIX столетия. Приобрести в качестве сувенира один из этих символов немецкого кича можно за 20 - 30 евро.

  • Щелкунчик в образе Наполеона и другие антикварные щелкунчики

    Что привезти на память из Германии?

    Щелкунчик

    Декоративные щелкунчики (Nussknacker) из региона Рудных гор - традиционные спутники немецкого Рождества. Их начали мастерить в первой половине XIX века, а мировую славу они приобрели после публикации сказки Гофмана и постановки балета Чайковского. Стоят от 40 до 200 евро. Выбирать можно из королей, лесничих, гусаров, трубочистов... Всех вариантов не перечислишь, а на фото - музейные экспонаты.

  • Ангел, рождественская пирамида и курящий человечек

    Что привезти на память из Германии?

    Рождественские игрушки

    Среди типично немецких сувениров нельзя не упомянуть также некоторые другие рождественские игрушки и украшения. Например, пирамиды-карусели (Weihnachtspyramide) или дымящих человечков с курительными свечами (Räuchermännchen) из тех же Рудных гор. Продаются они не только в этом регионе. Купить их можно на рождественских рынках по всей Германии.

  • Ведьмы в Вернигероде

    Что привезти на память из Германии?

    Нечистая сила

    Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.

  • Парусник в бутылке

    Что привезти на память из Германии?

    Морской сувенир

    В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.

  • Во время международной встречи любителей Трабантов в немецком городе Цвикау

    Что привезти на память из Германии?

    Машинки для больших и маленьких

    Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.

  • Такса с качающейся головой

    Что привезти на память из Германии?

    Автомобильная такса

    Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.

  • Одна из шлифовальных мастерских в Золингене

    Что привезти на память из Германии?

    Немецкое качество

    Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.

  • Мейсенский фарфор

    Что привезти на память из Германии?

    Немецкий фарфор

    О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.

  • Одеколон 4711

    Что привезти на память из Германии?

    О-де-Колон

    "Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.

  • Плюшевые мишки

    Что привезти на память из Германии?

    Очень мягкая игрушка

    Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц.

    Автор: Максим Нелюбин


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Что привезти на память из Германии?  

Ссылки в интернете

www.artenschutz-online.de

Информационный сайт немецкой таможни об охраняемых диких животных и растениях

Аудио- и видеофайлы по теме

Лебединая перепись  

За что убивают носорогов?  

Как берлинцы спасают пчел  

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