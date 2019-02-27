Что конфискует немецкая таможня: самые жуткие сувениры (фотогалерея)

Какие - во всех смыслах слова - дикие сувениры, подарки и трофеи находит немецкая таможня, и какие штрафы грозят контрабандистам? Разъясняем на примерах.
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