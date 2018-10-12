Что известно о террористе Мунире аль-Мотасадеке?

Похоже, что в понедельник, 15 октября, закрылась последняя глава в истории группы исламских экстремистов, направивших пассажирские самолеты на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном. Правоохранительные органы Германии начали процесс депортации в Марокко выходца из этой страны Мунира аль-Мотасадека, отбывшего срок наказания в немецкой тюрьме. 44-летний мужчина был первым осужденным по делу о подготовке терактов 11 сентября 2001 года, ставших самыми кровавыми за всю историю США.

В 2007 году после серии судебных процессов аль-Мотасадек был приговорен к 15 годам лишения свободы. Судьи сочли доказанным тот факт, что выходец из Марокко был связан с так называемой "гамбургской террористической ячейкой" - немецким подразделением террористической группировки "Аль-Каида", осуществившей теракты в США.

Соучастие в убийстве 246 человек

Жертвами терактов 11 сентября стали около 3000 человек

В частности, гамбургский суд признал марокканца виновным в соучастии в убийстве 246 человек: именно столько пассажиров в общей сложности находилось в четырех самолетах American Airlines, угнанных террористами 11 сентября. Два из них затем были направлены в башни ВТЦ на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третье воздушное судно было направлено в здание Пентагона близ Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, в результате авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Куда террористы хотели направить это воздушное судно, доподлинно неизвестно - возможно, их целью был Белый дом или Капитолий в Вашингтоне. В результате терактов погибли около 3000 человек. Еще 75 000 пострадавших получили тяжелые физические и психические травмы.

Аль-Мотасадек лично знал пилотов-смертников

Мунир аль-Мотасадек у дверей своего дома в Гамбурге (фото из архива)

"Гамбургская террористическая ячейка", объединившая студентов немецких вузов из мусульманских стран, сыграла ключевую роль в организации терактов. Ее лидер - египтянин Мохаммед эль-Амир, известный под псевдонимом Мохаммед Атта, управлял одним из врезавшихся в ВТЦ самолетов. Именно аль-Мотасадек расписался в качестве свидетеля на завещании Атты.

Кроме того, аль-Мотасадек был знаком и с остальными пилотами-смертниками - Марваном аль-Шеххи иЗиадом Джаррахом, которые в то время учились в Гамбурге. Активное участие в подготовке терактов принимал и выходец из Йемена Рамзи Биналшиб: он был арестован в Пакистане в 2002 году и в данный момент содержится в американской тюрьме Гуантанамо. Еще один подозреваемый в причастности к терактам 11 сентября - Абдельгани Мзуди - был оправдан гамбургским судом, так как его вину доказать не удалось.

Мунир аль-Мотасадек в зале гамбургского суда (фото из архива)

"Подсудимому было известно, что террористы-смертники готовятся совершить масштабные теракты с помощью самолетов", - сказано в приговоре. По каким конкретно целям планировалось нанести удар, аль-Мотасадек, впрочем, не знал: в это был посвящен лишь узкий круг лиц. Тем не менее аль-Мотасадек оказывал поддержку будущим пилотам-смертникам после их отбытия в США для подготовки к осуществлению терактов: в частности, улаживал их личные и финансовые вопросы и таким образом скрывал их отсутствие в Германии. Аль-Мотасадек также подтвердил, что проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей "Аль-Каиды" в Афганистане.

Примерный студент и мусульманин

Мунир аль-Мотасадек родился в марокканском городе Марракеш и эмигрировал в Германию после окончания школы в 1993 году. В Мюнстере он выучил немецкий язык, а затем поступил в Гамбургский технический университет на специальность "электротехника". Там он встретил свою будущую жену, которая приехала в Германию из Беларуси. Она приняла ислам, у пары родились трое детей. После заключения аль-Мотасадека в тюрьму его супруга переехала в Марокко, где дожидается его возвращения.

Аль-Мотасадек отбывал свой срок в тюрьме в гамбургском районе Фульсбюттель. Там он пять раз в день совершал намаз и отличался примерным поведением, чем заслужил уважение других заключенных - в особенности мусульман. За время нахождения в тюрьме он также успел закончить учебу по своей специальности.

После освобождения аль-Мотасадека депортируют в Марокко

По данным немецких органов безопасности, у аль-Мотасадека больше нет связей с радикальными исламистами. Впрочем, в 2014 году немецкий суд отклонил его ходатайство о досрочном освобождении, поскольку заключенный все еще не отказался от "исламистско-джихадистского мировоззрения".

С учетом предварительного заключения тюремный срок аль-Мотасадека истекал в в ближайшие недели. Как пишет агентство dpa, 15 октября мужчину вертолетом доставили из тюрьмы в аэропорт Гамбурга, откуда он вылетит в Марокко. Аль-Мотасадеку запретили въезд в Германию сроком на 45 лет - до 2064 года.

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