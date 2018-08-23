Что известно о россиянине, арестованном в ФРГ по подозрению в терроризме?

Одни немецкие СМИ пишут, что Магомед-Али С. - выходец из Чечни, другие - из Дагестана. DW - с подробностями о гражданине России, арестованном в Берлине по подозрению в подготовке теракта.
В четверг, 23 августа, задержанный накануне в Берлине по подозрению в подготовке теракта россиянин Магомед-Али С. был представлен следственному судье Федеральной судебной палаты. Судья выдал ордер на арест и распорядился содержать арестованного в следственном изоляторе. Тем временем стали известны некоторые подробности операции, проведенной немецкими правоохранительными органами. Кое-что удалось узнать и о самом подследственном.
Операция на окраине Берлина
Магомед-Али С. был задержан утром 22 августа по месту жительства - в районе Бух на северо-восточной окраине Берлина, на границе с федеральной землей Бранденбург. До ближайшей остановки городской электрички от квартала, где проводилась операция, - около двух километров.
Раньше в этих домах были общежития для медсестер, работавших в расположенной по соседству клинике. После объединения Германии общежития отремонтировали и перестроили под дешевое жилье. Средняя квартплата - по берлинским масштабам - более чем сносная: примерно 4 евро за квадратный метр включая коммунальные услуги.
Жильцы - соответствующие. Это, как правило, малоимущие, семьи беженцев или молодежь, только-только начинающая самостоятельную жизнь. А еще неподалеку есть приют для бездомных алкоголиков.
Соседи о Магомеде-Али
Магомед-Али жил на третьем этаже последнего из шести домов на улице, ведущей к больнице. На табличке соседней квартиры - арабское имя. Этажом ниже живет человек, ясно выразивший свое отношение к беженцам и политические убеждения плакатом на входной двери: "Бегите дальше! Здесь жилья для вас нет!" и перечеркнутый портрет канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).
Сосед, наблюдавший из окна за операцией по задержанию подозреваемого, рассказал репортерам, что раньше Магомед-Али носил длинные волосы и бороду, часто проводил время с соседями - пакистанцами.
Жена, если выходила из дома, всегда была закутана с ног до головы в паранджу. Два года назад в квартиру, взломав дверь, с обыском нагрянула полиция. С тех пор, поведал сосед, Магомед-Али стал коротко стричься и бриться, но очень редко показывался на людях.
Магомед-Али С. три года был под присмотром полиции
Магомед-Али находился под присмотром немецкой полиции с 2015 года, его "вели" как радикального исламиста, способного на теракт. В том году россиянину запретили выезд в Сирию, считая, что он собирался влиться в ряды боевиков "Исламского государства".
Его задержание в среду на этой неделе стало результатом следствия в отношении французского исламиста Клемента Б., выдававшего себя то за россиянина, то за литовца, и арестованного в апреле прошлого года в Марселе по обвинению в подготовке теракта. До упомянутого соседом обыска в октябре 2016 года Клемент Б. и Магомет-Али С. находились в Берлине и, как считает немецкая прокуратура, накапливали взрывчатку для совершения теракта. После обыска, опасаясь разоблачения, первый уехал во Францию, а второй остался в Берлине.
Как сообщается в заявлении прокуратуры Германии, оба они в 2016 году приобрели большое количество взрывчатого вещества TATP (трипероксида ацетона), которое хранили в квартире Магомеда-Али в Берлине. Исламисты, по данным правоохранительных органов, планировали совершить где-то в Германии крупный теракт с максимально возможным числом жертв.
ТАТР - стандартная взрывчатка исламистских террористов, имеющая взрывную силу в 80 процентов аналогичного количества тринитротолуола. ТАТР использовали, в частности, исламисты, совершившие теракты в Париже и Брюсселе. Изготавливается эта взрывчатка из химикатов, доступных в свободной продаже - ацетона, перекиси водорода и серной кислоты. Взрыв одного килограмма способен привести к гибели и увечьям людей в радиусе 25 метров.
Ни в 2016 году, ни во время задержания Магомеда-Али на этой неделе взрывчатку в его квартире не нашли, надеются узнать о том, где она находится, от него самого.
Чеченец из Башкортостана?
По сведениям одних немецких СМИ Магомед-Али - выходец из Чечни, по другим - из Дагестана. Представитель генеральной прокуратуры в беседе с корреспондентом DW отказался внести ясность. Но имеющая надежные источники в немецких правоохранительных органах столичная газета Berliner Zeitung уверяет, что он ранее проживал в башкирском городе Агидель, что, впрочем, не исключает его северокавказское происхождение.
На свое ходатайство о политическом убежище в Германии россиянин получил отказ и вообще-то должен был уже давно покинуть территорию страны. Магомет-Али, однако, на основании справки о психическом заболевании получил в конце 2017 года отсрочку от высылки до 6 декабря 2019 года.
По данным немецкой полиции, Магомет-Али вращался в кругах преимущественно чеченских исламистов, обосновавшихся в Берлине и Бранденбурге. Он, в частности, регулярно посещал теперь уже закрытую мечеть на Перлебергер штрассе, принадлежавшую также распущенному мусульманскому союзу "Фуссилет 33". Здесь исламисты готовились к отправке в ряды ИГ, получали авиабилеты, собирали деньги для террористической группировки "Юнуд аш-Шам", среди членов которой много выходцев из Чечни.
В эту же мечеть ходил и Анис Амри, совершивший в декабре 2017 теракт на рождественском базаре в Берлине. Не исключено, что пути Магомета-Али и Аниса Амри пересекались. Точно установлено, что Амри был знаком с его подельником - Клементом Б., номер которого был заложен в память сотового телефона застреленного при задержании террориста.
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