Что известно о пожаре Нотр-Дама

Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушен. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, "худшего удалось избежать".
Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещал выделить средства на реставрацию собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в результате пожара.
Представители французского Фонда наследия в ночь на вторник, 16 апреля, запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа.
Один из богатейших людей Франции - Франсуа Анри Пино - исполнительный директор компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро. А семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) намерена выделить 200 млн на восстановление собора.
Еще в общей сложности 200 млн евро пообещали семья Беттанкур-Майерс и косметический гигант L'Oreal.
Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в свою очередь заявил о необходимости создания "гражданской инициативы", которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.
О сборе денег на восстановление храма объявила организация ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО.
Пожар потушен
Утром во вторник чрезвычайные службы Парижа объявили, что пожар полностью потушен. По словам начальника парижской пожарной охраны, генерала Жан-Клода Галле, теперь необходимо добиться охлаждения раскалившегося под воздействием пламени здания.
Из собора продолжается спасение "религиозных и культурных ценностей", оно ведется в задымленном помещении, в условиях падения с потолка фрагментов кровли, отметил Галле.
От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.
По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до пожара и не пострадали.
Следователи говорят о неумышленном ущербе
В Париже созвали экспертную группу архитекторов, которая должна оценить урон, нанесенный пожаром конструкции собора Парижской Богоматери, сообщает агентство AFP. Они пытаются определить, стабильна ли структура здания и могут ли пожарные войти внутрь, чтобы продолжить свою работу, заявил госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
Между тем прокуратура Парижа начала расследование причин возгорания по статье о "неумышленном причинении ущерба". Речь о возможном поджоге, по предварительным данным, не идет.
Посетивший место происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон ближе к утру выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "худшего удалось избежать". "Мы совместно восстановим Нотр-Дам. Это, несомненно, будет<…> проектом на долгие годы", - отметил он, не назвав, однако, конкретных сроков.
Ave Maria в знак скорби
С набережной Сены и многочисленных мостов через нее за тушением наблюдали тысячи горожан и гостей столицы. Некоторые из них плакали, молились или пели Ave Maria.
"Париж изуродован, он никогда не будет прежним", - цитирует одного из очевидцев агентство AFP.
Сложности при тушении
Сообщение о возгорании в соборе Парижской Богоматери поступило 15 апреля в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных, они занимались тушением более восьми часов. Работы осложнялись тем, что воду нельзя было сбрасывать с вертолетов из-за опасности обрушения несущих конструкций. В ходе спецоперации пострадал один из пожарных.
Нотр-Дам - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру резко подскочили 16 апреля, после пожара всемирно известного храма.
Ежегодно здание посещали порядка 13 млн человек. В соборе хранилась одна из главных христианских реликвий - терновый венец Иисуса Христа, ее удалось спасти.
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