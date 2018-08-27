Что известно о беспорядках в Хемнице?

Вечером в понедельник, 27 августа, в саксонском Хемнице на востоке Германии ожидаются новые демонстрации и, возможно, беспорядки. Накануне здесь произошли столкновения между полицией и участниками спонтанных акций протеста, вызванных убийством в ночь на воскресенье 35-летнего немецкого мужчины. Погиб он в результате драки, в которой участвовали, как заявила местная полиция, до 10 человек различных национальностей.

Задержаны иракец и сириец

Из-за чего возникла драка, пока точно не известно. Ходили слухи, что погибший пытался защитить женщину, к которой с сексуальными домогательствами приставали какие-то мигранты. Представитель полиции Хемница, однако, такую версию не подтверждает, призывает местных жителей не распространять слухи и дождаться результатов следствия.

Цветы на месте поножовщины

По горячим следам полиция задержала двух мужчин попытавшихся скрыться с того места, где происходила драка. Но кроме возраста - 22 и 23 года - о них поначалу ничего не сообщалось. Позднее в понедельник стало известно, что первый - иракец, второй - сириец.

Прокуратура запросила ордеры на арест обоих, считая, что они были участниками поножовщины, в результате которой один гражданин Германии погиб, а еще двое получили тяжелые ранения и находятся в больнице. Причем, именно задержанные, считают в полиции, нанесли смертельные ножевые ранения.

Убитый - российский немец?

В начале в ряде интернет-изданий прошло сообщение, что погибший - российский немец, затем - что он немец с кубинскими корнями. Зовут его Даниэль Хиллиг (Daniel Hillig). Сообщается, что у него есть жена и ребенок, что он учился на столяра, и что предприятие, где он проходил обучение, уже даже выразило свои соболезнования, охарактеризовав погибшего как жизнерадостного, всегда готового помочь и прилежного молодого человека.

Официальный представитель МВД Германии, однако, на правительственной пресс-конференции в понедельник, 27 августа, отвечая на вопрос корреспондента DW, отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. А на траурно оформленной страничке Даниэля Хиллига в Фейсбуке на первый взгляд нет никаких записей, свидетельствующих, в часности, о том, что он - российский немец-переселенец.

О задержанных иракце и сирийце на момент публикации также не было известно никаких подробностей.

Спонтанные митинги

На следующий день - в воскресенье, 26 августа, - в Хемнице состоялись два спонтанных митинга. Первый - по инициативе местного отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" - прошел на месте драки. Пришли около ста человек. Возложили цветы, произнесли речи и разошлись по домам.

Первый спонтанный митинг прошел без эксцессов

На второй митинг через социальные сети призвали футбольные фанаты из клуба "Kaotic Chemnitz", который Федеральное ведомство по охране конституции квалифицирует как правоэкстремистскую организацию. На призыв откликнулись от 800 до 1000 человек. Вначале собравшиеся митинговали на месте, потом двинулись в центр города, не обращая внимания на протесты полиции и скандируя ксенофобские лозунги. В какой-то момент в полицейских полетели бутылки, некоторые из демонстрантов стали бросаться на мигрантов и темноволосых прохожих, которых они посчитали беженцами.

По свидетельству очевидцев, однако, с которыми беседовал корреспондент DW, в этой несанкционированной демонстрации участвовали отнюдь не только праворадикальные футбольные фанаты и известные в городе неонацисты. Были и вполне добропорядочные горожане, считающие, что местная полиция миндальничает с беженцами, утаивает информацию о совершенных ими правонарушениях и не обеспечивает надлежащую безопасность на улицах города.

Комментарий представителя канцлера

Комментируя по просьбе журналистов воскресные события в Хемнице, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал "ужасной" гибель человека и выразил уверенность, что полиция, как и полагается в правовом государстве, найдет того или тех, кто совершил это убийство.

Одновременно Зайберт решительно осудил, как он выразился, "сборища" подобные тем, которые прошли в Хемнице. "Тем эпизодам, которые мы видели вчера в Хемнице, которые зафиксированы на видео, нет места в нашем правовом государстве, - заявил он. - Для федерального правительства, а также для всех демократических политиков и большей части населения важно четко заявить: мы не потерпим этих сборищ, охоты на людей другой внешности и другого происхождения или попытки распространить на улицах ненависть, этому нет места в наших городах".

В ожидании новых беспорядков

Тем временем полиция Хемница готовится к новым беспорядкам. Группировки как правового, так и левого толка опубликовали в социальных сетях призывы к своим сторонникам.

Правопопулистское городское движение Pro Chemnitz ("За Хемниц") подало заявку на проведение 27 августа демонстрации у памятника Карлу Марксу. По сведениям местных СМИ, в город собираются приехать около тысячи правых радикалов и неонацистов из других городов Саксонии, а также Саксонии-Анхальта и Бранденбурга. В самом Хемнице, по оценке саксонского ведомства по охране конституции, насчитывается от 150 до 200 правых экстремистов.

Левый союз Chemnitz Nazifrei ("Хемниц без нацистов") также созывает своих сторонников на демонстрацию в Хемнице, чтобы выразить протест против, как считает этот союз, инструментализации правыми радикалами убийства 35-летнего немца.

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