Что известно об отравляющем веществе "Новичок"

В воскресенье, 8 июля, британская Служба столичной полиции сообщила о кончине жительницы Солсбери Дон Стерджес. По данным Сконленд-Ярда, ранее она, а также 45-летний житель Эмсбери Чарли Роули подверглись в городе Эмсбери воздействию нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Роули остается в клинике в критическом состоянии.

Правоохранительные органы начали расследование по обвинению в убийстве после гибели женщины. Сотрудники полиции и британских служб безопасности "оперативно работают, чтобы прояснить все детали этого инцидента, который теперь расследуется как убийство", заверили в Скотланд-Ярде. На происшествие уже отреагировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что она "в шок и смятении" от этих новостей.

Напомним, что Стерджес и Роули 30 июня в критическом состоянии с симптомами отравления были доставлены в окружную больницу Солсбери, где и были госпитализированы. Первой стало плохо женщине, спустя несколько часов резко ухудшилось состояние мужчины. Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или передозировка. Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. DW о самом важном, что нужно знать об отравляющем веществе "Новичок".

"Новичок" производят только в России?

В случае с отравлением британской пары никаких обвинений со стороны британских властей в адрес Москвы пока не поступало. Лондон, однако, призвал Кремль оказать помощь в расследовании. Между тем ранее британский премьер Мэй неоднократно утверждала, что за покушением на бывшего полковника ГРУ и экс-агента британской МИ-6 Сергея Скрипаля, а также его дочь Юлию "с высокой вероятностью" стоит Россия. Только в России производят нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, по ее словам, они были отравлены.

О том же самом говорит и его разработчик, эмигрировавший в США российский химик Вил Мирзаянов. В интервью британской газете The Telegraph он рассказал, что создать "Новичок" могла только Россия, которая никогда бы не выдала его формулу. В советское время даже сам факт разработки этого отравляющего вещества держался в секрете, отметил Мирзаянов. Поэтому, предположил ученый, если Скрипаля отравили "Новичком", то либо за этой атакой действительно стоят российские власти, либо Россия утратила контроль над ядом, который мог попасть в чужие руки.

Кто изобрел "Новичок"?

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы в рамках программы по созданию химического оружия, которая получила название "Фолиант". Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована самим Мирзаяновым. Он 26 лет проработал в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), где велись разработки отравляющих веществ группы "Новичок".

Разработчик "Новичка" Вил Мирзаянов у себя дома в Принстоне

В 1992 году ученый вместе с ведущим научным сотрудником Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Львом Федоровым опубликовал статью в газете "Московские новости", в которой рассказал, что Россия на основе "Новичка" разработала новое поколение бинарного оружия и собирается скрывать его от мировой общественности. По словам химика, он не мог смириться с таким "обманом", особенно учитывая, что Москва тогда готовилась подписать международную Конвенцию о запрете химического оружия.

После публикации статьи Мирзаянова арестовали и обвинили в разглашении государственной тайны. К тому моменту его уже уволили из ГСНИИОХТ. Впоследствии дело ученого было закрыто, поскольку в его действиях не нашли состава преступления, а сам Мирзаянов эмигрировал в США. В интервью агентству Reuters он рассказал, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок". "Никто во всем мире не знал об этом", - добавил ученый.

Чем опасен "Новичок"?

К группе "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре отравляющих веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - самое ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

О химическом составе "Новичка" известно не так много. Синтезировать его можно путем смешения двух нетоксичных компонентов. По словам Мирзаянова, это позволяло советским ученым изготавливать составные части ядовитого вещества под прикрытием производства сельскохозяйственных химикатов. Ученый предположил, что яд для покушения на Скрипаля был произведен в России в виде двух безвредных компонентов, которые уже в Великобритании были соединены в крошечном распылителе с аэрозолем.

Мишель Карлин

Мирзаянов, который по собственному признанию много лет тестировал и улучшал "Новичок", как никто другой знает, какое воздействие этот яд оказывает на организм человека. По его словам, он "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Десять граммов этого яда - эта уже большая концентрация, объяснил ученый: "В летнее время всего двух граммов было бы достаточно, чтобы убить 500 человек".

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли. "Это пытка. Это абсолютно неизлечимо", - рассказал Мирзаянов Reuters. У отравленных этим веществом нет никаких шансов на выздоровление. Даже если Сергей и Юлия Скрипаль выживут, они останутся инвалидами, отметил химик в интервью The Telegraph. Так ли это на самом деле - неизвестно. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - в мае и апреле соответственно - были выписаны из больницы, однако продолжают проходить лечение. Их местонахождение держится в секрете.

Как действует отравляющее вещество?

Британская сторона не уточняет, каким именно химическим веществом из группы "Новичок" отравили Скрипаля и его дочь. Однако, по словам Мишель Карлин, токсиколога из Нортумбрийского университета в Ньюкасле, эффект от этого яда похож на действие других нервно-паралитических веществ. Попадая в организм, отравляющий агент химически связывает белок, регулирующий передачу нервного импульса. Это приводит к тому, что к тканям организма, органам и мышцам начинают бесконтрольно поступать нервные сигналы. В результате происходит перевозбуждение сердечных, дыхательных и других мышц.

К признакам отравления нервно-паралитическим веществом относятся избыточное слюноотделение и проблемы с дыханием, поскольку человек больше не может контролировать свои мышцы, объяснила Карлин в интервью DW. "Это может привести к параличу, конвульсиям и в конечном итоге смерти, если речь идет об очень большой дозе или длительном воздействии отравляющего вещества", - добавила она.

Поскольку отравляющие вещества группы "Новичок" гораздо токсичнее других подобных веществ, они действуют намного быстрее, отметила Карлин. При этом попадание в организм даже очень малой дозы яда может нанести очень серьезный вред.

Есть ли противоядие?

Отравление веществом типа "Новичок" лечат введением пациенту двух препаратов. Антидот фосфорорганических соединений пралидоксим запускает в организме синтез фермента, который блокируется отравляющим веществом. Это позволяет предотвратить бесконтрольное поступление нервных импульсов к органам и мышцам.

Кроме того, врачи вводят пациенту атропин. "Это вещество также используют в случаях отравления другими фосфорорганическими соединениями, такими, как средства против насекомых или пестициды", - рассказала Карлин.

Она также отметила, что, попадая в окружающую среду, ядовитые вещества группы "Новичок" представляют опасность только некоторое время. В контакте с влагой нервно-паралитический агент распадается, поэтому его можно смыть водой.

Однако любой потенциальный контакт с ядом группы "Новичок" опасен, поэтому те, кто использовал его для покушения на Скрипаля, тоже подвергались большому риску, отметила токсиколог. "Если нервно-паралитический агент состоит из двух нетоксичных компонентов, с ним, очевидно, легче обращаться, - объяснила эксперт. - Но как только компоненты смешиваются, могут возникнуть проблемы".

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